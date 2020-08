Destapa Loret de Mola videoescándalo de hermano de AMLO

El periodista Carlos Loret de Mola dio a conocer un video donde Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, recibe dinero el entonces asesor del gobierno de Chiapas, David León, para su campaña presidencial.

David León ahora es el nuevo encargado de la distribuidora de medicamentos, creada por el gobierno federal.

De acuerdo con el portal LatinUs, el dinero se lo entregó en por lo menos tres encuentros el entonces asesor privado, David León asesor del gobierno chiapaneco de Manuel Velasco; ahora es el encargado de la nueva empresa estatal para la distribución de medicinas, en la administración federal.

Según la conversación, los recursos serían para fortalecer la campaña de AMLO en el sureste.

El 31 de mayo, David León y Pío López Obrador se vieron en un restaurante. Con una cámara escondida le entrega "400"

El viernes 26 de junio de 2015, Pío López Obrador y David León se encontraron en el domicilio del hermano del hoy presidente para entregar un millón de pesos.

"Hazle saber al licenciado a través de tus medios que lo estamos apoyando", le dijo León a López Obrador sobre el gobierno de Manuel Velasco.

Loret de Mola, en el video, reconoció el combate a la corrupción de AMLO, pero advirtió, sin caer en la trampa electorera; "exhibir la cortina de humo del presidente no es defender a corruptos impresentables, porque AMLO dic que no hay uso electorero... pero no podemos negar que el presidente usa el caso Lozoya para que los mexicanos nos concentremos de hablar del pasado terrible y no del presente terrible".

Agregó que estaría bien que el presidente se comprometiera a combatir la corrupción no sólo del pasado, sino también la del presente; y destacó la del propio hermano del presidente quien aparece en dos videos recibiendo dinero en efectivo para, dice apuntalar la campaña de Morena a la Presidencia.

Loret de Mola reconoce que López Obrador siempre ha tenido claro que el país ya no quiere corrupción y con ese discurso ganó la Presidencia, "pero luego tuvo que gobernar y ahí se le complicó la cosa... ya venía la economía mal y llegó con la pandemia; ya traía el sistema de salud mal con el Insabi y llegó la pandemia y ya traía la inseguridad en niveles récord y fue a Estados Unidos y Trump e regaló la captura de César Duarte; y luego Emilio Lozoya que recupera la popularidad del presidente", advirtió.

"Dime de qué presumes, y te diré de qué careces". https://t.co/UHWPqNHb2i — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) August 21, 2020

REACCIONA DAVID LEÓN

David León reaccionó en redes sociales para aclarar que en esos años él no era servidor público y recolectaba recursos para el movimiento.

Sin embargo, indicó que en tanto no se resuelva y aclare la situación, no tomará protesta en el cargo.

Respecto al video: debe tener aprox. 5 años de antigüedad. De nov. de 2013 a nov. de 2018 yo fui consultor, no servidor público. Mi manera de apoyar al Movimiento, fue recolectar recursos entre conocidos para la realización de asambleas y otras actividades. — David E. León Romero (@DavidLeonRomero) August 21, 2020

En tanto se aclara la situación por la que atravieso, y para no afectar al @GobiernoMX, no tomaré protesta como integrante del equipo de @SSalud_mx. — David E. León Romero (@DavidLeonRomero) August 21, 2020

El expresidente Felipe Calderón no desaprovechó para opinar sobre el tema de David León y el hermano de AMLO:

Loret de Mola recalcó que el presidente ha dicho que mostrar videos de corrupción es importante para purificar la vida pública de México y ver cómo se compran conciencias.

"UNO DE LOS MEJORES SERVIDORES PÚBLICOS DEL GOBIERNO"

David León, quien entrega los recursos, dejó la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) para dirigir distribuidora de insumos médicos que creó López Obrador tras la aprobación de la reforma a un artículo de la ley de adquisiciones con la que se permite la compra de medicamentos en el extranjero tras denunciar corrupción en la industria farmacéutica nacional.

"Para sacar a David León de Protección Civil y ponerlo en la empresa de distribución de medicamentos, vacunas y equipos médicos, es porque nos importa muchísimo que no falten los medicamentos y vacunas (...) Imagínense lo que nos importa que uno de los mejores servidores públicos del gobierno se va a hacer cargo de este asunto", destacó AMLO.

El mandatario indicó que la empresa comenzará a operar a partir del próximo 15 de agosto. Mientras que, "mañana firmamos contrato con la ONU y estoy planteando que ya se anexe el primer pedido de medicamentos mañana mismo", agregó.

¿QUIÉN ES DAVID LEÓN ROMERO?

Nacido el 20 de agosto de 1981, David León comenzará funciones como director de la nueva distribuidora de medicamentos. Sus áreas son la Administración, desarrollo sostenible y políticas públicas, asegura en redes sociales, además de que se dice Ironman y maratonista.

Tiene el grado de licenciado en Comunicación y es exasesor de comunicación social del gobierno de Manuel Velasco Coello en Chiapas (2012-2018).

Anteriormente fungió como vocero del Partido Verde Ecologista de México en el senado.

En diciembre de 2018 fue nombrado director de la Coordinación Nacional de Protección Civil por el actual gobierno federal.