Desafuero, con tintes electorales pero se debe investigar a Cabeza de Vaca: expertos

El caso del desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca para la investigación de presuntas inconsistencias fiscales, tiene tintes electorales, coincidieron expertos en el panel de La Silla Rota, Cita Con Las Urnas 2021, sin embargo, existen indicios de que el mandatario estatal debe ser investigado.

El analista José Roldán aseguró que hay una serie de datos sobre las transacciones del gobernador que prueban que hay algo que amerita ser investigado ""por la salud de la república, del estado y la necesidad de aclarar esto", dijo.

"Todo es politizable y desde luego tiene tintes electorales", agregó Roldán Xopa, y dijo que la interpretación que dará sobre el tema la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) será si basta sólo con la decisión tomada en San Lázaro el pasado 30 de abril es suficiente para llevar cabo el proceso o se necesita la intervención del Congreso local, el cual da el fuero al gobernador.

El pasado viernes, la Cámara de Diputados avaló desaforar al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, con 302 votos de Morena, PVEM, PT y PES. La oposición sumó 134 votos en contra y 14 abstenciones. Sin embargo, en Tamaulipas, el congreso local rechazó desaforar al mandatario y lo declaró improcedente con 26 votos a favor, tres en contra y siete abstenciones.

El gobernador reiteró este lunes que son falsas las acusaciones presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y en su cuenta de Twitter mostró los comprobantes del pago de impuestos por la venta del departamento, cuya operación ascendió a 41 millones 814 mil 836 pesos.

La Fiscalía General de la República (FGR) no podrá actuar en contra de García Cabeza de Vaca en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no resuelva la controversia constitucional presentada por el Congreso de Tamaulipas en días pasados.

"Debemos diferenciar entre presos políticos y políticos presos", expuso, por su parte, Alejandro Encinas Nájera. y coincidió en que "hay elementos suficientes para que la Fiscalía persiga a este personaje, básicamente por delincuencia organizada".

El analista político añadió que "la justicia no puede descansar en tiempos electorales", al considerar que no existe una tendencia en el caso para debilitar a la oposición y beneficiar a Morena, ya que calificó a García Cabeza de Vaca como alguien sin mucho peso en el terreno político.

"EL TORO VOLVIÓ A LA ENCUESTA DE MORENA"

Evelyn Salgado Pineda, hija de Félix Salgado Macedonio, se registró como candidata de Morena al gobierno de Guerrero la noche del 1 de mayo, luego de que por la mañana de ese día, se dio a conocer que resultó ganadora de la encuesta telefónica realizada por el partido, a 35 días de la jornada electoral, luego de la cancelación de la candidatura de su padre por no presentar su informe de gastos de precampaña.

En la encuesta telefónica, que se realizó en dos días, los resultados favorecieron a Evelyn Salgado con el 38%; Nestora Salgado logró el 14% de las preferencias y María de los Ángeles Núñez el 10%.

Ivonne Ortega, exgobernadora de Yucatán, dijo que para hacer la diferencia entre las aspirantes con el mismo apellido paterno, se hizo la distinción de que Evelyn es hija de Salgado Macedonio, "el Toro volvió a entrar a la encuesta", consideró.

La también exlegisladora cuestionó por qué Morena mide con diferentes varas, ya que en en el caso de Michoacán, donde también se canceló la candidatura de Raúl Morón, no se eligiera al hijo del político que lleva el mismo nombre de su padre.

La elección de Evelyn Salgado como candidata de Morena, expuso Encinas Nájera, se reflejará como un desgaste, no necesariamente en Guerrero, pero sí en la percepción del partido, lo que ya se puede ver en las encuestas.

Sobre la comparación que se hace del caso, de que Salgado Pineda resultará ser una "Juanita" que ceda su lugar al autodenominado "Toro" una vez ganada la elección, el experto consideró que la candidata cumple con la característica necesaria para ello, de ser "una persona con una lealtad a prueba de todo".

Señaló, no obstante, que se debe dejar "que las urnas decidan y si eligen a Evelyn, respetemos el resultado".

Para José Roldán Xopa, en cambio, consideró que la selección de Evelyn Salgado es "un ladrillo de barro no cocido que se pone en el edificio de la construcción que es Morena".

El analista añadió que el caso se une al "gran problema de la simulación" en la política mexicana, así como a la historia de creación de familias influyentes y grupos poderosos en el país.

TRANSPARENCIA DE LOS CANDIDATOS

En un ejercicio de Transparencia Mexicana para que los candidatos presentaran sus declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal, los registros no llegaron ni a 200, escribió Jorge Ramos Pérez en su columna para La Silla Rota de este domingo. Ante casos de fiscalización no presentada como el de Félix Salgado Macedonio, algunos dirigentes partidistas comentan que cometieron yerros al momento de hacer sus reportes a la autoridad electoral, pero han tenido que litigar y justificar por qué no aclararon bien sus gastos.

El problema, identificó José Roldán Xopa, es que la Ley 3 de 3 es para la declaración patrimonial de los funcionarios públicos, no así de los candidatos a un cargo, lo que debería ser una reforma a la constitución impulsada desde el gobierno federal "para que la ciudadanía pueda ver quienes están siendo postulados para tomar decisiones relevantes"

Ivonne Ortega, celebró la rigidez del árbitro electoral ya que la Transparencia "ayuda a poner un orden", lo que no había en administraciones pasadas.

Alejandro Encinas Nájera calificó como "desfasado" que se siga tratando de ocultar gastos de campaña, sin embargo consideró que existe una tendencia de un sector de la sociedad, el opositor, cuya consigna para el proceso electoral de este año es que Morena no obtenga la mayoría.

"El INE se ha sumado a esa coalición electoral y usa herramientas legales para fiscalizar a unos y a otros no", dijo. La moraleja, agregó el analista, es que se puede mentir a las autoridades electorales, pero si se cumple con el proceso (como entregar gastos de precampaña) no habrá consecuencias.

