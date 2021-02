Detención de García Luna, más importante que la de "El Chapo": Anabel Hernández

“El padre lo educa para ser el verdadero heredero ¿Lo será? Parte de su condena, que es mínima, según sus abogados ya está en libertad prácticamente, es que el gobierno americano le pone cinco años de no tener contacto con ningún miembro del cártel de Sinaloa, en cinco años no vería a ‘El Mayo’ y después de eso, ¿el regresará o no regresará?”.