Desmantelan Morena y CNTE reforma educativa de EPN

Se quedó solo. El coordinador de los diputados morenistas y presidente de la Junta de Coordinación Política, no tuvo el respaldo de las bancadas del PAN, PRD y PRI en la reunión-negociación que celebró esta mañana con la sección 22 Oaxaca de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, a fin de incluir sus propuestas en el debate de las reformas secundarias a la reforma educativa que impulsa la 4T. Pero a Delgado eso no le importó; sabido era que, de no haberse llevado a cabo tal pacto, el palacio de San Lázaro habría sido bloqueado por tercera ocasión impidiendo el avance del trabajo legislativo que repercute en el poder Ejecutivo, como la glosa del informe de gobierno y la legislación de la ley de amnistía.

Por la noche, la Comisión de Educación aprobó con 22 votos a favor y 7 en contra, los dictámenes de las leyes de educación que garantizan la participación de los sindicatos magisteriales en el reparto de plazas y en las promociones de maestros.

Diputados federales vinculados al magisterio, como Adela Piña, presidenta de la Comisión de Educación, se hicieron cargo de la discusión.

"La reforma de 2013, que tanto daño hizo, hoy está totalmente desmantelada", celebró la diputada Piña, según Reforma.

Se prevé que los dictámenes que acaban con la reforma educativa del expresidente Enrique Peña Nieto sean discutidos y aprobados este jueves por el pleno de diputados.

Tensa, la jornada inició con una conferencia de prensa que anunciaba un nuevo protocolo de reacción (interno y externo), que en adelante la Cámara adoptaría frente a futuras manifestaciones y bloqueos; esto, derivado de sus últimos dos desencuentros con la CNTE. Fue por eso que todos los coordinadores parlamentarios hicieron acto de presencia para tal fin. Pero la conferencia se descarriló frente al tema de la Coordinadora, tras difundirse un tuit en que Delgado había anunciado una hora antes, que recibiría una comisión a las 11:30 am para escuchar sus planteamientos.

El tema generó desacuerdo de los grupos parlamentarios; no solo se oponían a recibirlos, sino también a negociar nada. Rene Juárez, el coordinador priista, afirmó "no vamos a votar nada que vaya en contra del espíritu de la reforma constitucional ¡Claro que se está legislando en Palacio Nacional!", dijo en referencia a la reunión que sostuvo el presidente López Obrador con la Coordinadora, para frenar futuros bloqueos.

Verónica Juárez, coordinadora perredista, le secundó.

"A mí lo que me queda claro es que legislador número uno de Morena es el presidente López Obrador y su bancada es oficialía de partes".

Tonatiuh Bravo, de Movimiento Ciudadano, aseguró que escuchar e incluir los planteamientos del CNTE en el dictamen de las leyes secundarias, era inconstitucional.

- ¿Asistirán a la reunión con la CNTE o dejarán a Morena solo?, se le preguntó a la perredista.

- Seguramente. La reunión la solicitó la CNTE con él; pero ellos no representan a la totalidad de los profesores.

Mario Delgado marcó su territorio. Negó que se legislara desde Palacio Nacional; afirmó que "tirar" la reforma educativa fue una promesa de campaña; y señaló que el debate de las reformas secundarias no debía satanizar ni el tema de la plaza automática a normalistas, ni estigmatizar a los profesores de la sección 22. Y argumentó "ellos pusieron los muertos y encabezaron la resistencia... hay que lograr un gran acuerdo político para dejar atrás esta etapa de jaloneos, bloqueos, disputas de espacio público".

- ¿Se legisló desde Palacio Nacional entonces?, le insistió la prensa.

El morenista respondió:

- ¡Pónganle como quieran!

****

Solo. Así salió de San Lázaro y se encaminó a la calle Zapata para cumplir su palabra y recibir a la comisión de la CNTE. Delgado se veía tranquilo, sabedor de la aplanadora legislativa con que cuenta su partido al ser mayoría en el pleno. Y mientras caminaba entre fotógrafos y reporteros, afirmó: "Solo los escucharemos. Nada más".

El legislador y sus invitados ocuparon el salón Protocolo. En efecto, no asistió ningún legislador del PRI, PAN ni Movimiento Ciudadano. Solo llegaron dos diputados del partido Verde y uno de Acción Nacional; los primeros, por alianza política con Morena; los segundos, para manifestar su desacuerdo.

La reunión duró menos de una hora y en esta, Delgado cumplió con el discurso que los maestros querían escuchar: San Lázaro era un recinto abierto para todos y donde se podían escuchar sus propuestas. Pero el PAN cumplió también con el discurso que los maestros no querían escuchar. "No queremos un parlamento abierto de pantalla, el verdadero es un proceso continuo y aquí falta incluir a la asociación de padres de familia, gobernadores, secretarios. En este momento tenemos nuevos dictámenes y se requiere añadir muchas voces que hablen y escuchen", les dijo la diputada panista Marcela Torres, vicepresidenta de la comisión de educación.

Y aunque Delgado hizo caso omiso, envió una emisaria para negociar el intentar desarmar la oposición panista. Era la presidenta de la comisión, la también morenista Adela Piña quien, suplicante, le repetía una y otra vez, "mira Marce, estamos muy desgastados, tenemos a la CNTE aquí afuera, ya escuchamos muchas voces ¡Por favor!".

Pero la panista no cedió y así lo declaró a LA SILLA ROTA.

"Es que quieren una aprobación flash en 24 horas para que los líderes sindicales no tomen la Cámara. Un dictamen debe circular durante cinco días para estudiarlo; nos lo entregaron ayer por la tarde y quieren que lo discutamos y si es posible, votemos, 24 horas después. Ahora el sindicato quiere con estos dictámenes, palomear quién entra y quién no, para tener una plaza en el sistema; le da pase directo a los normalistas y estudiantes de la universidad pedagógica; y llenas sus plazas, proponen abrir un proceso de selección con una autoridad tripartita: el sindicato, la SEP y las autoridades estatales. Esta sería una ley corporativa que antepone el interés de los líderes sindicales".

****

La CNTE dio la razón a la perredista Verónica Juárez, pero ella no lo supo. Eran las 15 horas cuando la sección 22 del CNTE, afuera de San Lázaro, comunicó a sus bases en una breve reunión informativa. "Compañeros ¡No vemos aquí la representación de otros estados! Solo estamos el sector Oaxaca. El diputado Delgado nos recibió y escuchó nuestras propuestas para tener la posibilidad de incidir en las leyes educativas; pero una diputada panista se opone", dijo.

Hablaban de Marcela Torres quién envió una carta a la Mesa Directiva a fin de evitar la sesión de la comisión de educación citada a las 18 horas, solicitando cumplir con los cinco días de análisis para analizar un dictamen. El intento fue infructuoso. La aplanadora morenista llevó a cabo la sesión entre jalones y estirones; primero para evitar el acceso a la prensa; y segundo, para conseguir que el dictamen se discutiera mañana ante el pleno, luego de que se anunciara la cancelación del inicio de la glosa del informe presidencial con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, para reagendarla para la próxima semana.

Durante las siguientes tres horas, los partidos minoritarios perdieron todas las votaciones dentro de la comisión; de ahí que adelantaran que, a sabiendas de que las leyes secundarias serán aprobadas este jueves por mayoría en el pleno, advirtieron que acudirán en su momento a la impugnación de las mismas.

AJ