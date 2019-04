Descendiente de Moctezuma se molesta con AMLO

Un descendiente de Moctezuma II, el último monarca de los mexicas, criticó la petición de disculpa pública que hizo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador al rey de España.

Juan José Marcilla de Teruel-Moctezuma, duque de Moctezuma, es descendiente de una extirpe que inició en España con Tlacahuepantzin Yohualicahuacatzin, bautizado como Pedro de Moctezuma. Su prole ejerció una gran influencia entre la aristocracia española. Su hijo Diego Luis de Moctezuma se casó con la noble Francisca de la Cueva y Valenzuela y entroncó la dinastía en España. Tras su muerte en Valladolid en 1606, la Corona nombró a su hijo Pedro Tesifón Conde de Moctezuma, más tarde Ducado de Moctezuma.

Ese es el título que posee Juan José Marcilla de Teruel-Moctezuma.

"Me sienta francamente mal que se use la figura de mi ancestro con fines políticos. No tiene ningún sentido exigir al Rey que pida perdón por algo que ocurrió hace cinco siglos, y se lo dice alguien que tiene sangre azteca a alguien que no", afirma el duque, representante de un linaje de emperadores mexicas y, a su vez, de importantes personajes de la historia de España como el héroe de la Guerra de Independencia Pedro Agustín Girón Las Casas o su hijo Francisco Javier Girón Ezpeleta, II Duque de Ahumada, que ejerció como primer director de la Guardia Civil.

De acuerdo con un artículo del diario español ABC, en tiempos de la independencia, Nueva España conservaba al menos un 50% de la población indígena, y un 20% de la mestiza. Cifra que no ha dejado de disminuir desde que se marcharon los "conquistadores": solo el 23% de los mexicanos se considera indígena o descendiente de indígenas, según una encuesta interracial realizada en 2015.

Actualmente, el apellido del conquistado Moctezuma es relativamente frecuente en México, pero ni todos son descendientes del monarca ni todos los descendientes reconocidos conservan ya el apellido. Alrededor de trescientas personas han sido documentadas oficialmente como descendientes de los dos hijos legítimos del gobernante azteca, de los cuales la mayoría viven repartidos en México, España, Estados Unidos y Argentina, y solo un puñado conserva el apellido.

Las secretarias de Hacienda y de Relaciones Exteriores conservan datos sobre este linaje porque, hasta 1934, buena parte de ellos recibían las llamadas "pensiones de Moctezuma", una renta patrimonial por los terrenos de este linaje que la Corona pagó durante siglos y, con la Independencia, asumió la República de México.

"Según me han comentado los herederos que conozco, ninguno tiene actualmente un interés material en recibir un pago o indemnización de parte del gobierno mexicano, pero sí quieren, y me parece justo y razonable, que al menos oficialmente las autoridades mexicanas los reconozcan como los descendientes de Moctezuma, ya que son genéticamente parte de la historia nacional", afirmó Alejandro González Acosta, historiador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en una entrevista a la agencia EFE.

No obstante, muchos critican en México a estos descendientes, principalmente en torno a los apellidos Sierra y Andrade, por sus reclamaciones al gobierno, sin aceptar que no se trata de una mera cuestión económica. Cuando hace una década la familia de los condes de Miravalle, afincados en Granada, también descendientes de Isabel, sondearon la posibilidad de reclamar esta pensión, no faltaron los que entre sus remotos descendientes mexicanos les acusaron de codiciosos.