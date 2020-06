Despiertan dudas asignaciones en Segalmex

Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) ha recurrido a contrataciones otorgadas, en su mayoría, a empresas que no tuvieron que competir, con precios superiores al mercado, en procesos discrecionales sin licitación que van desde arrendamientos de vehículos y maquinaria, hasta aplicación de encuestas y captura de datos.

Estos hechos ocurren en medio de versiones periodísticas que señalaron presunta corrupción e incluso la destitución de René Gavira Segreste como director de Administración y Finanzas.

Sin embargo, Segalmex informó a La Silla Rota que Gavira Agreste ni fue destituido ni ha renunciado, sino que sigue en su cargo. Además, precisó que no hay investigación alguna en contra del servidor público.

De una revisión de contratos resalta que se validaron procesos para rentar automóviles a un precio superior que, si los hubieran comprado, por ejemplo.

Entre los contratos sin licitar que ha otorgado Segalmex están los últimos cinco de este 2020, por 1 mil 475 millones de pesos en arrendamientos, combustibles y fletes. El primero, con la empresa Lumo Financiera del Centro SA de CV Sofom ENR, entró en vigor el 1 de enero y vence el 31 de diciembre de 2023. El "arrendamiento de vehículos terrestres de carga y gran carga" solicitado tiene un costo de 742 millones 787 mil 980 pesos.

Al revisar el procedimiento, La Silla Rota detectó que los vehículos terrestres de carga a los que refiere son 60 "sedán básico de cuatro puertas" que fueron arrendados, cada uno, en 244 mil 80 pesos sin incluir Impuesto al Valor Agregado (IVA). Entre la gama actual de sedanes básicos a la venta, modelos 2020, está el Chevrolet Aveo, con un precio desde 225 mil 800 pesos y el Nissan Versa, desde 239 mil 900 pesos. Aunque en la versión pública del contrato disponible en Compranet no precisa marca de los automóviles, el costo por renta es superior a haber comprado entre la gama de versiones básicas en el mercado.

Incluso, el sedán más costoso, el Honda City 2020, asciende a 274 mil 900 pesos en su versión inicial, 5 mil 792 pesos menos que el costo con IVA de cada arrendamiento (280 mil 692 pesos).

"Los vehículos de gran carga" son 1 mil 100 "Pick up cabina sencilla 4 cilindros", cada una rentada en 573 mil 870 pesos, sin IVA, como aparece en la descripción del contrato (659 mil 950 con IVA). La Chevrolet Colorado 2020 tiene un precio desde 608 mil 100 pesos; es decir, cincuenta mil pesos más económicos comprarlas que rentarlas, con una vida útil media de 14 años, de acuerdo con consultas realizadas por este medio a asesores automotrices.

Cuestionada al respecto, Segalmex respondió mediante una tarjeta informativa que el contrato incluye mantenimiento y refacciones de los vehículos. Justificó, además, que se trata de una adhesión consolidada que hizo la Secretaría de Hacienda para arrendar la flota vehicular de 45 secretarías de Estado, órganos desconcentrados, descentralizados y el ISSSTE, con vigencia de tres años.

La adjudicación directa fue hecha por Segalmex, con base en el contrato 2240871, efectivo desde el 26 de septiembre de 2019 a las 11:26 am.

En la declaración patrimonial que presentó el 20 de mayo de 2020, Gavira Segreste reporta que tomó posesión al cargo de director de Administración y Finanzas el 1 de diciembre de 2018, fecha de inicio de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Antes, de 2005 a septiembre de 2018, fungió como director ejecutivo de Promoción Deportiva y Turismo Social en la delegación Cuajimalpa de la Ciudad de México. A cargo de este organismo descentralizado está Ignacio Ovalle Fernández, reincorporado a la administración pública por el presidente, pero que tiene un pasado ligado a Carlos Salinas de Gortari, en cuyo sexenio fue director general de la Conasupo.

Este año, por responsabilidad de René Gavira Segreste también se firmó un contrato con Si Vale México SA de CV que entró en vigor el 22 de enero y vence el 31 de diciembre, por "suministro de combustibles para vehículos automotores terrestres dentro del territorio nacional", a un precio sin IVA de 93 millones 395 mil 395 pesos.

El 31 de diciembre igualmente vence un contrato de 350 millones con Transporte de Carga Grupo MYM SA de CV por "servicio de flete terrestre". El funcionario dejó dos relaciones comerciales transanuales más: con Léase and Fleet Solutions SA de CV, por 180 millones 339 mil 840 pesos para "arrendamiento de montacargas" y con Bretus Obra y Construcción SA de CV, por 13 millones 588 mil 257 pesos, que corresponde a "arrendamiento de bandas transportadoras con alturas variables". La primera vence el 31 de diciembre de 2023, en tanto que la segunda el 31 de enero de 2021. Ambos, como los presenta Segalmex en Compranet, no incluyen la suma del IVA.

Para el primer caso hubo una licitación pública nacional, No. LA-008JBP999-E58-2019, en la que no se envió ni una sola pregunta, de acuerdo con el acta de la Junta de Aclaraciones que se llevó a cabo el 6 de enero en avenida Insurgentes Sur 3480, en la colonia Villa Olímpica Miguel Hidalgo, de la alcaldía Tlalpan. Asimismo, sólo dos empresas presentaron propuestas: Léase and Fleet, que ofertó el servicio en 3 millones 757 mil 80 pesos antes de IVA, y Arrendadora Planeta Verde SAPI de CV, con 3 millones 911 mil 160 pesos.

No sólo en el año en curso hubo millonarias asignaciones, en 2019 Segalmex pagó 4 millones 43 mil 394 pesos antes de IVA para "levantamiento de encuestas" como parte del "servicio de desarrollo de la estrategia de extensionismo" de este organismo. La relación laboral estuvo disponible del 8 de abril al 5 de junio.

La adjudicación fue directa a una empresa denominada Croix Consultores SA de CV, de la que únicamente se encontró presencia online en Facebook, con una fanpage creada el 5 de septiembre de 2018 y cuya última publicación data del 12 de noviembre de 2019, con 59 seguidores. Esta firma también recibió el contrato 2127443 por "promoción para la incorporación de nuevos productores de leche", que, sin impuestos, asciende a 5 millones 94 mil pesos.

Además, Segalmex destinó medio millón de pesos más para un servicio de "captura y procesamiento de información" que otorgó a Bufete de Soluciones Integrales SC.

Por las manos de Gavira Segreste pasaron más millonarios contratos, como uno por 1 mil 714 millones 848 mil pesos sin IVA para Jet Van Car Rental SA de CV por la renta de 600 camiones 4x2 y 100 tractocamiones 6x4 quinta rueda, con caja, por dos años a partir de 2019.

Respecto a este procedimiento, Segalmex dijo que cumplió "en su totalidad" con lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución y que éste fue calificado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) "como uno de los procesos más limpios de la actual administración".

Los múltiples cargos; los múltiples pagos

Por designación de Ignacio Ovalle Fernández, René Gavira se hizo cargo de las unidades de administración y finanzas de Liconsa y Diconsa que, al funcionarse, dieron origen a Seguridad Alimentaria Mexicana.

En la declaración patrimonial que presentó con el cargo de director en Lincosa el 16 de enero de 2019 notificó una percepción neta de 89 mil 465 pesos; en la de Diconsa, presentada cinco días antes, el 11 de enero, no aceptó hacer públicos sus bienes, incluidos sus ingresos por ese cargo.

En los documentos que entregó este 2020 a la Secretaría de la Función Pública por su cargo en Segalmex, consultados en el portal Declaranet, reportó haber recibido 1 millón 341 mil 820 pesos en 2019 por cargo público, más 887 mil pesos por "otros ingresos".

Declaró poseer obras de arte por herencia, menaje de casa por 300 mil pesos y aparatos electrónicos y electrodomésticos por 150 mil.

(María José Pardo)