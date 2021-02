Desde 2010, Tlahuelilpan alertó contra riesgos de ductos

El peligro fue detectado desde el año 2010 cuando el Ayuntamiento de Tlahuelilpan reconoció que existía un “riesgo” por el “derrame o fuga de los ductos de Pemex”, por lo que era necesario “delimitar” el paso de los mismos a través de un Atlas de Riesgo. Nueve años después, luego de la muerte de por lo menos 107 personas y más de 40 heridos por la exposición de un ducto, los gobiernos municipal, estatal y federal apenas evalúan la elaboración del Atlas.

De acuerdo con documentos consultados por LA SILLA ROTA, desde la administración de Roberto Esparza Flores, hermano de Martín, líder del Sindicato de Electricistas (SME), se reconoció el riesgo de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) que pasaban por el municipio.

“Existe el riesgo por derrame o fuga de los ductos de Pemex que cruzan por el territorio del Municipio”, menciona el “Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de Tlahuelilpan”, presentado el 5 de enero de 2010 durante la administración de Roberto Esparza Flores afiliado al Partido de la Revolución Democrática (PRD).

En el mismo documento el gobierno municipal aceptó que era necesario “impulsar programas de protección civil que delimiten perímetros de riesgo en el paso de ductos de Pemex”, “identificar el trazo del derecho de vía en cooperación con Pemex”, así como de “definición de zonas y derechos de vía a lo largo de los ductos de Pemex y las líneas de alta tensión de la CFE.

Sin embargo, durante la administración de Roberto Esparza Flores, ninguna de las advertencias fue tomada en cuenta.

Su sucesor, Jaime Moreno Contreras del Partido Revolucionario Institucional (PRI), retomó el tema al advertir en el “Plan de Desarrollo Municipal, Tlahuelilpan 2012-2106, que era necesario elaborar un Atlas de Riesgo

Participar en la elaboración del Atlas de Riesgo e incorporar en las normas, las restricciones y condicionantes de construcción que garanticen la seguridad y calidad de vida de los habitantes en el municipio”.

Evalúan creación del Atlas de Riesgo

Las advertencias que representan los ductos de Pemex que pasan por Tlahuelilpan volvieron a ser tomadas en cuenta en el papel por el actual alcalde Juan Pedro Cruz Frías, durante la presentación del “Plan de Desarrollo Municipal de Tlahuelilpan 2016-2020”.

En el documento Cruz Farías, alcalde en turno, retomó las mismas líneas de acción de su antecesor, el priista Jaime Moreno Contreras.

Otros de los compromisos, también plagiados de su antecesor son: “crear una base de datos que contenga la información histórica del desarrollo urbano municipal; elaborar el Reglamento del Plan de Desarrollo Urbano Municipal, que establezca las bases para la correcta aplicación de los ordenamientos del Plan que corresponda; así como “desarrollar un Sistema de Información Geográfica actualizado, que permita relacionar información cartográfica y una base de datos municipales como permisos, denuncias, nuevos desarrollos, sitios de conflicto vial, hidrológico y geológico, entre otros”.

Sin embargo, a la fecha no existe el Atlas de Riesgo, reconoció el propio presidente municipal, a pesar de que el “Manual Organizacional del Municipio de Tlahuelilpan”, lo obligaba a presentar dicho documento, por lo menos, 90 días después de asumir el cargo.

Cumplir con el Plan Estatal de Desarrollo, el del Municipio y los programas sectoriales, regionales y especiales aprobados, respecto a lo que se refiere a su Municipio. A más tardar, noventa días después de tomar posesión de su cargo, el Presidente Municipal deberá presentar un Plan Municipal de Desarrollo Urbano, congruente con el Plan Estatal. Asimismo, contará con el mismo plazo, para presentar el Atlas de Riesgos correspondiente, actualizado a su gestión”.

- ¿No se cuenta con el Atlas de Riesgo?

- No, es este momento no. No sé si ustedes sepan, pero sí, efectivamente pregunté y nos cuesta un millón de pesos, lo cual no tenemos, es por eso las gestiones a David León. El equipo de Protección Civil cuenta con el personal altamente calificado, lamentablemente contamos con poco equipo”, respondió el alcalde.

En entrevista con la SILLA ROTA, el alcalde argumentó que se ha solicitado el apoyo a las autoridades estatales y federales para contar con el documento en el que se especifiquen las zonas de riesgo, entre ellas las zonas de ductos, para los habitantes.

Precisamente hoy que estamos en la vista de todo el mundo y sobre todo del gobierno estatal y federal, ha sido una de las peticiones a David León, delegado de Protección Civil en México, ha tomado cartas en el asunto y quiero pensar que próximamente recibiremos el apoyo para contar con el documento”.