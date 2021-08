"Despertar el debate ante la concentración del poder": Muñoz Ledo

El 23 de abril pasado, cuando la Cámara de Diputados discutía la reforma al Poder Judicial, Porfirio Muñoz Ledo subió a la máxima tribuna del país para cuestionar si el Congreso de la Unión debe continuar teniendo el adjetivo "Honorable" al inicio de cada mención y en cada documento legal.

"No se habla de una ´Honorable Suprema Corte´, no se habla de una ´Honorable Presidencia de la República´. Aquí parece haberse erradicado la virtud del honor [...] Este es un tema de dignidad. Me opongo con toda la fuerza de mi ser, a una violación flagrante, innecesaria y absolutamente irrevertible a la Constitución", dijo entonces.

En la víspera de la primera reunión del grupo de intelectuales y políticos denominado Movimiento por la República, el decano y embajador emérito recuerda exactamente el tiempo que estuvo al frente de la tribuna, defendiendo la autonomía del Poder Legislativo ante la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador de votar la ampliación de mandato al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"Me inscribí en contra por cinco minutos, pero duré una hora con 25 minutos en la tribuna. Me empezaron a preguntar de todos los partidos, yo no lo orquesté, pero entendieron la idea y el reglamento dice que puedes contestar todas las interpelaciones sin límite de tiempo", recuerda el impulsor del nuevo movimiento.

El Movimiento por la República es un esfuerzo –"que parece una gota de lo que debería ser un tinaco", según lo ve el propio Muñoz Ledo– que pretende despertar el debate político y ciudadano ante la concentración de poder que vive México.

UN ESFUERZO DESDE LA SOCIEDAD CIVIL

En entrevista con La Silla Rota, Muñoz Ledo asegura que ninguno de sus integrantes pretende debatir o negar la autoridad y el apoyo social con que cuenta el presidente López Obrador, pero asegura que una preocupación compartida es que en México cada vez haya menos disenso, menos debate y más ataques a instituciones como los organismos autónomos.

"Solo queda el periodismo libre, pero éste no se escucha. Hay también un desprecio creciente por la sociedad civil y por la disidencia. Al ciudadano presidente no le gustan las organizaciones intermedias de la sociedad, ninguna, ni los sindicatos ni los grupos protestatarios ni los gremios, ni las organizaciones no gubernamentales, porque siente que están fuera de su poder".

Muñoz Ledo afirma que el esfuerzo del Movimiento por la República debe replicarse en otras organizaciones, en todas las entidades del país y con muchos más actores sociales. Actualmente, la organización cuenta con 320 miembros activos, entre ellos, personajes como el arquitecto Enrique Norten, el historiador José Antonio Crespo, la escritora Elena Poniatowska, y el mismo consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello.

"Lo que podemos hacer es despertar consciencias, no vamos a formar un partido, no es el caso, los partidos son otra cosa, no hay nadie que represente a un partido, aunque algunos han sido miembros. Es un llamado a que nos organicemos, a que se multiplique el pensamiento crítico".

El Movimiento por la República vería la luz el 4 de mayo pasado, pero en la víspera ocurrió el desplome de una estructura del tramo elevado de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México. Por el luto y para evitar que el esfuerzo civil fuera tomado como un asunto político, aseguró, se decidió posponer su presentación hasta este martes 31 de agosto.

En el primer conversatorio, participarán las legisladoras y exlegisladoras Ifigenia Martínez, Lorena Villavicencio, Irma Juan Carlos y Martha Tagle, así como el exministro José Ramón Cossío, y los juristas Diego Valadés, Mariano Palacios y el periodista Leonardo Curzio.

AMLO SEGUIRÁ DOMINANDO LA ESCENA POLÍTICA

Cuestionado sobre la situación política del país rumbo a la segunda mitad de la administración lopezobradorista, Porfirio Muñoz Led refirió que el presidente seguirá dominando la escena política y el discurso, pues tiene buena relación con las oposiciones, como el PRI, y ahora tiene al Partido Verde y del Trabajo de su lado.

"Lo que creo que va a pasar es que va a haber más deseos de dominación, de control, porque se le va a ir presentando la sucesión presidencial. [...] Pero, cuando no hay crítica, se va al absolutismo", sentenció.

Muñoz Ledo puntualizó que otro objetivo del Movimiento por la República es revivir el debate político en el país, perdido –a decir él– de manera preocupante desde antes de las elecciones más grandes que ha registrado el país, las del 6 de junio pasado.

"Mi contrincante, al interior de la elección de Morena, no quiso debatir conmigo. En Nuevo Léon iba haber uno y no llegó nadie. Aquí solo un presidente habla de política y, algunos, de repente, dicen cosas. Eso se acabó, pero creo que se puede salvar [...]

"En esta campaña, rumbo a la sucesión presidencial, los que sea que vayan a competir –de los cuales algunos ya se asoman por Morena, otros por la alianza– tendrán que debatir, porque si no, se trata de puros acomodos a la antigüita, de los tapados, como con el PRI, pero en peores circunstancias, estamos desandando el partido andado".

Muñoz Ledo detalló que el Movimiento por la República busca apuntalar un verdadero debate ilustrado en la política mexicana, previo a la sucesión presidencial del 2024 y advierte que, de no conseguirlo, se corre el riesgo de caer en el absolutismo presidencial.

"(López Obrador) debate con el mismo fantasma que él ha construido, un enemigo abstracto. Le gusta polarizar, negro y blanco [...] Él ha asumido una actitud populista, él no polemiza, él paraliza y le ha funcionado, le sigue funcionando hasta las encuestas de hoy. Pero una cosa es que le funcione a un político y otra cosa es que le funcione a un país".