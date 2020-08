Detención de "El Marro" detonará violencia, alertan

Especialistas en seguridad nacional consideraron que la detención de José Antonio Yépez Ortiz, "El Marro", originara una nueva restructuración del crimen organizado en la zona del bajío donde opera el Cártel de Santa Rosa de Lima.

La captura será aprovechada por los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG), Sinaloa, la Nueva Familia, Zetas Nueva Escuela y los Viagras, para dominar la zona y posicionarse como las principales organizaciones criminales en Guanajuato.

Los consultores en seguridad nacional mencionaron que el aseguramiento es el primero de importancia que realiza el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El éxito del operativo, consideraron, se basó en el bloqueo de cuentas bancarias a través de la Unidad de inteligencia Financiera (UIF).

De acuerdo con los expertos, la captura es una buena señal del trabajo que realizan las áreas de seguridad nacional, pero también, exhibe los vacíos del Sistema de Justicia Penal en el país, al demostrar que el interés de fondo es un tema político, ya que la captura de "El Marro" no tiene la misma exhibición que la extracción y juicio contra Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex).

La detención de José Antonio Yépez Ortiz, "El Marro", la efectuaron elementos de la Fiscalía General del estado de Guanajuato y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). El anuncio fue hecho por el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

En el operativo fue liberada una persona que permanecía secuestrada y se detuvieron a ocho personas más, entre ellas, a Saulo Sergio "N", identificado por el Ejército como jefe de seguridad del cártel

También se decomisaron armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, entre ellas, un lanzagranadas.

La detención de "El Marro" se efectuó siete años después (26 de junio de 2013) de que elementos del Grupo de Especialidad de Respuesta Inmediata (GERI) del estado de Guanajuato realizaron un operativo en la cabecera municipal de Villagrán, para captúralo por el delito de homicidio doloso.

"Los operadores de seguridad del gobierno federal son precavidos, y saben que luego de la detención de más de cinco operadores principales de El Marro, y de esa misma persona, se puede esperar algo. El trabajo de inteligencia del gobierno federal puede llevar a pensar que no hay mayor interés o incentivos por parte de la organización para continuar con incidentes, como el incendio de vehículos en vialidades y carreteras o violencia a través de homicidios. Pero lo que es seguro es que el Cártel de Jalisco Nueva Generación va intentar penetrar en esa región, así como en estados contiguos como Jalisco", considera Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, coordinador académico del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

"La detención va a originar la pulverización del Cártel de Santa Rosa de Lima. El Cártel de Jalisco Nueva Generación se va a posicionar como la principal organización en la zona, principalmente a través del control de carreteras y zonas par el trasiego de droga, pero no para el delito de huachicol, ya que eso originaría el ingreso de las fuerzas armadas, algo que no le conviene al grupo de Jalisco. Es seguro que se va presentar una nueva estructuración. Esperemos que el gobierno ya haya aprendido para tener una estrategia para evitar más violencia después de la detención", menciona Javier Oliva Pasadas, Javier Oliva, especialista en seguridad nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

"Hay que esperar un incremento significativo de la violencia en los próximos días. Sería muy raro que los grupos delictivos no hagan lo que otros grupos han hecho en años anteriores. Siempre que hay una captura de un líder, lo que pasa es una respuesta violenta, lo que nos enseña, es que, si no hay una estrategia judicial para detener y sancionar a los grupos, no pasa nada", explica el Director General del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, Francisco Rivas.

"Es la primera gran captura, en este sexenio, de un líder local de la delincuencia organizada que azota y que ha elevado los niveles de violencia y homicidios en el bajío del país. Para el gobierno del país significa una detención con base en inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero también, un operativo que se basó en la inteligencia financiera para cerrar el financiamiento de la organización criminal", explica Gerardo Rodríguez.

"Es un operativo éxito. Se dio en la madrugada, no hay heridos, no hay muertos, violencia. Se trata de un operativo en el que participa el estado de Guanajuato, la Guardia Nacional, así como la Armada Nacional y la Defensa a través del monitoreo con drones. Fue una buena coordinación. La detención se llevó a cabo en un delito en flagrancia, el secuestro de una persona. El último punto fue el trabajo de inteligencia para evitar bloqueos y quema de vehículos para evitar la detención de El Marro" detalla Javier Oliva.

"Mediáticamente representa que el gobierno estatal y federal son capaces de colaborar para detener a uno de los delincuentes que genera más violencia en el país. En la sustancia, primero llama la atención ¿por qué no estaba presente la Fiscalía General de la República (FGR)?, es decir, sólo participó el gobierno estatal y la Guardia Nacional. La Fiscalía General de la República no", señala Francisco Rivas.

"La detención se dio en el marco de una confrontación política entre gobiernos panistas y ex administraciones de Acción Nacional que no pudieron enfrentar el crimen organizado. Las discrepancias tienen de fondo la corrupción de las autoridades locales y el problema de la coordinación de las instituciones de en el ámbito local y federal. Es interesante ver como salió el gobernador de Guanajuato anunció la detención, cuando realmente la inteligencia y operación fue de las fuerzas armadas", comenta Gerardo Rodríguez.

"Más allá de Lozoya, a lo que nos lleva es un tema de impartición de justicia. En México tenemos niveles de impunidad de, prácticamente el 99% de los delitos. Eso es una pésima señal. Si no hay una aplicación estricta de la ley, y si no hay una norma al momento de detener a un delincuente, la verdad de nada sirve tener a instituciones. El caso Lozoya puede parecer lo máximo, pero hay que pensar en personas que no tienen recursos y como tratan a personas que no tienen dinero", refiere Francisco Rivas.

"Es una exhibición mediática. Es un tema político, policiaco, pero no tiene el mismo trato que en el caso Rosario Robles, o Emilio Lozoya. En el fondo demuestra que la estrategia de abrazos no balazos no es la correcta", explica Javier Oliva.

"Son los dalos de la impunidad política que prevalece en el país. La impunidad y corrupción que protege a los delincuentes de cuello blanco, la corrupción que ha protegido a estos líderes delincuenciales. Lo importante que, más allá del trato que se les da a ambos, es que se pudo detener a Lozoya como al Marro, con inteligencia operativa y financiera", dice Gerardo Rodríguez.