Descarta AMLO apoyos fiscales a IP por coronavirus

Diversos organismos empresariales solicitaron al presidente apoyos para hacer frente a la crisis por coronavirus, sin embargo, Andrés Manuel López Obrador descartó apoyos fiscales a la iniciativa privada.

En conferencia mañanera, el mandatario mexicano indicó que su gobierno debe proteger primero a los pobres, ya que si se dan apoyos fiscales se tendrían menos ingresos y menos recaudación para el país.

"Para los que insisten mucho que quieren condonación de impuestos, porque así era antes, no pagaban los de arriba y utilizaban de excusa de la crisis, el no pago completo de impuestos se justificaba con el supuesto crecimiento económico, pero qué sucedió durante todo el periodo neoliberal, no pagaban impuestos y no hubo crecimiento económico", remarcó.

"Si decimos que no se pague el impuesto sobre la renta o que se reduzca, ¿qué va a significar eso?, menos ingresos, menos recaudación y ¿de dónde vamos a sacar para darle a los adultos mayores, a las niñas y niños con discapacidad, a campesinos y para otorgar créditos a las pequeñas empresas familiares?", lanzó.

López Obrador se mostró confiado en que México podrá levantarse de la crisis económica que traerá el coronavirus.

"Lo estamos viendo, quisieran, sectores económicos también, no todos, que aplicáramos las mismas recetas de antes: frente a la crisis, crédito del FMI; frente a la crisis, pedir que el pueblo se apriete el cinturón; frente a la crisis, subsidios fiscales; frente a la crisis, salvamentos, rescates, ya no, tenemos que proteger primero a los pobres, no pueden seguir habiendo Fobaproas y aquí es importante decir que muchas veces en política hay que optar, optar entre inconvenientes", remarcó el titular del Ejecutivo federal.

Diversos organismos empresariales llamaron ayer martes al gobierno federal a tener un respiro para enfrentar la crisis del covid-19, sin dejar de cumplir con sus obligaciones fiscales.



El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidió diferir la presentación de la declaración anual, permitir el pago de impuestos en parcialidades y dar facilidades para el pago de luz, con lo que urgió al gobierno a tomar decisiones a favor de las empresas.

(Luis Ramos)