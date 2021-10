Desconoce defensa de Rosario Robles si existe nueva orden de aprehensión

La defensa de Rosario Robles Berlanga, exsecretaría de Estado en el gobierno de Enrique Peña, dijo desconocer si hay una orden de captura pendiente de cumplimentar en contra de su cliente.

Epigmenio Mendieta, abogado de Robles Berlanga, comentó que por el momento desconoce la orden de captura por delincuencia organizada y lavado de dinero que otorgó un juez adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano en el Estado de México.

Al llegar al Reclusorio Sur donde se llevará a cabo la audiencia de revisión de medidas cautelares, el abogado comentó que por el momento él no lleva el caso, "por lo que ella tendrá que determinar quien la defiende".

El abogado confía que salga de prisión una vez que le modifiquen las medidas cautelares en el caso de ejercicio indebido del servicio público relacionado con el desvío de más de cinco mil millones de pesos.

Mariana Moguel aseguró que Jesús Delgadillo Padierna dictó medida cautelar de prisión preventiva justificada pese a conflicto de interés y pidió un piso para todos los acusados.

"Quiero a mi madre viva, quiero a mi madre con salud... tiene derecho a recuperarse físicamente y anímicamente", afirmó.

"Si algo desea una hija con toda su. alma es poder abrazar a su madre todos los días", dijo al llegar al reclusorio Sur.

LOS ESCENARIOS QUE ENFRENTA ROSARIO ROBLES EN SU AUDIENCIA

Abandonar la prisión, continuar recluida o ser aprendida de nuevo, son algunos de los posibles escenarios que Rosario Robles Berlanga enfrentará durante este miércoles a las 17:00 en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México.

A las 16:15, la exfuncionaria llegó a las instalaciones del Reclusorio Sur.

La exsecretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) fue cita este miércoles a audiencia por el juez de Control Ganther Alejandro Villar Ceballos, quien revisara las medidas cautelares que le fueron impuestas el 13 de agosto de 2019, entre ellas, la prisión justificada luego de ser vinculada a proceso por el delito de uso indebido del servicio público relacionado con el desvío de más de cinco mil millones de pesos.

La revisión se llevará a cabo luego de que un Tribunal Colegiado en la Ciudad de México concedió un amparo a favor de Rosario Robles para que se revisen las medidas cautelares que le fueron impuestas al considerar que hubo irregularidades.

PERO ¿CUÁLES SON LOS POSIBLES ESCENARIOS QUE PUEDE ENFRENTAR ROSARIO ROBLES?

El primero de ellos, y por el que apuesta la ex funcionaria durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, es que modifiquen las medidas cautelares, entre ellas la prisión preventiva justificada.

En el caso el juez determine cambiar las medidas, Rosario Robles salir de prisión y en su caso seguirlo desde su hogar a través de un arraigo domiciliario. El juez le puede recoger su pasaporte e imponerle acudir al Reclusorio Sur a firmar periódicamente.

Otro escenario es dejar el penal femenil de Santa Marta Acatitla y tener libre transito en todo el país, en la Ciudad de México o en ciertas zonas que determine el juez. En el caso de que obtenga este beneficio, el juzgador le puede solicitar su pasaporte y presentarse a firmar cada semana o cada 15 días.

Una de las peores apuestas de Rosario Robles y de su defensa es que sea ratificada la medida cautelar y continúe en prisión hasta que sea dictada sentencia y se determine si es inocente o culpable.

La orden pendiente de cumplimentar.

En caso de que Rosario Robles Berlanga abandone la prisión a través de la modificación de las medidas cautelares, uno de los posibles escenarios que puede enfrentar es que sea detenida de nuevo e ingresada a prisión, pero esta vez al penal femenil de Morelos, al tener pendiente por cumplimentar una orden de captura por delincuencia organizada y lavado de dinero.

Por el ilícito de delincuencia organizada, Rosario Robles Berlanga, no puede acceder a ningún beneficio, por lo que en caso de ser vinculada a proceso ingresaría a prisión.

Esta orden de captura, en caso de seguir activa, puede ser cumplimentada en cualquier momento. Puede ser al salir del juzgado del Reclusorio Sur, al abandonar la prisión de Santa Marta, al llegar a su casa o en cualquier momento.





BUSCARON HASTA ROPA INTERIOR DE ROSARIO ROBLES PARA PROBAR DOMICILIO: ABOGADO

Durante el proceso para certificar el domicilio de Rosario Robles, la Fiscalía General de la República (FGR) revisó hasta la ropa interior de la exsecretaria de Desarrollo Social.

Así lo afirmó Epigmenio Mendieta, abogado de Robles, en entrevista para Pascal Beltrán del Río en Imagen Noticias. La prueba consistió en comprobar que la ropa interior de la exfuncionaria estuviera en la casa donde dice vivir.

ROSARIO ROBLES SABRÁ ESTE MIÉRCOLES SI SIGUE EN PRISIÓN O SE VA A SU CASA

Este miércoles a las 17:00 horas se llevará a cabo la audiencia de Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Desarrollo Social en el sexenio de Enrique Peña Nieto, acusada de participar en el desvío de millones de dólares

En la audiencia, que se llevará a cabo en la sala 1 del Centro de Justicia Penal del Reclusorio Sur, el juez deberá dictar nuevas medidas cautelares para la exsecretaria de Desarrollo Social.

El pasado 7 de octubre, Robles Berlanga ganó un amparo definitivo que le permitiría librar la prisión preventiva, tras más de dos años encerrada vínculos en el desvío de recursos conocido como la Estafa Maestra.

Esta resolución abre la posibilidad para Robles Berlanga pueda salir de prisión, donde permanece desde el 13 de agosto de 2019 luego de ser vinculada a proceso por el desvío de más de cinco mil millones de pesos de Sedatu y Sedesol cuando ella era titular de ambas dependencias.

Sin embargo tiene pendiente una orden de captura del delito de delincuencia organizada pendiente de cumplimentar.

En su columna Sobremesa, replicada en La Silla Rota, la periodista Lourdes Mendoza relató lo sucedido en el penal de Santa Martha aquel 7 de octubre al contactar al abogado de Rosario Robles y relatara la charla entre la exfuncionaria de Peña Nieto y su hija.

"´Mamá, fue por unanimidad´... Se soltó a llorar. Luego, empezó a gritar. Empezó a decir: ´Hija mía, pues éste es el paso´", publicó la periodista.

"Fue una emoción muy grande. Grité y las compañeras que estaban a mi lado o andaban por ahí se acercaron a ver qué había pasado y tras decirles, todas me abrazaron y lloramos de la emoción. Esa mañana me desperté como siempre, me bañé a jicarazos, pero me colgué un rosario que me trajo Mariana de un viaje, me colgué la cruz de mi mamá, me colgué un ángel que me regaló una de las chicas de aquí, me colgué un ojito de esos de protección, recé el salmo 91, porque aquí todo el mundo es fiel de la Vela Perpetua. Mariana ya me había dicho "márcame cerca del mediodía", relató.

Robles Berlanga relató que justo ese jueves tuvo cita médica debido a una caída en el penal. "Santa Martha es muy fría y hay mucha humedad, entonces me resbalé y me lastimé muy fuerte y traigo problemas con la ciática y por la medicina se me bajó la presión y un día me desperté y, al quererme parar de la cama, me desplomé y la cabeza me rebotó en el piso, pero gracias a Dios no pasó a mayores. Ahí voy con la doctora Islas, y me empieza a platicar 400 mil cosas, y yo: "Cómo le explico que ya me quiero ir a hablar por teléfono".