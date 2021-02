Detecta ASF daños al erario en BANSEFI

La Auditoria Superior de la Federación (ASF) determinó que existe un posible daño al erario público por 320 millones 892 mil 517 pesos en el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. (BANSEFI).

ASF solicita sanción para Osorio Chong

La Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-2-06HJO-15-0102-2018 detectó pagos injustificados por 30 millones 481 pesos, en gastos no recuperables por la terminación anticipada del contrato, los cuales no son razonables, ni están debidamente comprobados y relacionados de manera exclusiva con los servicios del arrendamiento del inmueble, las terminales punto de venta de las cuales no se tiene evidencia material de su existencia, así como los gastos por la liquidación de personal para la operación de una mesa de servicios que no fue implementada.

También, un daño por 10 millones 106 mil pesos debido a que los servicios de liberación del aplicativo para iniciar la implementación, así como la implementación de los procesos de la nueva operación para la dispersión de programas gubernamentales, no fueron implementados en el ambiente productivo, debido a la terminación anticipada del contrato.

Se tienen pagos injustificados por 46,290.2 miles de pesos, relacionados con el contrato de servicios de soporte a la operación para la dispersión de programas gubernamentales, dado que se constató que los sistemas no funcionan conforme a lo descrito en los anexos técnicos; aunado a que el desarrollo de los nuevos sistemas no fue justificado de manera plena, debido a que el proveedor contratado desde 2011 que ofrece los mismos servicios, podía resolver de manera adecuada las necesidades del BANSEFI”.

mlmt