Desde 2014 se denunciaron sobornos por reforma energética

La señalaron, la abuchearon y hubo quien extendió el brazo en un intento simbólico por correrla del salón legislativo en San Lázaro. Se dijeron ofendidos; pero la diputada poblana Zuleyma Huidobro (de Movimiento Ciudadano), no se movió de la tribuna y encarrilada (pues se le veía molesta), leyó números tomados de un reportaje de la revista Proceso, basado en documentos de la Junta de Coordinación Política presidida por el perredista (hoy gobernador de Michoacán), Silvano Aureoles.

En su cara, afirmó que cinco bancadas habían recibido millonarios sobornos para aprobar las reformas del Pacto por México. Era 30 de julio de 2014 y la tribuna de San Lázaro había sido decorada por partidos de oposición con telas, moños negros y flores blancas simulando un velorio. En aquella sesión extraordinaria, se terminaron de aprobar leyes secundarias relacionadas con las reformas que abarcaron el Pacto por México, entre ellas, la energética cuya iniciativa había enviado un año antes el entonces presidente Peña Nieto.

"Voten a favor de su bono porque ustedes son diputados pay-per-view, diputados de pago por evento", acusó ella en su discurso. "Hay un reportaje de esta semana en la revista Proceso que ningún integrante de la burbuja mayor ha aclarado", dijo en referencia a Manlio Fabio Beltrones, coordinador de la bancada priista y Ricardo Anaya, el panista presidente de la Mesa Directiva. "Me refiero a los bonos especiales que suman 359 millones 200 mil pesos que han recibido los grupos parlamentarios y diputados ´bien portados´ por haber aprobado las famosas reformas estructurales: laboral, educativa, financiera, fiscal, en telecomunicaciones ¿De cuánto, señores diputados, será su partida especial en esta ocasión?".

Esta historia resurge en las últimas semanas tras el regreso del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, quien (bajo la figura de detenido o testigo protegido), se dice aportará información sobre esos 359 millones de pesos (o tal vez más) que, al parecer, recibieron diputados federales en el curso de nueve meses para aprobar este paquete de reformas. Sobornos que el presidente López Obrador, ha mencionado en sus últimas conferencias mañaneras con un tono de justicia disfrazado de revancha.

"Es una buena reforma", dijo Lozoya

"Va a traer empleos a México y abaratar los combustibles y la luz", declaró a la prensa hace seis años, cuando comenzó esta historia en agosto de 2013, luego de que Peña Nieto enviara al Senado su iniciativa de reforma energética misma que se aprobó en un dictamen que sumó otra iniciativa del PAN. Fue el 10 de diciembre, el día que el hoy subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, encabezó una protesta con carteles flanqueado por Dolores Padierna, Mario Delgado, y Manuel Bartlett, entonces legisladores por el PRD y PT.

La votación del dictamen en lo general, fue de 95 senadores a favor, 28 en contra y cero abstenciones.

Un día después, el previo de la Virgen de Guadalupe, la minuta llegó a la Cámara de Diputados que sesionó para aprobar el dictamen. El panista Ricardo Anaya presidía la Mesa Directiva; José González Morfin sentado junto a él, luce como uno de sus hombres cercanos. Manlio Fabio Beltrones (el ´no´ candidato presidencial que perdió contra el ex gobernador mexiquense) era coordinador de la bancada priista y Peña Nieto le había encargado consolidar la negociación de aquellas reformas.

Ese día en San Lázaro, la mini protesta de Encinas se maximizó con manifestantes de izquierda que bloquearon las entradas del recinto y la policía cercó el lugar con vallas metálicas. Adentro el PT, MC y el ala radical del PRD tomaron la tribuna para reventar la sesión y bloqueó las entradas al pleno con curules apilados. Anaya ordenó entonces sesionar a las 17 horas en un auditorio adjunto (el "E"), donde presentó un punto de acuerdo para dispensar tramites a la sesión e iniciar la discusión y votación del dictamen. Hubo 401 diputados presentes y frente a ellos, el perredista michoacano Antonio Conejo (hoy senador), se desnudó en protesta, ante burlas y rechiflas de los legisladores. "Así es como están dejando al país: en cueros", declaró.

Finalmente, tras una sesión de veinte horas en este auditorio y entre aplausos, la reforma energética se aprobó con 354 votos a favor, 134 en contra y cero abstenciones.

El panista Ricardo Anaya así lo declaró "aprobada la reforma constitucional en materia energética, aprobada en lo general y lo particular... pasa a las legislaturas de los estados para sus efectos constitucionales".

Loca y mentirosa

Siete meses después (julio 2014) así etiquetaron los partidos a Zuleyma Huidobro, el día que puso números a la compra de diputados en esa reforma energética y otras, sin saber que sus declaraciones serían recordadas hoy por el mismo Lozoya desde un hospital donde se encuentra custodiado.

La directora actual directora de asuntos jurídicos del Senado, recuerda así el día de aquella sesión que acabó con su carrera política. "Era un secreto a voces en la Cámara de Diputados, que los legisladores que estaban en el Pacto por México estaban recibiendo bonos especiales por aprobar todas las reformas estructurales del presidente. Como llegaban, no se les movía ni una coma; todas las reservas a artículos fueron rechazadas. Nadie debatía, las sesiones eran maratónicas y en su mayoría, de madrugada con dos o cuatro diputados en el pleno. Los diputados del Verde hacen apuestas para ver a qué hora se iba a terminar la sesión; se le llamaba el casino verde porque ellos ya lo tomaban cómo broma.

-¿Y usted sólo replicó los datos de Proceso?

-No, ya había muchos comentarios entre los propios diputados qué cuánto iban a recibir por esta reforma. Hablaban de miles de millones de pesos, pero no daban cifras. Después de lo que dije en tribuna algunos diputados pidieron que me disculpara; pero cómo les dije, no me voy a yo a disculpar por decir la verdad.

-¿Con quién habló antes de subir a Tribuna?

No lo consulté con nadie. Dije bueno, si ya salió un reportaje hay que exponerlo porque lo que estaba pasando era ya increíble. Los panistas pidieron que me retractara, que porque ellos no habían recibido absolutamente nada; algunos del PRD dijeron lo mismo. Pero la realidad es que tú los escuchabas en los pasillos diciendo que por eso estaban ahí, aguantando el tiempo que durara todo, para votar a favor.

"Muchos diputados se sintieron indignados; quizás muchos ni siquiera supieron de lo que se estaba hablando. Otros ni siquiera sabían que estaba pasando, pero al final estaban defendiendo lo indefendible. Todo mundo sabía quiénes estaban recibiendo dinero. Esperemos a ver qué información aporta Lozoya".

¿Quién dijo qué?

Un video consultado por La Silla Rota en Youtube, del primero de agosto de 2014, muestra cuando en el debate para expedir la ley de ingresos sobre hidrocarburos y la ley del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y desarrollo, Zuleyma pide a otra legisladora le permita usar su tiempo en tribuna para responder a unl diputado panista, de apellido Gómez. Recargado con los puños en su curul, él se dirige a ella:

-Le hago la pregunta a usted y se la voy a contestar a la vez. Lo mismo que alcanzamos todos los legisladores, es lo mismo que alcanzó a usted (dice refiriéndose al dinero)

-Las dietas, las subvenciones que cada uno de los diputados recibe, esa es igual para todos (responde ella). Pero yo estoy hablando del bono especial que han recibido todos los grupos parlamentarios cuando han aprobado las reformas estructurales.

Sorprendido, desde su curul, el diputado Gómez se deslinda y responde en un grito "¡No! Yo no". En respaldo, otras diputadas panistas le arropan y cuestionan a gritos a Zuleyma "¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál?" al tiempo que otros legisladores le extienden el brazo sin atreverse a gritarle "¡Fuera! ¡Fuera!". Pero ella sigue leyendo.

"En una revisión de los informes semestrales de los siete partidos políticos que integran esta cámara, el primer reporte que abarca de septiembre de 2012 a febrero de 2013 cuando se aprobó la reforma laboral los partidos PAN, PRD, Verde y Panal, recibieron de forma extraordinaria 77 millones 800 mil pesos. En el segundo reporte financiero de marzo a agosto de 2013 todos los grupos parlamentarios, excepto Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo, recibieron en conjunto 95 millones 68 mil extras. La entrega de recursos más extraordinaria, más elevada, se dio entre septiembre de 2013 y febrero de 2014, 129 mil 746 mil pesos".

Los legisladores intentaron interrumpirla para hacer más preguntas, pero ella las rechazó y continuó. "En el resto de las entregas especiales extraordinarias tanto Movimiento Ciudadano como PT no recibieron nada. Fue también en ese lapso cuando se aprobó la reforma fiscal y la energética estamos hablando de diciembre; estos tres informes financieros semestrales que abarcan de septiembre de 2012 a febrero de 2014 suman 302 millones 634 mil pesos. A ello hay que agregar un informe cuatrimestral entregado a la Junta de Coordinación Política donde también figuran subvenciones especiales para los cinco partidos citados por 56 millones 568 mil pesos, lo que da un total de 359 millones 202 mil pesos cantidad que no se había entregado en legislaturas anteriores. Si se suman las subvenciones oficiales que cada bancada recibe, y las extraordinarias, de septiembre de 2012 a la fecha, se alcanza la cantidad de mil 842 millones 996 mil pesos. A eso me refiero", y regresó a su curul.

"Felicidades por su trabajo y esfuerzo"

Fue el tuit del ex presidente Peña Nieto en diciembre de 2013, tras la aprobación de la reforma energética en ambas cámaras. "Han tomado una decisión trascendental para México", dijo. Luego, en un acto público declaró que esto traería progreso, desarrollo y empleos al país. "Me siento muy contento, muy feliz... Prácticamente se concluye un año que se ha distinguido por la construcción de un nuevo andamiaje institucional... La educación, telecomunicaciones, el tema hacendario, financiero y por supuesto, este que me aparece tiene la mayor relevancia y trascendencia: la reforma energética".

Reitero mi reconocimiento a las y los Senadores por las largas jornadas y el gran resultado. ¡Muchas felicidades! — Enrique Peña Nieto (@EPN) December 11, 2013

Felicito y reconozco a los Diputados Federales @Mx_Diputados, por la aprobación de la #ReformaEnergética. — Enrique Peña Nieto (@EPN) December 12, 2013

Una de las manos que redactó esta reforma fue la del legislador panista, Rubén Camarillo, el hombre que respondió a aquel desnudo del diputado Conejo en la improvisada tribuna alterna. "Cuando se trata del bien de la patria, no nos distraerán los falsos mesías y mucho menos sus mandaderos y corifeos"; los gritos de "¡Fuera! ¡Fuera!", no tardaron en resonar en aquel auditorio.

"No perdemos el tiempo escuchando discursos patrioteros ... Con ahínco y determinación seguiremos defendiendo el progreso de nuestro país, ayer lo hicimos desde el gobierno, hoy lo continuamos desde la oposición responsable. Los panistas no estamos entregando un cheque en blanco, advertimos que con la misma convicción que el día de hoy estamos apoyando esta trascendental reforma, será también la firmeza con la que estaremos exigiendo resultados al presidente Peña Nieto... Aquí se ha hablado de traición a la patria: yo sólo veo una mayoría, una amplia mayoría de legisladores federales convencidos de que México se encuentra en el punto del ahora o nunca".

Y remató "a la izquierda progresista y responsable mi respeto y consideración". Se refería a los perredistas de la corriente Nueva Izquierda que avalaron las reformas.

"Duermo tranquilísimo"

Dice Rubén Camarillo a sus 59 años, retirado de la política y desde su natal Aguascalientes donde reside. Ahora su principal objetivo, afirma a La Silla Rota, es ser "candidato al abuelo preferido de mis nietos. El mejor reconocimiento es que he hecho lo correcto para este país. con una reforma que había tardado más de 20 años en el congreso", asegura. "Estoy ya retirado, me dedico a la práctica profesional privada, no tengo ninguna actividad de carácter político. Seguiré siendo panista hasta que Dios me dé vida, desarrollé una carrera política de la cual me siento muy orgulloso y agradecido; pero ya no participó activamente, mi tiempo ya pasó. Terminé en 2015 mi participación en política y ahora me dedico exclusivamente a la labor privada.

-¿Usted fue parte de los cañonazos de dinero que, se dice, recibieron?

-A mí no me tocó nada de eso. Desconozco si le dieron a alguien algún dinero, a mí solamente me pagaron mi salario como cualquier otro diputado, no recibí ningún otro beneficio adicional.

-¿En algún momento le ofrecieron dinero?

-No, nunca tuve ningún ofrecimiento; ni supe de alguien que le hayan hecho tal ofrecimiento. Yo sólo hice la parte técnica de la iniciativa y desconozco ese tipo de vídeos y todas esas cosas que traen ahora la prensa. Soy ajeno totalmente a ese tipo de temas.

-¿Podría usted asegurar que no aparecerá en ningún vídeo?

¡Por supuesto! Duermo tranquilísimo porque nunca voy a aparecer en un video de esa naturaleza, nunca fui a ninguna reunión de ese tipo con el señor (dice sin mencionar el apellido Lozoya). Desconozco a qué se refería está diputada (Zuleyma), de dónde sacaba ella las cifras. Nunca recibí ningún dinero adicional. Ahí están mis cuentas, pueden checar los depósitos que me hizo la Cámara; tampoco tuve conocimiento de que alguien estuviera reacio y se le tuviera que dar algún incentivo.

Rubén Camarillo afirma que de 2006 a 2015, primero como senador y luego como diputado federal, recibió la encomienda de trazar la primera y luego la segunda parte de la reforma energética, misma que terminó de consolidar desde San Lázaro. "En ambas cámaras fui secretario de la comisión de energía, para hacer una reforma que le diera la posibilidad a los ciudadanos de este país, como cualquier otro país del mundo, escoger qué tipo de combustible le quiere poner a su coche, sin estar forzado con un solo proveedor. Fue un grupo de trabajo plural que revisó más de mil artículos. Y yo aporte lo mejor de mí en ese proceso en una negociación muy larga que duró año y medio".

"Soy ingeniero químico industrial, tengo una maestría en Tecnología del Petróleo, también fui abogado en derecho corporativo; puse al servicio del Congreso mis conocimientos. Intenté ser gobernador de mi estado, pero el PAN escogió bien y escogió a un buen gobernador, Martín Orozco".

Uno por uno y con pegotes

Desde la Torre de Pemex, en una oficina ubicada en el piso 45, la oficina de enlace con el poder legislativo (a cargo de Rosario Brindis) marcó así a cada diputado y senador de la 62 legislatura; con el fin de contabilizar los votos que se tenían a favor, en contra y a negociar, para aprobar la reforma energética. La información, publicada en la última edición de la revista Proceso, reconstruye así la compra que operó desde Pemex para tener al Congreso de su lado. Y funcionó.

Froylán Gracia, coordinador de la dirección general de la paraestatal, fue cercano a Lozoya Austín. El reportaje señala que millones de pesos llegaron a las bancadas de PRI, PAN, PRD, Panal y Verde del Congreso en dos momentos; uno, cuando se aprobó la reforma energética en lo general en ambas cámaras (diciembre 2013) y otro durante el primer semestre de 2014, conforme se fueron aprobando las leyes secundarias de ésta. El diputado priista Marco Antonio Bernal, quien presidió la comisión de energía, recibía el dinero de manos de Rosario Brindis, previa autorización de Froylán García.

Falso

En sus primeras declaraciones a la autoridad, a las que el diario Reforma -afirmó- tuvo acceso, Lozoya señaló que dos ex senadores y ex un diputado, recibieron millones de pesos por impulsar la aprobación de la reforma energética en el poder legislativo. Se refiere a los panistas Ernesto Cordero y Francisco García Cabeza de Vaca (gobernador de Tamaulipas) como parte del grupo que recibió 52.3 mdp para sobornos a legisladores. Mientras que Ricardo Anaya al parecer recibió 6.8 mdp.

Anaya y Cabeza de Vaca respondieron mediante cartas enviadas al diario. "La información es falsa, jamás he cometido un acto indebido... Nadie me tenía que convencer pues en el PAN llevábamos años impulsando la reforma energética", afirmó el ex candidato a la presidencia. "Se rechazan categóricamente las insinuaciones en las cuales se pretenden atribuir conductas indebidas con base en afirmaciones extraoficiales", informó el gobernador tamaulipeco.

Cordero respondió con un tuit. "Rechazo categóricamente las acusaciones en mi contra que aparecen en diversos medios de comunicación, atribuidas a Emilio Lozoya. Son falsas, sin sustento ni pruebas. Siempre he actuado con legalidad en las responsabilidades que he desempeñado como servidor público.