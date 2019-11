Desabasto de medicina para niños con cáncer, sólo "error administrativo", reconoce Buenrostro

No hubo desabasto de metotrexato para niños con cáncer, sino "fue un error administrativo" del Hospital Infantil de México Federico Gómez y el Instituto Nacional de Pediatría, denunció la oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Raquel Buenrostro Sánchez.

La oficial Mayor de Hacienda recordó que los padres de niños con leucemia linfoblástica aguda denunciaron el desabasto de metotrexato en agosto pasado y que se tuvo que hacer una compra extraordinaria del fármaco en Francia, sin embargo, ahora buscan devolver el medicamento que se compró bajo el argumento de que tienen suficiente para concluir el año.

"Ahora lo que tenemos son oficios del Hospital Infantil de México y del Hospital de Pediatría donde nos quieren devolver el medicamento porque ellos tienen suficiente medicamento para fin de año", denunció Buenrostro Sánchez.

"Fue un error administrativo, a mí me parece grave. No es justo tampoco para ningún familiar, para ningún paciente que se les diga que no hay medicamento cuando sí los hay", señaló.

Las autoridades habían dicho anteriormente que el desabasto se generó después de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) suspendió la línea de producción de Laboratorios Pisa por reacciones adversas del fármaco y luego de que un grupo de 850 ampolletas no pasó la prueba de esterilidad.

Buenrostro Sánchez destacó que hasta el momento presentaron su renuncia los administradores del Hospital Infantil de México, del Instituto Nacional de Medicina Genómica y del Hospital de Alta Especialidad de Ciudad Victoria, pero que evalúan a los de los otros hospitales por problemas de desabasto que se han registrado.

MJP