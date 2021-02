Desafuero de Mauricio Toledo, atorado en la Sección Instructora

La Sección Instructora en la Cámara de Diputados continúa sin agendar una fecha para determinar o no, la recusación del legislador morenista Pablo Gómez, en el caso de desafuero político al diputado petista Mauricio Toledo solicitado por la Fiscalía de Justicia capitalina el 25 de enero por presunto enriquecimiento ilícito. Jurídicamente no hay una fecha límite o plazo establecido para convocar a reunión.

"No me han avisado nada las integrantes de la Sección y yo en ese asunto no participo", comentó Pablo Gómez, en entrevista con La Silla Rota.

A pregunta expresa como titular del órgano, respecto a cuáles eran los plazos jurídicos dentro de los cuales Martha Patricia Ramírez tendría que convocar a reunión respondió "no sé, yo no veo ese asunto, ellas pueden convocar cuando ellas quieran, no hay ninguna limitación".

Aunque inicialmente este órgano de la Cámara de Diputados resolvería sobre el tema la semana pasada, eso no sucedió. Por lo que se espera que probablemente esta semana la legisladora morenista Martha Patricia Ramírez (secretaria de la Instructora y quien, en este caso en particular, asumió las funciones de la presidencia en ausencia de Gómez), cite a la reunión correspondiente a Ana Ruth García del partido del Trabajo y Anilú Ingram del PRI. Ninguna aceptó una entrevista telefónica.

La Silla Rota hay dado seguimiento puntual al tema, luego de que Toledo solicitase que Pablo Gómez fuera recusado del procedimiento legal que se sigue en su contra para retirarle el fuero. En un archivo que conformó con notas periodísticas y un tweet, aseguró que Gómez es su adversario político y que por lo tanto no mantendría una postura neutra en su caso.

A la semana siguiente presentó un segundo paquete acompañado de fotografías de lonas y panfletos repartidos en diversos puntos de la alcaldía de Coyoacán, en los que se pide el respaldo de los habitantes de esa demarcación para el desafuero del diputado petista.

¿El diputado Toledo puede seguir dilatando su propio proceso, agregando nuevas pruebas al respecto?, Se le preguntó a Gómez. "No sé si quiera hacerlo o se las admitan", respondió, "yo no decido, no puedo dar ninguna opinión al respecto ni decir lo que se tiene que hacer".

En el entendido de que Toledo como diputado federal cuenta únicamente con 6 meses más de fuero como legislador, y que quizás este plazo se prolongue en caso de que el PT avale su candidatura para reelegirse en los próximos comicios, La Silla Rota preguntó a Gómez si jurídicamente la reunión sin fecha en la Instructora podría mantenerse así durante algún tiempo. "No te puedo decir nada, lo siento mucho, por favor compréndeme".