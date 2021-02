Destinará México 30 mdd para que El Salvador replique "Sembrando Vida"

El presidente Andrés Manuel López Obrador y su homólogo de El Salvador Nayib Bukele, lanzaron este jueves el Programa de Desarrollo Integral para la Migración, Sembrando Vida.

“Hace como una semana, platiqué con el número uno en popularidad de todos los presidentes de nuestra América, es el señor que está aquí, Nayib Bukele”, dijo López Obrador.

Agregó que comentó con Bukele sobre el programa Sembrando Vida, y que es uno de los programas más importantes de su gobierno, que generará 80 mil empleos permanentes en Chiapas, en alrededor de 200 mil hectáreas, con lo que se mejorará el medio ambiente, se reforestará, se producirán alimentos, ya que son cultivos agroforestales, por lo que se puede sembrar maíz, café, cacao, y también maderal.

“Y tenemos todo lo que se necesita, tenemos tierra, agua y sobre todo, el conocimiento. El campo es la fábrica más importante del país. Y lo importante es que los jóvenes no se vean en la necesidad de buscar trabajo en otras partes”, agregó.

López Obrador dijo que tiene que ser un programa de desarrollo integral. Reactivar la economía, otorgando crédito, sin intereses, pues “para los bancos grandes la mayoría de los mexicanos no son sujetos de crédito o tienen que pagar grandes intereses”.

Agregó que la política se inventó para evitar la confrontación, y se llegó a un acuerdo que ya se la había dicho al presidente Donald Trump, que México proponía impulsar el desarrollo de Centroamérica.

“No es nada más el uso de la fuerza, no sólo medidas coercitivas, no cierre de fronteras, sino resolver problemas de fondo y solucionar esos problemas. No entraron en vigor los impuestos, los aranceles, nos iban a causar daño porque íbamos a responder con las mismas medidas, pero que se gana con la confrontación, es mejor el desarrollo y el libre comercio”, dijo.

El mandatario pidió que los migrantes se registren, “hasta para cuidarlos mejor, para que no sean víctimas de abuso”.

La primera etapa del programa Sembrando vida, busca sembrar más de 500,000 hectáreas y crear hasta 200,000 empleos durante este 2019.

MARCELO EBRARD

Por su parte, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores (SER), anunció que México invertirá 30 millones de dólares en El Salvador para replicar el programa forestal Sembrando Vida.

El funcionario indicó que el objetivo es invertir 100 millones de dólares en ese país centroamericano como parte del Plan de Desarrollo Integral (PDI) para el sur de México y el norte de Centroamérica, para disminuir la migración forzada hacia Estados Unidos.









Bukele, reconoció a Andrés Manuel López Obrador, por su trabajo y el apoyo que está brindando a su país con el programa Sembrando Vida.

“Este es un hombre que de verdad quiere lo mejor para México. Y este es un hombre que está trabajando y que su único interés es dejar un legado para México. Yo sé que los mexicanos lo quieren mucho, pero quiero pedirles alguna cosa también, o exhortarlos a algo, ya sé que lo quieren mucho. ¿Cómo le dicen? ¡Algodoncito! (ríe)…”.

El mandatario salvadoreño refirió que México actualmente tiene un “lujo de presidente”, pero que él solo no puede cambiar las cosas en apenas seis meses.

“Apóyenlo (…) Ustedes están viendo los cambios, están viendo los proyectos, están cómo (AMLO) se está enfrentando a las cosas a las que muchos no tenían el valor de enfrentarse (…) Les va a costar conseguir otro (presidente) así, entonces, apóyenlo”, agregó.

Y tras plantar unos árboles, López Obrador buscó la mano de Bukele y accidentalmente le dio un manotazo en el rostro.

MÉXICO NO LE HACE EL TRABAJO SUCIO A EU

El presidente estadounidense, Donald Trump, negó que México esté haciendo el trabajo sucio de Estados Unidos al controlar de manera más enérgica la inmigración no autorizada proveniente desde América Central.



"No es el trabajo sucio de EU, es el trabajo de México", afirmó el mandatario al ser cuestionado en Telemundo.



"México está haciendo un gran trabajo para México y para Estados Unidos.



Trump expresó satisfacción por los esfuerzos de su homólogo mexicano Andrés López Obrador para reducir el flujo migratorio desde América Central desde que ambos gobiernos alcanzaran un acuerdo hace semana y media.



"Planea reunirse con el Presidente López Obrador", le pregunta el periodista José Díaz.



"Sí, lo haría. Me cae bien", dijo Trump.



Trump había amenazado con imponer a México un arancel del 5%, pero desistió una vez que se alcanzó el acuerdo.



"Hasta ahora, lo han hecho muy bien. Y por eso no estoy imponiendo aranceles. De lo contrario, impondría aranceles. Y no quiero imponer aranceles a México", indicó, de acuerdo a una transcripción compartida con antelación por la televisora. "Pero sería tremendamente costoso para M (en alusión a México). Ni siquiera sé si pueden soportarlo".



El mandatario rechazó que el acuerdo beneficie únicamente a su vecino del sur.



"La gente no debería poder caminar a través de México hasta nuestro país", dijo durante una entrevista de aproximadamente 15 minutos. "Tampoco tienen permiso para estar en México".

