Destensa Senado reforma educativa; la manda a extraordinario

Para Monreal, el estatus de la reforma educativa es moderado y ya no hay muchas sesiones para aprobarla (Foto: Cuartoscuro)

El Senado destensó al tema de la reforma educativa, aprobada este jueves en la Cámara de Diputados, y la enviará para su resolución a un periodo extraordinario, informó Ricardo Monreal Ávila (Morena), presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta.

En entrevista con LA SILLA ROTA, el coordinador de la bancada morenista en el Senado recordó que el actual periodo termina el próximo 30 de abril y, por lo tanto, quedan pocas sesiones para desahogarla.

“El estatus (de la reforma educativa) está en este momento, diría yo, moderado. Se aprobó en la Cámara de Diputados por 379 votos. El PAN en su totalidad votó en contra, congruente con su filosofía histórica y partidista”, explicó.

Monreal agregó que también votaron en contra ocho diputados de Morena, “no son pocos, que están muy vinculados con la lucha magisterial de la CNTE de varios estados, fundamentalmente en Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Chiapas. Siento que la CNTE no ha expresado su beneplácito con la reforma, consideramos que lleva el compromiso del Ejecutivo y del movimiento de Morena, pero serán días pesados”.

Para Monreal “hasta ahora no se ha visto ninguna posibilidad de cambiar la minuta. Nos quedan sólo unos días para concluir el periodo ordinario, no sé si se pueda aprobar en este, está muy forzado meterlo en este periodo, quedan dos o tres sesiones, si se convoca a una sesión extraordinaria en el periodo que estamos, pero se me hace difícil, y creo que vamos a tener que convocar dos o tres periodos extraordinarios entre mayo y agosto”.

En este contexto precisó que el primer periodo extraordinario será para las leyes secundarias de Guardia Nacional.

“Son cuatro. Y tienen que estar antes del 25 de mayo. Es un mandato legal, es un plazo fatal, nos dimos 60 días tras la aprobación constitucional, ese será el primer extra por obligación constitucional, está en un transitorio. Y sería entre el 13 y el 16 de mayo el primer extra”, dijo.

Luego, añadió Monreal:

“Tendríamos que ver que, si la reforma educativa no se aprueba al final de este periodo, mandarlo a otro periodo extraordinario y ver qué fecha. En reforma educativa se requiere mayoría calificada y no la tenemos, se requiere la colaboración y el consenso de todos los grupos parlamentarios para transitar a la discusión y aprobación”.

Precisó que “si el PAN se mantiene vamos a tener dificultades, espero que no, espero que tenga el PAN su posición, son 24 senadores, y normalmente el bloque es PAN, PRI, MC y PRD. Si se juntan los cuatro no pasa ninguna reforma constitucional porque ellos tienen más de una tercera parte y por esa razón el Senado es más complicado por no tener una mayoría calificada, Diputados sí, Morena con sus aliados lo tiene”.

SNTE pide al Senado que aprueben dictamen

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) pidió al Senado de la República aprobar el dictamen de modificación de los artículos 3, 31 y 73 de la Carta Magna para derogar la Reforma Educativa, este viernes.

Alfonso Cepeda Salas, secretario general de la agrupación gremial señaló en conferencia de prensa que pedirán que la votación “avance rápido” y que de ser necesario pedirán que se sesione en periodo extraordinario.

El sindicato afirmó que López Obrador “es un presidente de palabra”, pues, aseguran, el dictamen contiene hasta 80% de sus propuestas.

AJ