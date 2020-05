Descarta AMLO "nacionalizar" energía con decreto de Sener

El acuerdo aprobado por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y la política decretada por la Secretaría de Energía (Sener) con los que se frenan inversiones en energías limpias o renovables así como que la dependencia a cargo de Rocío Nahle asume el control del Sistema Nacional, se hace para poner orden en el sector, expuso este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador

El viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional.

Al descartar que se trate de "nacionalizar o estatizar" a la industria energética, AMLO aseguró que "empresas particulares que vendían energía eléctrica a la CFE tenían más privilegios que la propia CFE".

"Había todo un plan" para llevar a la quiebra a la compañía hoy dirigida por Manuel Bartlett, precisó el mandatario.

"Que me digan si con la reforma energética bajaron precio de la luz, al contrario. Entonces, yo hice el compromiso de que no íbamos a modificar las llamadas reformas estructurales, en particular la energética, y lo voy a cumplir", dijo durante la "mañanera" de este 20 de mayo.

Este lunes, el presidente defendió el nuevo plan de la Sener que limita la energía renovable al argumentar que su gobierno defiende la industria energética contra el "saqueo".

AMLO aseveró que "necesita poner orden", aunque reconoció que los empresarios "están en su derecho de acudir a los tribunales", como lo anunció este fin de semana el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la principal cúpula del sector privado en México.

Sin embargo, en lugar de demandar, deberían pedir disculpas y aceptar que se "excedieron", lanzó.

El Consejo Coordinador Empresarial denunció el domingo pasado que esta medida afectará proyectos eléctricos en al menos 18 de los 32 estados del país, con una inversión conjunta de más de 30 mil millones de dólares.

El reclamo de la iniciativa privada, se une a los de la Concamin, Coparmex la Barra Mexicana Colegio de Abogados y países como Canadá, además de la Unión Europea.









