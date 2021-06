Desaparecer al INE sería como amputar un brazo a la ciudadanía: Córdova

Sobre la revocación de mandato a realizarse en marzo 2022, Córdova aseguró que el INE no ha sido convocado para este ejercicio. Foto Cuartoscuro

La elección del domingo demostró la importancia del Instituto Nacional Electoral (INE) para la ciudadanía, ya que dieron una lección a quienes amenazaban con desaparecer a este instituto.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova quien aseguró que la jornada electoral del domingo fue exitosa, se lograron instalar más del 99 por ciento de las casillas del país y en el que se registró una participación superior al 50 por ciento.

"El INE está salvo porque las acusaciones y ataques son absolutamente injustificados, no se está a favor de un partido político ni de un gobierno, esas son falacias que se realizaron en campaña electoral; es el órgano del estado con mayor confiabilidad en el país, porque es de todos los mexicanos", aseguró Córdova.

El consejero presidente del INE, aseguró que la ciudadanía se apropió de las elecciones, por lo que aquellos que pretendían desaparecer al instituto "sería como amputarle a la ciudadanía un brazo o una pierna, por eso es la institución civil de mejor confianza en los ciudadanos".

En cuanto a la consulta de revocación de mandato a realizarse en marzo 2022, Córdova aseguró que el INE no ha sido convocado para este ejercicio, el instituto tiene muchas incógnitas, pues dicha acción no está en la ley y no les han confirmado que ellos realizarían dicho ejercicio. Además de sería una absoluta irresponsabilidad que tuviéramos que organizar esta consulta sin dinero.

''No es seguro, porque nos deben de convocar y hoy no hay ley, por lo que yo no sabría cómo organizar la revocación de mandato", destacó.

En caso de realizar esta consulta, el INE podría instalar 50 mil urnas para marzo de 2022, es decir se instalarían una tercera parte del total de las casillas que se utilizaron en la elección del domingo, donde fueron colocadas 104 mil casillas.





