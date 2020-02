"Desproporción de género", mujeres saldan condenas hasta 20 años más largas

Las mujeres que enfrentan un proceso penal en el sistema mexicano saldan condenas hasta 20 años mayores que los hombres, pese a ser vinculadas por delitos similares, como robo y homicidio, lo que refleja una desproporción de género, según muestra el Diagnóstico sobre la percepción del desempeño de la defensoría penal en México 2020 realizado por la organización Reinserta.

En específico, el documento precisa que a hombres se les asigna con más frecuencia sentencias cortas de cinco años, mientras el mínimo en mujeres es de pasar 25 años privadas de su libertad.

A lo que se suma que el promedio de las condenas que reciben mujeres es de 23 años, mientras los sentenciados del género masculino promedian 17 años.

A pesar de que no es la naturaleza del estudio, Fernanda Dorantes, directora jurídica de Reinserta asegura para LA SILLA ROTA que la investigación confirma teorías de una brecha relacionada a cuestiones de género dentro del sistema penal.

"Esta imagen inmaculada de que las mujeres no se pueden equivocar porque son las cuidadoras del hogar, cuando cometen que no son socialmente aceptables, son castigadas con mayor severidad que los hombres".



"Hay una desproporción de género", agrega la co-fundadora de la organización, al tomar en cuenta que la muestra del estudio de Reinserta se compone por 3 mil 73 personas privadas de su libertad en cinco estados de la República (Baja California Sur, Estado de México, Nuevo León, Quintana Roo y Tamaulipas), 18.5% fueron mujeres. "Es importante recordar que, a nivel nacional, alrededor del 5% de la población penitenciaria total son mujeres, por ello, la muestra de mujeres resulta significativa cuando se toma en cuenta la representación proporcional", se lee en el informe.

Otro rubro que se resalta es el de la defensoría. Dentro del que se destaca que las mujeres tienden a cambiar más veces de abogado: tres, en comparación con una de los hombres. Las dos principales razones son 1) que su defensor no hizo un buen trabajo de defensa y, 2) que el cambio fue involuntario relacionado a las rotaciones propias de los defensores de oficio. En tercer lugar se colocó el motivo de que ellas consideraron que su defensor las usó por el dinero. En cuarto lugar se situó la imposibilidad de pagar los servicios.

En cuanto a evaluación del desempeño, 62% de las mujeres expuso que la persona defensora no se presentó ni habló de su experiencia personal; 58% no abogó por que a la imputada se le permitiera hacer preguntas al juez; 57% no presentó pruebas ni cumplió con el trabajo acordado; 54% no obtuvo testigos para defenderle; 52% no obtuvo pruebas para la defensa; 51% no analizó la violación de derechos humanos durante la detención; 50% no proporcionaba avances sobre el caso; y 50% no resolvió dudas de la mejor manera.

Además, 73% de las mujeres privadas de su libertad encuestadas denunció que su defensor no se cercioró de que en el momento de la detención se le ofreciera asistencia o cuidado de sus hijas o hijos a cargo.

No hay diferencia entre defensoría pública y particular, precisa Dorantes, "queremos poner de cara que en general el desempeño de los abogados deja muchísimo que desear ante la población penitenciaria".

Al resaltar la importancia del papel que juega el defensor al enfrentar al sistema penal, resalta que tienen todas las herramientas para impulsar la incorporación de perspectiva de género, pues "al final del día los abogados son los operadores que están encargados de vigilar que los procesos penales se apeguen a los principios constitucionales, a la justicia, a la legalidad.

"Creemos que hay un gran área de oportunidad, si los abogados se desempeñan con este enfoque de perspectiva de género, pueden empezar a detonar procesos penales en los que las resoluciones de los jueces justamente tiendan a incorporar esta noción de género en la impartición de justicia. Expone.

A estas últimas cifras, se suma que las mujeres tienden a gastar hasta 50% más que los hombres en por su defensa.Mientras que ellos en promedio gastan 100 mil pesos, ellas gastan hasta 155 mil pesos.

Sin embargo, se resalta que 41% de las mujeres acceden a servicios privados de defensa legal. En contraste, un 28% de los hombres lo hizo. En este sentido, el estudio da muestra que las mujeres suelen hacer el pago de dichos servicios por adelantado, con más frecuencia que los hombres que contratan este tipo de abogados.

