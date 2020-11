Desaparecen seguro a integrantes del Consejo de la Judicatura Federal

En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2021 desapareció el seguro de separación individualizada de ministros, magistrados electorales e integrantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).



La modificación fue avalada por el pleno de la Cámara de Diputados que agrega al PEF 2021 un articulo 19 transitorio para establecer que no se autorizará el pago del seguro de separación individualizada, por 528 mil 783 pesos con el que actualmente cuentan integrantes del Poder Judicial, según información publicada por Reforma.

La modificación propuesta por el morenista Pablo Gómez confirmó también el recorte a los salarios del Poder Judicial y de los organismos autónomos.

"No se ejecutará a los ejecutores de gasto el pago de Seguros de Separación individualizada que no den cumplimiento estricto a las condiciones dispuestas en la fracción IV del párrafo segundo del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", dijo el legislador.

El transitorio establece también que las percepciones y prestaciones de los servidores públicos deberán sujetarse a los límites establecidos en el decreto.

Los ejecutores de gasto en el caso que corresponda, deberán realizar las acciones conducentes y en su caso, emitir las disposiciones especificas conducentes para que las percepciones y prestaciones se sujeten a partir del 1 de enero de 2021 a los límites máximos de percepciones y de prestaciones previstos en el Anexo 23 del presente Decreto, indica.

Esta modificación forma parte del intento del Grupo Parlamentario de Morena de lograr que los integrantes del Poder Judicial y de organismos autónomos reduzcan sus sueldos, como medida de autoridad.

Ante esto, el diputado señaló que muchos de los afectados han hecho maniobras para evitar que esto se aplique. Por lo que rechazó que la Suprema corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya dado la razón a quienes promovieron amparos.

Sin embargo, esta no ha podido pronunciarse sobre la constitucionalidad de la medida.

"La Corte no ha declarado inconstitucionalidad esa parte de las leyes que impiden estos seguros, les han mantenido no el seguro sino el sueldo, distinto que el que les da el presupuesto como maniobra porque la Corte no ha podido responder el asunto de fondo".