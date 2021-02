Desafuero: los tres casos a analizar por la Cámara de Diputados

Los integrantes de la Sección Instructora en la Cámara de Diputados se reunirán este jueves de manera virtual para revisar si admiten o no, la denuncia que interpuso la Fiscalía de Justicia capitalina contra el diputado petista Mauricio Toledo por enriquecimiento ilícito.

Pero este caso es apenas el primero de tres a estudiar pues la próxima semana -tras la instalación del último período de sesiones del Congreso- se reunirán nuevamente para analizar las otras dos solicitudes de desafuero político que recibieron en diciembre. Una contra el senador de Morena Cruz Pérez Cuéllar; y contra el fiscal de Morelos, Uriel Carmona.

Pablo Gómez, integrante de la bancada de Morena y quien preside en este momento la Sección Instructora explicó en entrevista con La Silla Rota cómo se llevarán a cabo ambas sesiones de trabajo.

"Tenemos en total tres expedientes. Uno solicitado por la Fiscalía General de la República para desaforar al exfiscal general de Morelos, Uriel Carmona. Otro contra el senador Cruz Pérez, quién aspiró a ser candidato a la gubernatura de Chihuahua por Morena, por una acusación del fiscal de ese estado. Y el tercero es el caso del diputado Toledo que solicitó ayer la fiscalía de la CDMX", enlistó.

Detalló que en la reunión de este jueves se analizará el caso del ahora legislador petista; revisarán la petición de la Fiscalía capitalina para decidir qué trámite se dará.

Revisaremos si está presentada conforme a la ley, de lo contrario les haremos observaciones. Pero si el caso está presentado conforme a la ley entonces el expediente será radicado y se comunicará a Toledo, en calidad de inculpado, que cuenta con un período de 7 días para que comparezca por escrito, pues la pandemia nos tiene trabajando como la Corte: a distancia

La Silla Rota informó el 7 de diciembre que el senador Cruz Pérez Cuéllar, quién aspiró a la gubernatura de Chihuahua por Morena, fue acusado por la fiscalía de aquella entidad por conductas ilícitas. Gómez explicó que su caso ya pasó el período de 7 días en el que el legislador compareció por escrito.

"La próxima semana para determinar si procede o no realizar la investigación del caso", dijo.

Este portal también informó el 18 de diciembre que Uriel Carmona exfiscal de Morelos fue acusado por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República, de haber nombrado como fiscales a personas que no cubren los requisitos legales por no estar certificados; además, él fue acusado de no aprobar exámenes de confianza.

En este caso también ya pasó el período de 7 días naturales por el que el llamado exfiscal del exgobernador Graco Ramírez, compareció por escrito luego de haber sido acusado por el gobernador de ese estado, Cuauhtémoc Blanco, así como el dirigente del partido Encuentro Solidario, Hugo Eric Flores.

"Revisaremos los tres casos para ver cómo vamos a trabajar y como desahogaremos los tres casos, puesto que ya comparecieron por escrito tanto Uriel Carmona como Cruz Pérez. Se debe diseñar un plan de trabajo para desahogar cada caso; y me parece que eventualmente podríamos tener en algún momento del período ordinario (qué concluye el 30 de abril) tres proyectos de resolución para ser presentados al pleno, y cada uno se resolverá ahí por separado", precisó.

CASO PÉREZ CUÉLLAR

"A Cruz Pérez Cuéllar se le está acusando de haber recibido de manera indebidamente sueldos del gobierno de Duarte. Al fiscal de Morelos lo acusan de no haber cumplido el requisito de examen de confianza para asumir el cargo de fiscal; y el caso de Toledo es por enriquecimiento ilícito. Los tres son delitos diferentes, casos diferentes, momentos diferentes y no hay ningún vínculo o conexión entre ellos", concluyó.

En el caso del juicio político contra la ex secretaria de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles, dijo, el tema se encuentra ya en el Senado.