Desconoce AMLO investigación contra Peña Nieto

“No hay una investigación, que yo sepa, en contra del ex presidente Peña”, aseguró este jueves Andrés Manuel López Obrador en torno a una nota de The Wall Street Journal en la que un funcionario mexicano habría asegurado que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene evidencias de actos de corrupción que involucrarían a Enrique Peña Nieto con la compra de la planta que Pemex, bajo la dirección general de Emilio Lozoya Austin, compró a Altos Hornos de México (AHMSA).

“No tengo información sobre que exista esta investigación como dice el Wall Street Journal, lo que existe es el proceso contra el ex director de Pemex, Lozoya” expuso AMLO en su conferencia matutina de este 20 de febrero.



¿Cómo que el presidente no sabe si hay una investigación en contra del expresidente Peña? Pues así es, ya no nos corresponde. Y como nosotros como Ejecutivo, no hemos presentado ninguna denuncia, por eso no puedo decir que exista (...) nosotros hemos dicho que sólo presentaríamos denuncia contra los ex presidentes si los ciudadanos nos lo piden, porque pensamos que debemos de pensar hacia adelante", expuso



Y aclaró que la FGR es autónoma. “Esto significa que no me informan, no tienen por qué, es una institución independiente (...) ahora, el presidente, en este respecto, se entera a partir de lo que informa a todos los mexicanos la Fiscalía”, aseveró.

Bajo este tenor, según declaró López Obrador, se acusaría a Carlos Salinas porque entregó los bienes de la nación; a Ernesto Zedillo porque con Fobaproa convirtió deudas privadas en deuda pública; a Vicente Fox por “traición a la democracia, por delito electoral”; a Felipe Calderón por declarar la “guerra al narcotráfico al mismo tiempo que se protegía a uno de los grupos de la delincuencia organizada como es de dominio público, el señor García Luna que está preso en Estados Unidos”; y a Enrique Peña Nieto por el caso Pemex.

La firma tecnológica Microsoft invertirá en el país una suma de mil 100 millones de dólares en un plazo de cinco años para impulsar el uso de tecnología de última generación en instancias gubernamentales y universidades, según se anunció durante la “mañanera”.

El monto anunciado es resultado de una reunión que en abril del año pasado sostuvieron AMLO y Satya Nadella, aseguró el propio director ejecutivo de Microsoft, en un video transmitido desde el salón de Palacio Nacional.

“Tenemos la oportunidad sin precedentes de de aplicar tecnología digital para crear nuevas oportunidades en México, ayudar a hacer más productivas a las pequeñas empresas, más competitivas a todas las empresas, creando más empleos, hacer más eficientes a todas las instituciones gubernamentales y mejorando los resultados de salud y educación”, expuso Nadella en el material audiovisual.

Para el presidente de la república, la inversión “significa que nuestro país es atractivo para la inversión, para el desarrollo, México tiene condiciones inmejorables, se logró la firma del tratado (T-MEC) esto permite tener acceso al mercado más importante del mundo”, comentó.

“Llevamos una muy buena relación con el sector privado y espero que este año logremos que haya crecimiento económico”, agregó.

Por su parte, César Cernuda, presidente de Microsoft en Latinoamérica, precisó que la compañía lleva 34 años establecida en México, tiempo en el que han podido crear una red de 4 mil socios con la que se generan más de 156 mil empleos relacionados con la industria de la tecnología.

Asimismo, dentro del programa educativo para universidades que se desarrollará a partir de esta inversión, se incluye la instalación de 3 laboratorios con tecnología de última generación; con apoyo de la SEP y universidades públicas alrededor del país, se implementará un sistema de aulas virtuales de aprendizaje de alto impacto; además, en colaboración con el Consejo Mexicano de Negocios, se creará un Consejo Consultivo con directivos de empresas líderes en México, cuyo objetivo será compartir experiencias de transformación digital.

Según aseguró Cernuda, este Consejo Consultivo mantendrá buenas prácticas, aparte de que realizará un monitoreo de la transformación digital del país e identificará habilidades requeridas.

Un cuarto proyecto que se impulsa es el apoyo a la organización México Azul, en su tarea de preservación del tiburón mako, especie vulnerable que habita en el Océano Pacífico. Así, se identificará individualmente a cada tiburón con un dispositivo para saber sus rutas de estancia y migración.

En tanto, Emiliano Calderón, coordinador de estrategia digital del gobierno de la república, dijo que en la diálogo entre López Obrador y Nadella hubo coincidencias con las principales líneas estratégicas sobre inclusión digital y financiera.

ASESINATO DE SAMIR FLORES

A un año del asesinato del activista Samir Flores, perteneciente al grupo que se opone a la construcción de la planta hidroeléctrica en Huexca, Morelos, AMLO expuso que su gobierno quiere que se aclare el hecho, ya que sirvió “a los oportunistas” para que culparlo.

“Seguramente la Fiscalía del estado de Morelos debe tener información sobre este asesinato. Nosotros queremos que se aclare, fue muy lamentable que esto pasara porque le sirvió a los oportunistas, a los que están buscando cómo culparnos para afectarnos, cuando nosotros somos respetuosos de la libertad de expresión y de los derechos humanos. Sí nos importa mucha que se aclaren todos estos crímenes lamentables”, manifestó.

Asimismo expuso que la construcción de la hidroeléctrica se mantiene detenida debido a la presentación y admisión de amparos.

NAHLE VA LA INDIA

En otro tema abordado en la conferencia presidencial, López Obrador, dijo que el equipo encargado de la construcción de la refinería en Dos Bocas, el cual está encabezado por la secretaria de Energía, Rocío Nahle, viajará en las próximas semanas a la India para visitar la refinería más grande del mundo, recientemente construida “para ver experiencias en construcción de refinerías para definir la tecnología que se va a utilizar”.

Por otro lado, aseguró que próximamente Alfonso Romo, jefe de la Oficina de Presidencia, presentará el plan de proyectos de inversión del sector energético, en el que se van a comprometer recursos de la iniciativa privada, nacional y extranjera.

Por otro lado, AMLO aseguró que la empresa italiana ENI, que en los últimos días anunció el descubrimiento de un nuevo pozo petrolero en Villahermosa, Tabasco es una de las tres empresas que producirán crudo durante el sexenio, mismas que significarán entre 120 y 150 mil barriles diarios adicionales a la producción de Pemex para finales de su mandato.

Destacó que estas petroleras cuentan con contratos de los 110 que se entregaron a partir de la reforma energetica del gobierno de Peña Nieto.

CUENTAS DE LOS SINDICATOS

Al respecto, el presidente López Obrador informó sobre un acuerdo al que llegó con Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, para revisar las cuentas bancarios de los sindicatos en el país con el fin de identificar irregularidades.

“Se habla mucho de cuentas de sindicatos, en particular del sindicato petrolero- y de personas que presuntamente actuaron como prestanombres de dirigentes, empresarios, políticos y que existen cuentas millonarias en los bancos. Hable con Santiago Nieto y pedí que se haga una investigación a fondo para ya sabes si a ciencia cierta existen estas cuentas”.





