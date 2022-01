Desde la cárcel, García Luna busca recuperar 3 casas en CDMX y Morelos

El extitular de la extinta Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna, presentó un nuevo amparo contra el aseguramiento de tres propiedades en la Ciudad de México y Morelos que le fueron aseguradas en diciembre de 2020.

A través de la lista de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), un Tribunal Colegiado notificó de la petición que hizo el ex funcionario preso en Estados Unidos por delitos de narcotráfico en beneficio del cártel de Sinaloa, según una investigación del gobierno norteamericano.

García Luna fue detenido en Dallas, Texas, el 9 de diciembre de 2019 y posteriormente se le trasladó a Brooklyn, Nueva York, donde se lleva a cabo el juicio en su contra.

El amparo que presentó Genaro García Luna el pasado 12 de diciembre es contra la sentencia del juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, quien determinó sobreseer el amparo que presentó para que le regresaran las propiedades.

En la resolución el juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México determinó que debía permanecer el aseguramiento porque, a pesar de que no se ordenó la custodia "en el acuerdo de aseguramiento y sí lo especificó en el oficio reclamado, dicha situación no irroga perjuicio a la parte quejosa dado que el efecto del aseguramiento sigue siendo el mismo, esto es, debe quedar paralizado cualquier acto concerniente al folio real de los inmuebles asegurados y que con ello no se puedan realizar sobre ellos, actos de dominio, pues hasta en tanto dicha autoridad ministerial no ordene lo contrario, el inmueble continúa bajo los efectos del aseguramiento y evitar de ese modo su disposición".

LOS INMUEBLES ASEGURADOS

1. Colonia Jardines en la Montaña, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México

2. Colonia Paseos del Sur, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México

3. Fraccionamiento Pedregal de las Fuentes, en el Municipio de Jiutepec, Morelos

La investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) indica que el aseguramiento se llevó a cabo a partir de una investigación por enriquecimiento ilícito relacionada con 27 millones de pesos.

En octubre de 2021 Genaro García Luna fue notificado de la resolución de Tribunal Colegiado en la Ciudad de México determinó que el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no puede enajenar o realizar actos traslativos de la propiedad (cambiar la titularidad de derecho o venta) de tres propiedades de Genaro García Luna.

La notificación el cuerpo colegiado ratificó la sentencia de un juez federal el pasado 21 de junio, en la que determinó que el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado no puede iniciar el proceso de enajenación hasta que no culminen las investigaciones del Ministerio Público o emita una sentencia en la que se compruebe el delito contra García Luna, preso en Estados Unidos.

La resolución del cuerpo colegiado fue emitida luego de que el Coordinador de Amparo, Agrario y Administrativo, en representación del Director del INDEP presentó un recurso de revisión contra la sentencia que, por un lado, negó a Genaro García Luna la petición de que se retiran los sellos y se le devolvieran dos propiedades en la Ciudad de México y una Morelos y por otro le otorgó una suspensión definitiva para que no se hiciera el traslado de dominio a favor del Estado de las propiedades hasta que culminen las indagaciones.

