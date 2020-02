Destituyen a mando de Guardia Nacional por presunta corrupción

Por una investigación en su contra relacionada con la adquisición de un supuesto "software israelí" a un sobrecosto de 480 millones de pesos, Patricia Rosalinda Trujillo Mariel, coordinadora nacional operativa de la Guardia Nacional será separada del cargo.

La compra del equipo se llevó a cabo durante la administración de Frida Martínez Zamora, exsecretaria General de la Policía Federal, familiar del exsecretario de Gobernación y actual coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Miguel Ángel Osorio Chong.

Fuentes de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y de Presidencia de la República comentaron que la destitución fue ordenada el pasado 25 febrero a través de la circular 099/2020 enviada por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

De acuerdo con los funcionarios consultados, el último día en funciones de Patricia Rosalinda Trujillo Mariel, quien también tiene 12 doctorados y es Comisaria General de la Policía Federal es el 29 de febrero (mañana).

"El señor presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas Mexicanas, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, instruyó que con fecha 29 de febrero del año en curso sea removida de su cargo y en su lugar sea nombrado al Comisario Jefe de la Guardia Nacional Gabriel García Chávez como nuevo Coordinador Nacional Operativo, quien asumirá el cargo con fecha 1 de marzo del año en curso", menciona la circular enviada por la Consejería del Ejecutivo.

El documento menciona que, el lugar de Patricia Rosalinda Trujillo Mariel, será tomado por el Comisario Jefe de la Guardia Nacional, Gabriel García Chávez, mientras que la plaza de Comisario en la Policía Federal será asignada al Coordinador de Asesores en Materia de Inteligencia y Seguridad Nacional comisionado en el Centro Nacional de Fusión de Inteligencia, Robertoni Hernández Vázquez.

La separación de Patricia Rosalinda Trujillo Mariel, de ambos cargos, se presenta luego de que el pasado 22 de febrero la Auditoría Superior de la Federación (ASF) pidió sancionarla por la adquisición, a un precio de sobrecosto, de un software a la empresa israelí Cyberglover Ltd cuando era titular de la División Científica de la Policía Federal.

En el tercer informe de auditoría, la ASF informó que la compra se llevó a cabo en junio de 2018 por un monto de 500 millones de pesos que le fueron pagados a la empresa Comercializadora Dizoal, S.A. de C.V.

De acuerdo con la auditoría, Patricia Rosalinda Trujillo Mariel gestionó los recursos y firmó el contrato de adquisición sin que tuviera las facultades para realizar la compra del software, el cual fue utilizado para el monitoreo de redes sociales.

El software, el cual no tiene un precio mayor de los 20 millones de pesos, fue adquirido a un sobre costo de 480 millones de pesos, sin que se realizará ninguna investigación de mercado por parte de la Policía Federal para la compra.

La Auditoría Superior de la Federación determinó que no existe evidencia de que el software sea de origen israelí, ya que el programa no cuenta con una licencia, además de que hay evidencia de una transferencia de recursos a la empresa Cyberglover Ltd por el pago del programa.

"Con base en el análisis de estados de cuenta bancarios, no se identificó pago alguno que el referido proveedor debió haber realizado a la empresa extranjera denominada CYBERGLOVES LTD con la que suscribió un Contrato de Comisión y Mandato Mercantil y otorgó licencias para su utilización", menciona el reporte de la ASF.

En su reporte, la ASF, detalla que la información recabada a través del software, no cuentan con controles de seguridad que garanticen su adecuado uso.

"Lo anterior puede representar un riesgo a la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información debido a la falta de supervisión por parte de la Policía Federal".

