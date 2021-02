Desabasto de vacunas deja desprotegidos a más de 700 mil niños

El desabasto de la vacuna triple viral provocó que 776 mil niños no recibieran la dosis necesaria, por lo que están desprotegidos ante sarampión, rubeola, paperas y parotiditis, alertó Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, quien destacó que este hecho fue denunciado y es investigado por el Órgano Interno de Control.

El subsecretario indicó que la administración saliente no les alertó del desabasto de estas vacunas lo que impidió que pudieran buscar maneras de solucionar la situación antes de que asumieran el cargo, con el fin de evitar riesgos en la salud de la población.

Cofepris da luz verde a importación de medicinas

No nos alertó sobre este problema de desabasto de vacunas. Concretamente, en 2018, el proveedor contratado para entregar las vacunas no las entregó en junio, no entregó en agosto, ni en octubre, y entonces cuando nosotros entramos que fue el 1 de diciembre, nos enteramos que 24 horas antes se había empezado un proceso de recesión de contrato, que nos deja con un doble problema”, dijo.

López-Gatell Ramírez mencionó que esta situación dejó desprotegidos a 776 mil menores el año pasado, pero aseguró que ya se tomaron cartas en el asunto para resolver el problema y que se realizará una evaluación rápida de riesgos para determinar cómo se encuentra actualmente la cobertura vacunal.



“El desabasto fue que en 2018 no tuvimos vacunas contra el sarampión. Son 776 mil vacunas de sarampión, rubeola, paperas o parotiditis, que son las formulaciones que existen”, señaló.

Informó también que la Secretaría de Salud ya denunció el desabasto ante al Órgano Interno de Control para que lleve a cabo una investigación del caso y determine lo sucedido, ya que el proveedor de las vacunas, Grupo Laboratorios Imperiales Pharma, se deslindó y dijo que no entregó las dosis porque la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) no liberó a tiempo los lotes de vacunación.

Sin embargo, López-Gatell Ramírez aseguró que están garantizadas las vacunas para la Primera Semana Nacional de Salud 2019, ya que se utilizarán las reservas que se tenían y Pemex le prestará algunas dosis.

Nuestra empresa nacional Biológicos y Reactivos de México S.A. que es una empresa paraestatal de participación mayoritaria del sector del gobierno, a través del sector salud, tenía una reserva de vacunas y está en posibilidad de darnos cerca de 554 mil dosis, con lo cual ya vamos a subsanar y Pemex, se acaba de retirar el titular de Servicios Médicos, nos ofreció un préstamo”, expresó.

