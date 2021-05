Desmiente gobernador de Tamaulipas operaciones irregulares en México y EU

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca negó haber realizado operaciones o transferencias ilícitas en México o en Estados Unidos, país en el que afirmó no tener cuentas bancarias y en el que no ha sido informado de alguna investigación en su contra.

"Hemos solicitado acceso a la carpeta de investigación, para el efecto de conocer el contenido de la información que se señala se recibió de autoridades norteamericanas, con el fin de aclarar cualquier duda que exista al respecto de mi patrimonio, el que reitero, tiene un origen lícito y no he realizado ninguna operación indebida; sin embargo, a pesar de reiteradas solicitudes hechas al agente del Ministerio Público de la Federación, no se ha permitido a mi defensa el acceso al expediente", advirtió el mandatario estatal.

Este lunes, el gobierno federal informó que autoridades de Estados Unidos enviaron información a México sobre las investigaciones que se llevan a cabo contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, sus hermanos Ismael y José Manuel, y su suegro José Ramón Gómez Reséndez. En respuesta, el mandatario estatal solicitó a su defensa acudir a revisar la información aportada por el Departamento de Justicia de EU.

"Soy parte del procedimiento y puedo acceder legalmente a ella sin dilación alguna. Confío en que los elementos servirán para esclarecer mi inocencia", escribió en Twitter.

Según la Fiscalía General de la República (FGR), el gobierno estadounidense envió datos sobre diversas empresas comerciales, desarrolladoras e industriales, vinculadas con irregularidades bancarias, transferencias monetarias ilegales y operaciones ilícitas.

"La Fiscalía General de la República (FGR), acaba de recibir la información que el Departamento de Justicia del Gobierno de los Estados Unidos de América le ha enviado al Gobierno de México, respecto a las posibles responsabilidades penales de Francisco Javier, Ismael, José Manuel, José Ramón y diversas empresas comerciales, desarrolladoras e industriales, vinculadas con irregularidades bancarias, transferencias monetarias ilegales y operaciones ilícitas que, por ser nuevas probanzas que las autoridades de procuración de justicia mexicanas acaban de recibir, se integrarán a la carpeta de investigación correspondiente".

La dependencia informó que los datos recibidos se integraran en las carpetas de investigación que se han iniciado contra el mandatario y su familia.

La misma, se conformará con las diligencias que deban de hacer tanto la FGR, como las autoridades hacendarias respectivas, para establecer con toda precisión, las posibles responsabilidades penales que procedan en este caso

El 4 de mayo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la declaratoria de procedencia donde se informa del desafuero en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por posibles delitos de defraudación fiscal, entre otros.

Con fundamento al artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se publicó dicha procedencia en contra del gobernador.

El viernes 30 de abril, la Cámara de Diputados tuvo una sesión como Jurado de Procedencia en donde determinó quitarle el fuero a García Cabeza de Vaca, lo que lo convirtió en el primer gobernador en perder este privilegio.

Tras el desafuero del mandatario estatal, el Congreso de Tamaulipas, de mayoría panista, determinó que no procede la homologación de la declaración de procedencia emitida por la Cámara de Diputados.

Reconoció a García Cabeza de Vaca en su calidad de gobernador constitucional de Tamaulipas, de ahí que debe seguir fungiendo en el cargo público.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el gobernador de Tamaulipas ya no cuenta con fuero constitucional, pero ante la protección del Congreso del Estado será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que determine lo procedente.

Además, en la mañanera de este martes, el presidente López Obrador confirmó que EU pidió a la UIF información sobre García Cabeza de Vaca.

"Una carta que envió la embajada de Estados Unidos, el FBI, solicitando información sobre personajes que se presumen lavan dinero", dijo.

Al preguntarle si la carta incluye al gobernador de Tamaulipas, López Obrador dijo que "sí, entre otros, y la UIF envió la información a la Fiscalía o es la información que están pidiendo los de la embajada".

Por su parte, Alonso Aguilar Zínser, abogado de García Cabeza de Vaca, afirmó que el político mantiene su fuero como gobernador, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) se encuentra impedida para judicializar cualquier carpeta de investigación en su contra.

EXIHIBE PRUEBAS

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, mostró a través de su cuenta de Twitter, un video donde muestra el certificado fiscal que expidió un notario público junto con su declaración patrimonial y el pago de los impuestos correspondientes.

El mandatario aseguró que ante las falsas acusaciones por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) decidió mostrar estos documentos.





