Destituyen a coordinador del Faro Aragón; acusa persecución

Desde la entrada de la nueva administración en la Ciudad de México, en el Faro Aragón comenzaron los cambios, lo que se notó en la reducción del sueldo del entonces coordinador general, Manuel Trujillo. A mediados de mayo de 2019, se enteró que no le iban a renovar contrato.

El sábado pasado, a través de las redes sociales, se difundió que lo habían destituido. Sin embargo, este lunes el secretario de Cultura de la ciudad, Alfonso Suárez del Real aclaró que se decidió no renovar su contrato, debido a una investigación por presuntos malos manejos a cargo de la contraloría interna de dicha dependencia y de la Procuraduría General de Justicia (PGJ).

"La decisión que se tomó, acordada por las partes, toda vez que terminó el contrato del titular del Faro de Aragón fue no recontratarlo hasta en tanto no se desahogue este asunto que ya pasó a un nivel distinto al nuestro. Es la oficina de la contraloría de la propia Secretaría y la autoridad judicial", declaró el funcionario.

El secretario reiteró que el funcionamiento del Faro Aragón y toda su programación continuará normalmente llevándose a cabo.

En entrevista con LA SILLA ROTA, Manuel Trujillo aseguró que hasta el momento no ha sido notificado por escrito, solo de manera verbal, tanto de la investigación en su contra como de la negativa a la renovación de su contrato.

"No tengo la menor idea de que se me está investigando, pues no han mostrado pruebas ni documentos". Por tal situación, consideró que en su caso hay una violación a la presunción de inocencia e interpondrá una denuncia laboral.

"Vamos a iniciar un proceso legal por despido injustificado, a través de muchas faltas como hostigamiento, mentiras, de que no hay condiciones laborales y a partir de esto, ellos prácticamente nos están separando de las funciones que tenemos", apuntó Trujillo.

En junio de 2016 cuando se inauguró el Faro Aragón, Trujillo entró a programar el espacio y en noviembre de ese año, las autoridades capitalinas de cultura lo nombraron coordinador general.

"Mis actividades eran crear el modelo de focalización y especialización del primer Faro que tiene que ver con el audiovisual. Se crea un modelo educativo y las temáticas de los talleres. Se respeta el modelo Faro, que tiene que ver con lo comunitario, territorial, social e incluyente. Además de coordinar estrategias y vínculo entra la Secretaría de Cultura con la comunidad".

Relató que en enero de 2019 le reducen el sueldo. Desde diciembre que entró la nueva administración, le avisaron que revisarían el formato del Faro y su vocación cinematográfica, así como que habría ciertos cambios.

"A mí no se me ha pagado los meses de marzo y abril. Cuento con ese adeudo. Mi contrato era de enero a abril y a mediados de mayo voy a firmar mi contrato como todos los compañeros, y me dicen que no me lo van a continuar".

El sábado pasado, mientras la comunidad del Faro Aragón realizaba una asamblea, luego que a Trujillo en un primer momento se le negó la entrada a las instalaciones, llegó Benjamín González, director general de Vinculación Cultural y Comunitaria de la Secretaría de Cultura y dijo que tienen todos los documentos que presuntamente prueban malos manejos e inconsistencias.

"Le pido a toda la comunidad que antes de tomar cualquier decisión apresurada de cancelar unos servicios o abrir un asunto, esperen a que la investigación llegue a sus avances con base en los procesos", informó González en la asamblea.

Indicó que las denuncias están en mano de la contraloría y Ministerio Público. Sin embargo, en cuanto se libere el caso, prometió enseñar los documentos y las pruebas.

Los asistentes a la asamblea le pedían a Benjamín González los documentos a lo que se negó con el argumento de que la ley se lo impide. "Quien tiene que dar esa información es la contraloría y las autoridades correspondientes. Mientras existe un procedimiento no puedo (mostrarlos)", dijo mientras era grabado en un video.

En tanto, Trujillo consideró que el trasfondo de esta situación es una persecución política. "Hay una vejación al proyecto que tiene que ver con un trabajo social de tres años del audiovisual y que no encaja con las nuevas autoridades".

UNA OPCIÓN AL CINE EN LA GAM

El Faro Aragón se ubica en Avenida 517 s/n, Primera Sección de San Juan de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero donde antes daba funciones el Cine Corregidora. Este centro cultural fue inaugurado el 17 de junio de 2016 durante la administración de Miguel Ángel Mancera con una inversión de casi 50 millones de pesos.

Esta Fábrica de Artes y Oficios fue creada para la producción y promoción de proyectos audiovisuales y de cines mexicanos.

