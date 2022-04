Desdeña prensa internacional consulta revocatoria

En torno a la consulta de revocación del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, hubo muy poco registro de este suceso en la prensa internacional.

Sin embargo, en el diario estadounidense The Wall Street Journal, el periodista Juan Montes señaló que esta revocación se ve más como una forma en la que el presidente moviliza a sus seguidores antes de que cumpla 4 años en su cargo y sobre todo antes de que se realicen elecciones gubernamentales en seis estado en el mes de junio.

De igual forma, en el mismo sentido, Montes señaló que este ejercicio se vio ensombrecido por la falta de participación de la ciudadanía debido a que señala que sólo el 17.4 por ciento del total de votantes registrados salió a las casillas.

Por otro lado, periódicos españoles como El País, El Mundo, La Razón, ABC y La Vanguardia junto a otros norteamericanos como The New York Times o el USA Today no dieron espacio en sus primeras planas ante este suceso en México.

CONSULTA DE REVOCACIÓN EN MÉXICO

Por su parte en México dio fin el conteo de votos de dicho ejercicio llevado a cabo por el actual gobierno en donde el 91.8% consideró que sí debe continuar la actual administración, contra contra el 6.4% que optaron por la revocación.

Al finalizar el conteo de los votos, el total de estos fue de 16.5 millones de los cuales 15.1 millones fueron a favor de AMLO y 1.06 millones para que deje su cargo.

De igual forma, cabe resaltar que dentro de los votantes, 280 mil sufragios fueron nulos según lo informado por el Instituto Nacional Electoral.

CAO