Desbancada perredista apoyará a Morena, asegura Bejarano

No nos vemos apoyando a Ricardo Anaya, no nos parece una línea correcta y por eso mismo nos vamos uniendo, como muchos compañeros ya tomaron esta decisión otros lo harán, compañeros que no formaban parte de la corriente en que yo milité cuando estaba en el PRD, pero nos hemos ido reencontrando y vamos a reencontrarnos con más para lograr avanzar en los objetivos”, dijo.