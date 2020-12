Desoyen críticas sobre perfil de Concheiro; la confirman como tesorera

La socióloga Elvira Concheiro será la nueva tesorera de la Federación. Pese a los cuestionamientos de los partidos de oposición respecto a su profesión y falta de experiencia en finanzas, 280 legisladores de la 4T impulsaron la propuesta de nombramiento del Poder Ejecutivo. Durante el debate en tribuna, las bancadas del PRD y Movimiento Ciudadano no cuestionaron su perfil académico, por el contrario; pero sí cuestionaron doble falta de experiencia: como funcionaria pública y en áreas financieras; mientras que la bancada del PAN enumeró que ese ya es un sello del bloque de Morena y aliados.

Antonio Ortega del PRD argumentó que en una búsqueda por internet no encontraron los cargos curriculares que el Ejecutivo describió al proponerla para el cargo en sustitución de Galia Borja. Mientras que Higinio del Toro, de Movimiento Ciudadano, explicó "consideramos que este perfil se orienta más a la sociología y no a la contabilidad gubernamental, no se ha desempeñado en cargos públicos por lo que no cuenta con experiencia en este sentido. No dudamos de su solidez académica, pero podría ser de utilidad en otras áreas de la administración pública".

Jorge Luis Preciado del PAN afirmó que el presidente López Obrador debe revisar si los nombramientos hechos son los más adecuados para determinados cargos. Y sin dar nombres, enlistó. "El titular de Pemex es un ingeniero agrónomo... La titular de Economía es experta en lenguas inglesas... ¿Una periodista como Secretaria de Seguridad?... ¿En Semarnat ponen a alguien de agronomía? ¿Un arqueólogo al frente del Insabi? ¿Es cierto eso? ¿Y un diseñador gráfico en la Sedatu?", preguntó. "O carecen de imaginación para saber que implica la responsabilidad de estos cargo; o carecen de personas capaces para llevar a cabo las tareas tan delicadas... Llevan dos años en el gobierno... Háganse cargo por favor".

En tanto, la bancada de Morena reiteró que estos nombramientos "les dan confianza porque las cosas volvieran a ser distintas", afirmaron.

LA DISCUSIÓN EN LA COMISIÓN DE HACIENDA

Con el voto del PRI, legisladores de Morena concretaron en la comisión de Hacienda impulsar el dictamen que avala el nombramiento de Elvira Concheiro como nueva Tesorera de la Federación. El documento fue enviado ya a la Mesa Directiva para su votación en el pleno. Diputados de oposición no cuestionaron su trayectoria académica, sino conflictos de interés familiares. Así, con 18 votos a favor y seis en contra de las bancadas del PAN, Movimiento Ciudadano y PRD, el tema será debatido en el pleno.

Mientras los legisladores de Morena avalaron su nivel académico y su origen en la izquierda mexicana, el diputado de Movimiento Ciudadano, Higinio del Toro planteó "en ánimo de construir y con ánimos de debate, hay un conflicto de interés por ser hermana de un subsecretario", dijo en referencia a el subsecretario de educación Luciano Concheiro. También cuestionó su vínculo familiar con el morenista Pablo Gómez. "¿Existe la capacidad para realizar todas las actividades de la tesorería de la Federación de manera imparcial?... El servicio público no se puede improvisar y vemos una designación más política, que en aras de contribuir a mejorar la Tesorería de la Federación. Su perfil es eminentemente académico y destacado, pero sin la experiencia para asumir el cargo", consideró.

En su turno, Elvira respondió "el papel de la tesorera yo lo entiendo de coordinación, impulso y desde luego, vigilancia en un sentido muy preciso de cuáles son esas tareas que tienen que cumplir estos grupos y distintas direcciones de la tesorería. Por lo que estas funciones están garantizadas; estoy convencida de que mi formación da esas capacidades de dirección y coordinación en un sentido más integral, menos estrecho".

El morenista Marco Antonio Medina respaldo a la académica y consideró que no hay tales conflictos de interés. "El presidente propone y el Congreso dispone", afirmó y respondió indirectamente a nombre de Pablo Gómez "es falso que se establezca una relación personal que hubo en su momento, y que ahora ya no existe como parte de algo para no ratificarla... Preferimos que alguien con alto nivel académico, de pensamiento, planeación y programación llegué... Si propusiéramos a gente con experiencia y técnica, pero que no tiene esos niveles de honestidad, cometeríamos un error".

José Isabel Trejo del PAN argumentó que no se cuestiona ni su currículum, ni la honorabilidad; sino que "el dinero no es ni de izquierda, ni de derecha, y es un asunto delicado dependiendo de cómo se maneje ¡Y son muchos billones! El dinero no tiene ideología, pero tiene que manejarse con precisión impecable... Me da la impresión que usted asume su papel más de coordinadora, que de tesorera".