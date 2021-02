Detecta INE precandidatos "fantasma" de Morena en Guerrero

Durante la revisión de precampañas a gobernador en Guerrero la comisión de fiscalización del INE detectó "precandidatos fantasma", es decir, partidos que no registraron precandidatos de manera oficial pero sí realizaron propaganda a favor de personajes en específico, para evadir que estos gastos sean considerados dentro de sus reportes financieros de precampaña.

Sin ofrecer nombres específicos durante el debate, el proyecto de acuerdo se refiere durante ese período de tiempo a los precandidatos de Morena: el senador con licencia Félix Salgado (quien es investigado por denuncias de violación y abuso sexual) y Amílcar Sandoval (hermano de la secretaria de la Función Pública), entre otros.

La consejera a cargo del acuerdo, Adriana Favela, consideró irreal que los partidos políticos que afirmen no haber registrado ningún precandidato en ciertos estados, aunque los monitoreos del instituto arrojan otros datos.

"En Guerrero se detectaron gastos al hacer monitoreos en vía pública y redes sociales, aunque supuestamente no registraron a nadie, pero están esos gastos", dijo.

En San Luis Potosí se detectó el mismo caso. Ambos casos serán investigados.

El consejero presidente Lorenzo Córdova dijo que en éste primer paquete de fiscalización (donde se revisaron 378 informes con sanciones por más de 7.1 mdp a diversos partidos) de un primer bloque de entidades con elecciones a gobernador (Colima, Guerrero, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora), elaborar estos reportes tiene como finalidad agilizar los procedimientos de fiscalización para realizar observaciones en el menor tiempo posible.

Subrayó que por ser dinero público, partidos y aspirantes están obligados a rendir cuentas. "Si se hacen gastos de proselitismo, hay gastos de campaña y se debe reportar a la ley... Los monitoreos de la unidad técnica de fiscalización detectó propaganda y publicidad de personas que no fueron registradas como precandidatos, por lo que la comisión de fiscalización está ordenando algunos procedimientos oficiosos correspondientes".

Destacó que el objetivo no es punitivo sino preventivo; y que no tiene ningún carácter político de animadversión. "Es un elemento de rendición de cuentas y que de no cumplirse puede dar de diversas sanciones que van desde multas hasta algunas más graves como la pérdida del derecho al registro de una candidatura", advirtió.

Exhortó a los partidos a sumarse a la rendición de cuentas para evitar casos como el ocurrido en Campeche pues relató que militantes y simpatizantes de un candidato trataron de impedir con acciones violentas el trabajo de los integrantes de la unidad de fiscalización en esa entidad.

ACTOS NO REPORTADOS Y APORTACIONES NO BANCARIZADAS

El consejero Ciro Murayama agregó que también en Guerrero se detectaron encuestas que no fueron reportadas. "Hay total opacidad en el gasto de las encuestas que hemos conocido que, por ejemplo realiza el partido Morena. Pongo el caso de Guerrero que es muy conocido, hay una determinación interna por una candidatura pero ese gasto no fue informado a la autoridad electoral y les estamos dando derecho de audiencia".

La consejera Carla Humphrey explicó que en general las irregularidades encontradas (dos en Nuevo León, dos en Sonora, una en Guerrero y una en Colima) el denominador común es que los partidos informan de eventos posterior a su realización lo que impide una adecuada fiscalización; en total se contabilizaron 401.

"Los partidos deberían de informar a tiempo los actos que realizan para poder fiscalizar", dijo.

También encontraron aportaciones en especie (mayores a 90 UMAS) de militantes y simpatizantes que no fueron entregados mediante transferencia o cheque (medios bancarizados). También hubo ingresos no reportados, ingresos no comprobados, aportaciones de personas no identificadas y registro extemporáneo de operaciones. Y respaldó la advertencia de Córdova "de aquí deriva quiénes pueden ser registrados como precandidatos y pre candidatas, sí presentaron sus informes o sobrepasaron el tope de gastos".