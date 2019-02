Desata efervescencia video de Elba Esther Gordillo

MARCO ANTONIO MARTÍNEZ / MARCOS MUEDANO 26/02/2019 08:56 p.m.

El video sobre la detención de Elba Esther Gordillo, hace seis años, desató controversia en torno a su retorno a la política y si debió ser sancionada por presunta corrupción.

Legisladores de todos los partidos reaccionaron al video revelado por LA SILLA ROTA.

Senadores de oposición cuestionaron la "justicia a modo" del sexenio pasado, reflejada en el caso de Elba Esther Gordillo, aunque algunos señalaron que puede volver a la política.

Senadores del PRI dijeron no haber visto el video y otros como el ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, evadieron dar su posición sobre el video.

Amistades, alianzas y traiciones, así fueron las relaciones de poder de Elba Esther

VEN DISCRECIONALIDAD

El senador del PAN, Gustavo Madero, fue cuestionado sobre si consideró que hubo alguna celada para detener a la llamada Maestra, ya que cuando fue detenida, ella venía de San Diego, en Estados Unidos, para reunirse con el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien la había invitado.

No conozco el caso particular. Lo que sí sé es que en México la justicia es discrecional. Es aleccionadora, es para mandar mensajes, más que para garantizar acceso universal a los derechos de justicia y seguridad. Se usa el poder y el gobierno anterior así lo hizo de una manera descarada, para utilizar todos los brazos del poder público para operar con una agenda y esto es muy lamentable. Es lo que he constatado de la administración anterior", dijo a LA SILLA ROTA.

Cuestionado sobre si ve condiciones para el regreso de la ex lideresa sindical a la escena política, vio que es posible.

"Regresó con bríos, con ánimo y con un proyecto importante de participación que incluso pudiera traducirse no sólo en algún movimiento del sindicato, sino también del espectro electoral", respondió, en referencia a crear un nuevo partido político.

La senadora por Movimiento Ciudadano, Verónica Delgadillo consideró que la exoneración de Gordillo fue una gran desilusión.

"Es lamentable que en este país las personas que han cometido actos de corrupción permanezcan en total impunidad. Este gobierno tiene una oportunidad para demostrar cómo se deben hacer las cosas y que se deben hacer bien. En el caso de Elba Esther Gordillo hemos tenido una gran desilusión, porque esperábamos estuviera tras las rejas por todos los delitos de corrupción en los que ha estado involucrada. Lo que esperaría de este gobierno es que actúe a la altura de la circunstancias y que la Fiscalía considere pruebas que tenemos los mexicanos para que mujeres como ella estén tras las rejas".

Elba Esther Gordillo, de maestra humilde al poder sindical

Sobre la posibilidad de que haya sido liberada por un pacto entre el gobierno anterior de Enrique Peña Nieto y el actual, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, no lo descartó.

"Espero no haya sido así, que el fiscal de la república este a la altura de las circunstancias y vea una oportunidad para que mujeres como ella pueda enfrentar a la justicia", reiteró.

El senador independiente Emilio Álvarez Icaza consideró que detrás de la liberación de Gordillo, ocurrida durante la transición, hubo un pacto entre Peña Nieto y López Obrador.

"El caso de Elba Esther es uno de los observables de que hubo un pacto. Me parece claramente. López Obrador pactó con el equipo de Peña Nieto, pactó con Elba Esther. Hizo una serie de pactos inconfesables. Lo fulminante de las acusaciones en su contra ya no existe de manera mágica ahora y resulta que hasta regreso a la escena política.

No se explica si no como parte de un pacto político que se le garantice impunidad. Cuando yo pienso en eso que dicen se llama ley de punto final de impunidad pienso en Elba Esther, es una de las más acabadas expresiones de un pacto inconfesable. Eso lo hizo López Obrador porque una cosa es ganar la presidencia y otra estar en el poder".

Respecto a si hubo una celada contra la Maestra hace seis años, recordó las acusaciones que pesaban contra ella.

"Es una mujer acusada por parte del magisterio democrático de represión, homicidio, falta de transparencia, corrupción y opacidad, es una mujer con recursos millonarios. Como maestra no hay manera de tener esos recursos. Es un caso emblemático de enriquecimiento explicable, por corrupción, ¿verdad?", ironizó.

La senadora panista Xóchitl Gálvez consideró que en el caso de la maestra había elementos para creer que había sustento en la detención de la ex lideresa, como el hecho de que se le acusará de enriquecimiento ilícito, pero también había elementos para pensar que pesó un factor político: para que Peña Nieto se legitimara.

"Peña Nieto requería su 'quinazo´, todos los presidentes lo hacían. A lo mejor fue detenida por oponerse a la reforma educativa, pero sus cartas credenciales no daban para creer que era una presa política. En su caso se sabía que había elementos y los otros ex presidentes se hicieron güeyes para tenerla de aliada", recordó.

"A Peña no le funcionaba porque ella estaba quizá legítimamente contra la reforma pero carecía de autoridad moral. Era muy conocida la venta de plazas. Un sector vio con buenos ojos su detención", continuó.

En cuanto a un posible pacto entre los gobiernos saliente de Peña Nieto y el entonces en transición de Lopez Obrador, para permitir la exoneración de Gordillo, su respuesta fue que no hay duda.

"El Primor sí existe. Me llama la atención que López Obrador volteé a ver la corrupción de Vicente Fox y Felipe Calderón pero no vea la reciente auditoría de la cuenta pública de la Auditoría Superior de la Federación", concluyó.

Demanda Gordillo le restituyan derechos laborales

PUEDE PARTICIPAR EN POLÍTICA, ASEGURAN

El senador de Morena, Cristobal Arias dijo a La Silla Rota que a menos que aún pese algún cargo sobre la ex lideresa del SNTE, ella puede hacer política.

"No sé si fue completamente exonerada, hay que checar si no trae un problema jurídico. Si no es así, su vida es la política, y va a intentar, más allá de si hay condiciones que la sigan para lo que quede de sus huestes que no sé qué tan disminuidas estén".

Respecto a si vio una celada contra ella para detenerla, dijo que sí hubo elementos políticos que salpicaron la aprehensión.

Ella no es ninguna angelita, hay muchas cosas en su historial negativo y seguramente de muchas situaciones ilegales. Pero a mi juicio no fue eso lo que motivó su detención, sino cuestiones de carácter político por el desencuentro que tuvo en el gobierno de Peña Nieto por la reforma educativa. Pero de eso a creer que fue por una cuestión estrictamente jurídica estaría refundida, le hubieran encontrado muchas cosas y prueba de ello es que integraron mal las averiguaciones para que posiblemente en el futuro llegar a un posible arreglo y facilitar alguna salida, aunque no sé si quedo totalmente exonerada".

- ¿Ve un pacto?

- Ahí sí no creo, no pienso que el presidente López Obrador esté metido en esa clase de acuerdos o pactos. Más bien fueron cuestiones que tuvieron que ver con el propio gobierno de Peña y lo deficiente de la integración de averiguaciones.

Por su parte el senador y coordinador de la bancada del PRD, Miguel Mancera consideró que la maestra puede volver a ejercer la política. "Lo que ha quedado claro es que fue exonerada y sin ningún problema para tener su vida pública y qué bueno, me da gusto", dijo el senador.

La coordinadora parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Verónica Juárez Piña consideró que la detención y encarcelación de Elba Esther Gordillo, ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) debe de ser un ejemplo para que no se presenten abusos del Estado en contra de las personas.

"A seis años, de este caso de Elba Esther – Gordillo- y otros, pudieron usarse de manera facciosa las instituciones, lo que me parece es que no se debe de repetir en este sexenio y por eso siempre estuvimos exigiendo que tuviéramos una fiscalía autónoma. Me parece que en todo caso que una vez que el caso ha sido concluido, debemos reflexionar en el presente".

En entrevista consideró que hasta que no se establezca que el gobierno pasado le tendió una trampa para detenerla, sólo son especulaciones que sobran ante la necesidad de tener instituciones honestas.

-¿Hubo una trampa de Miguel Ángel Osorio Chong?

"Pero todo eso al final de cuentas me parece que son especulaciones. A mí me parece que lo de que debemos de actuar, es qué tipo de instituciones son las queremos para que haya respeto de derechos humanos y garantías, y que en ese sentido no se usen de manera facciosa las instituciones".

Cuestionado sobre el tema, el coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, René Juárez Cisneros omitió dar algún posicionamiento sobre el tema al mencionar que no había visto el vídeo difundido por La Silla Rota sobre la detención de Gordillo hace seis años.

"No lo he visto", dijo Juárez.

