“Desde el presidente que tiene que usar peluca”, FGR persigue corrupción verdadera: Duarte

“En la FGR no hay perseguidores”, aseguró el exgobernador de Veracruz. (Cuartoscuro)

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, aseguró que la Fiscalía General de la República no lo persigue, como lo hiciera la antigua PGR bajo los mandos de la administración federal de Enrique Peña Nieto.

“En la FGR no hay perseguidores”, dijo Duarte en entrevista para Despierta, al afirmar que no sólo con la llegada de la nueva administración federal, sino hasta la salida de quienes lo persiguieron y continuaron al interior durante los primeros meses de la nueva Fiscalía, se sintió seguro de hablar sobre su situación.

En ese sentido, expuso que la FGR “persigue actos de corrupción verdaderos”. Al ser cuestionado sobre los actos y las figuras a los que se refirió, se limitó a decir: “Desde el presidente que usa peluca, hasta sus funcionarios”.

No obstante, respecto a la entrega de pruebas que asegura tener en contra de dichos exfuncionarios del sexenio pasado -luego de aclarar que no dijo tener pruebas en contra de EPN-, afirmó que actualmente se encuentra recabando la información para presentarla ante las autoridades, por lo que no quiso ahondar en nombres y delitos cometidos.

“En su momento lo dirá la Fiscalía General de la República, yo no soy una autoridad para hacerlo”, acotó el exgobernador.

En cambio, dijo que la entrega de las pruebas que tiene la hará sin pedir nada a cambio, ya que, asegura, es su obligación ciudadana.