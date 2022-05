Desde julio de 2020 se confirmó que López-Gatell "escondió" muertes por covid

*Nota del Editor: Esta nota fue originalmente publicada el 1 de julio de 2020. La Silla Rota fue el primer medio en alertar de las cifras escondidas por la Secretaría de Salud, con base en fuentes oficiales.





En México se han registrado 38 mil 815 muertes por covid-19 de acuerdo con la base nacional del Registro Civil con corte al 19 de junio de 2020, esto quiere decir que la Secretaría de Salud tiene un subregistro de 18 mil 421 decesos, ya que hasta ese día sólo había contabilizado 20 mil 394.

La Silla Rota tuvo acceso a un informe elaborado por la Secretaría de Gobernación, la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad y el Consejo Nacional de Funcionarios del Registro Civil, en el cual se muestra la discrepancia sobre la cifra de muertes que se han contabilizado a través de las actas de defunción y los datos que tiene la Secretaría de Salud.

El diario estadounidense The Wall Street Journal retomó la investigación de La Silla Rota en su edición electrónica de este viernes.

"Mexico´s true death toll from coronavirus is nearly double the government´s official count, according to a review of data from a Mexican government agency that suggests the country now has more than 50,000 coronavirus deaths.

"Data from the country´s National Population Registry shows that between March 19 and June 19, some 38,815 people died from Covid-19, compared with an official tally from the country´s Health Ministry of around 20,394 on June 19. The data, obtained by the Mexican news website La Silla Rota, was reviewed by The Wall Street Journal.

El 5 de mayo de 2022, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que el exceso de mortalidad asociado a covid en México fue de 640 mil 660 decesos entre 2020 y 2021, más del doble de las defunciones que el gobierno reconoció en el mismo periodo.

La OMS presentó su informe sobre exceso de mortalidad asociado a covid durante el periodo de enero de 2020 y diciembre de 2021, en el que muestra que en México hubo 640 mil 660 defunciones.

Hasta el 31 de diciembre de 2021, el gobierno reconocía 299 mil 428 decesos a causa de la covid, es decir, menos de la mitad de los que la OMS contabilizó.

Incluso hasta ahora, ya que la cifra de decesos por coronavirus que dio a conocer la Secretaría de Salud el pasado viernes es de 324 mil 334 muertes.

Elude responder



En la conferencia de este viernes 3 de julio, Hugo López-Gatell acusó una agenda de desinformación. La Silla Rota buscó en dos ocasiones al funcionario en su conferencia diaria. Prometió responder este viernes y no cumplió.

En el informe se muestra que, del 19 de marzo al 19 de junio, la Base Nacional del Registro Civil tiene registradas 38 mil 815 defunciones por covid-19, mientras que en la conferencia de esa tarde el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, informó que los decesos eran 20 mil 394.

Esto quiere decir que la cifra real de muertes por coronavirus es casi el doble de la que se ha dado a conocer cada tarde en las conferencias, como ya lo había señalado este medio y al menos tres diarios internacionales.

De acuerdo con el documento, de las 38 mil 815 defunciones por covid registradas, en el acta de defunción de 2 mil 890 sí se especifica que se comprobó que la persona murió por el virus Sars-CoV2, en 10 mil 991 se indica que la causa del deceso fue covid, pero sin especificar si fue confirmado, mientras que en 24 mil 934 actas se señalan que fue posible covid-19.

Del 19 de marzo al 18 de mayo el Registro Civil tenía 14 mil 209 actas de defunción en las que la causa de muerte era coronavirus, para el 31 de mayo aumentaron a 24 mil 308, hasta el 12 de junio ya eran 33 mil 538 y al 19 de junio ya ascendían a 38 mil 815.

Con el número de muertes que hay en las actas de defunción, México ya rebasó la última estimación que hizo López-Gatell, quien dijo que podría haber entre 30 mil y 35 mil decesos por el virus Sars-CoV2, aunque señaló que en el peor de los casos podría haber hasta 60 mil.

Por entidad federativa, el Estado de México es en donde se muestra la mayor diferencia, ya que las actas de defunción indican que han fallecido por coronavirus 9 mil 866 personas, pero la Secretaría de Salud sólo contabiliza 2 mil 457.

La misma situación se repite en la Ciudad de México, en donde de acuerdo con el Registro Civil han muerto 13 mil 096 personas por covid-19, pero las Secretaría de Salud federal, y también la capitalina, reportaban sólo 5 mil 314.

En 31 de las 32 entidades del país el Registro Civil tiene reportadas más muertes por coronavirus que Salud. Un caso atípico es el del estado de Veracruz, donde la dependencia federal tiene contabilizadas mil 196 defunciones, mientras que en las actas se muestra que ha habido 568 decesos por coronavirus.

Cabe recordar que el subsecretario López-Gatell ha implementado un comité científico que está analizando las muertes con sospecha de coronavirus para determinar si efectivamente fueron por esta causa. en la conferencia del 30 de junio dijo que ya empezaron con ese trabajo, pero que posteriormente se darán a conocer los avances.

Tomando en cuenta las neumonías, las muertes ascienden a 43 mil 790

En el mismo documento también se analizaron las muertes por coronavirus y las que se registraron como neumonías, las cuales ascienden en total a 43 mil 790, es decir. 2.1 veces más que las que tiene reportadas la Secretaría de Salud.

En este caso, los decesos por neumonías atípicas que se han reportado suman 4 mil 578, mientras que los que ocurrieron por neumonías virales son 397, también en el periodo del 19 de marzo al 19 de junio.

La Ciudad de México y el Estado de México son las dos entidades con más defunciones por neumonía atípica, con mil 183 y mil 81, respectivamente. También son en las que se han registrado más muertes por neumonías virales, con 14 mil 365 y 11 mil 009.

Los estados tienen también subregistro de muertes por coronavirus

La Silla Rota ha documentado desde el 13 de abril que los gobiernos estatales tienen cifras diferentes a la Secretaría de Salud sobre la pandemia de covid-19, hecho que también se confirma en este informe.

Las entidades reportaban hasta el 19 de junio 20 mil 650 decesos por coronavirus, 256 más que las que había contado la Secretaría de Salud. Sin embargo, la cifra de las lamentables muertes que tienen registradas los estados son 18 mil 165 menos que las que hay en las actas de defunción.

La prensa internacional encendió las alarmas

El pasado 8 de mayo, cuando López-Gatell estimaba que sería el pico de la pandemia, los diarios internacionales The New York Times, The Wall Street Journal y El País publicaron una serie de reportajes que ponían en duda la cifra oficial de muertes y de contagios por coronavirus.

The New York Times señaló en su texto que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no informa de cientos, posiblemente miles, de muertes por el coronavirus en Ciudad de México, según funcionarios e información confidencial revisada por ese medio. Indicó también que los médicos habían contado en la capital más de tres veces la cantidad de fallecimientos que el gobierno reconoce públicamente.

El WSJ publicó una nota en la que destacó que los certificados de defunción apuntan a un número mucho mayor de coronavirus en México. "El gobierno agregó una nueva estadística de muertes que podrían haber sido causadas por coronavirus, una admisión tácita de que no está probando a todos los que mueren", indicó el diario.

Mientras que el periódico español El País estimó que nuestro país tendría entre 620 mil y 730 mil casos sintomáticos acumulados desde el inicio de la pandemia, aunque la inmensa mayoría de ellos lo han cursado de forma leve.

(María José Pardo)