Desechar acción de Cofece contra Ley Eléctrica deja indefensos a usuarios: expertos

Especialistas consideraron que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de desechar por falta de argumentos la acción de constitucionalidad presentada por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) contra la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), "deja indefensos a los usuarios", en algo que se establece en la Constitución y muestra una posible discusión de temas que se acuerdan y resuelven días u horas antes de iniciar la sesión.

Este lunes, pleno de la Corte analizó la acción de constitucionalidad 44/2021 que la Cofece presentó contra el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la LIE, al considerar que parte de su contenido es contrario a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, que ordenan un régimen de competencia en los mercados de generación y suministro de electricidad, lo que origina una afectación a la comisión al impedirle garantizar la competencia y libre concurrencia en este sector.

El proyecto de resolución, presentado por la ministra Loretta Ortíz Ahlf, proponía declarar inconstitucional el recurso, al establecer que el control Estado sobre el Sistema Eléctrico Nacional y el Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica no constituyen un monopolio, ya que las facultades se establecen en la Constitución.

Sin embargo, en la sesión, sin llegar al fondo del asunto, 6 ministros votaron por aprobar el proyecto modificado que establece que la Cofece no tiene facultades para inconformarse contra la LIE, ya que no afecta sus facultades.

Sobre el tema, el senador del Partido Acción Nacional (PAN) Damián Zepeda opinó en su cuenta de Twitter que, aunque menos escandalosa que la reforma eléctrica en el Poder Legislativo, pero hasta más perjudicial resulta lo discutido en la Corte.

Juristas consultados por La Silla Rota consideraron que la decisión de la Corte deja las cosas como estaban y que ahora los jueces de distrito y tribunales serán los encargados de decidir los juicios que ya están en curso o que están por presentarse.

"Vamos a tener un sistema jurídico altamente contradictorio donde subsiste una Constitución más abierta y una ley más cerradas. Son dos sistemas que van a coexistir de forma simultánea sin que se conforme un marco jurídico. El derecho tiene que ser un sistema y si la norma más alta choca con una más, se origina un caos. No tiene sentido que la Constitución sea más abierta a la inversión privada que a una secundaria", dijo Miriam Grunstein, profesora e investigadora de la Universidad ORT México y académica asociada al Centro México de Rice University.

"En esta acción de inconstitucionalidad pierde México, porque nos dejan –a los ciudadanos– sin una instancia para determinar la constitucionalidad de una ley ya vigente, independientemente de que ya se hayan resuelto cosas, que se hayan rechazado las reformas. Sigue vigente una ley de la industria eléctrica que debió estudiarse en cuanto a su constitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación", mencionó Alberto del Castillo del Valle, abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Doctor en Derecho por la Universidad Panamericana.

"Lo que se argumentó por el Ejecutivo federal, desde un principio, es que, de acuerdo con el artículo 28 Constitucional, el Estado debe de contar con un órgano autónomo de competencia económica y personal jurídico para garantizar la libre competencia y concurrencia, así como para prevenir e investigar, así como para evitar prácticas monopólicas. El contexto que se tuvo es que no hay una invasión a las facultades de la Cofece. Lo que dice la Constitución es que contamos con una comisión para la competencia y concurrencia. En la controversia la Cofece argumentó que había competencias de sus facultades. Sin embargo, se mencionó, desde el Ejecutivo, que no había injerencia en sus atribuciones", comentó Carlos Ramírez, profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

"Nadie gana con lo que se definió hoy en la Corte, yo creo que todos perdemos, incluso el presidente, porque el país se vuelve más inseguro para invertir, más caótico, entonces vamos a tener un demérito en la calidad de vida", consideró Miriam Grunstein.

"Con esta resolución sólo pierde el país, los usuarios porque si no hay competencia económica en ese rubro, hay la posibilidad de determinar la participación que podemos tener todos en la generación de energía. Al no determinarse en la sesión de la Corte, nos deja una crisis, en una situación de indefinición sobre la competencia y las facultades de la Comisión", explicó Alberto del Castillo del Valle.

"El sobreseimiento tiene una característica especial. En derecho significa que no se pueden pronunciar las personas que analizan el caso, porque estuvo bien reclamar la cuestión A, pero los incisos B y C hacen referencia a otros conceptos, entonces no se pueden pronunciar. Lo más importante es que se dejen a salvo las facultades de la Cofece, es decir, si la Cofece tiene argumentos jurídicos para decir que detectó una supuesta falta de monopolio o mala competencia, tiene todas facultades para hacer lo que la Constitución le impone y obliga. En pocas palabras la Corte le dijo a la Cofece: tu recurso no prospera, pero tienes todas las facultades para hacer una investigación en la que se detecten prácticas irregulares, tienes todas las facultades para hacer lo que la Constitución te obliga", dijo Carlos Ramírez, también integrante del despacho Ramírez & Zenil.

"Creo que, para no incurrir en contradicciones, los integrantes de la SCJN despacharon el asunto de un plumazo, porque si se metían al fondo del asunto, se podían generar contradicciones respecto de los criterios aplicados a la acción de inconstitucionalidad. Para no meterse en argumentos de competencia de la Cofece, de inversión de competencia, creo que, para no empantanarse, mejor dijeron cerramos la boca a la Cofece y no nos complicamos", refirió Miriam Grunstein.

"La decisión de hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puede llevar a suponer que se está evadiendo el estudio de este tema y lo está evadiendo, tal vez, por presiones del Ejecutivo y no por una manera jurídica. Es un tema difícil de determinar, el saber qué hacen los ministros, si ellos tratan de salvarse o apoyarse ellos mismos, o si en algún caso hay una discusión seria. Parece que en ocasiones los ministros se pusieron de acuerdo y sólo hacen un papel para tratar de hacer que discuten, cuando ya tomaron una decisión", indicó Alberto del Castillo del Valle.

"Están dejando que el Poder Judicial, a través de sus órganos más vinculados al día a día, resuelvan caso por caso. En pocas palabras, se les dice a los jueces y tribunales Ustedes tienen facultades para resolver en cuestiones del caso particular y no sobre bases genéricas. Lo mismo que pasó hoy, es igual a la decisión de la semana pasada al dejar en responsabilidad de jueces y tribunales las decisiones que se tomen", expresó Carlos Ramírez.