Desabasto de medicamentos, "letal para los pacientes", advierten ONG

"Yo recuerdo mucho una frase que el presidente decía en su campaña: ´no puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre´. Pues ahora yo le digo a él que no puede haber un gobierno sano, con un pueblo muriéndose, con un pueblo en agonía por falta de medicamento, es la manera más ruin de fallarle a un pueblo que creímos en un cambio verdadero", enfatizó Karina Andrade, quien padece cáncer de riñón y se vio afectada por el desabasto de medicamentos.

A mediados del año pasado, Karina fue diagnosticada con cáncer en el riñón derecho, donde le detectaron un tumor, en octubre la operaron y desde entonces comenzó el tratamiento con el medicamento Sutent, del que requiere cuatro pastillas diarias cada 28 días.

Con 39 años de edad y cuatro hijos, la única opción de Karina es luchar contra el cáncer, pero el mes pasado se enfrentó por primera vez contra el desabasto.

Al ir a consulta en el Centro Médico Nacional de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Guadalajara, Jalisco, el médico le dio su receta, pero en la farmacia le dijeron que no había Sutent y que no sabían cuándo llegaría.

Te explican en el Seguro que no es problema del director, no es problema de farmacia, que el problema viene desde lo federal porque no se están comprando los medicamentos

El doctor le dijo que no podía estar sin medicamento porque la enfermedad avanza y se da un retroceso en su estado de salud, además de que su cuerpo genera resistencia al tratamiento.

Mayra Galindo Leal, directora General de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, explicó en entrevista con La Silla Rota que el desabasto de medicamentos es una problemática general, que afecta no sólo a los pacientes con cáncer, sino de diversos padecimientos, por eso piden a las autoridades que se dé una solución.

Ya nos llegó el agua al cuello y es cuando salen a decir que va a haber medicamentos y los medicamentos no pueden estar de la noche a la mañana

Galindo Leal recordó que el pasado 25 de mayo el colectivo Juntos Contra el Cáncer, conformado por más de 60 asociaciones civiles, emitieron un posicionamiento en el señalaron que la falta de medicamentos es letal para los pacientes.

Un día después, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Salud, Jorge Alcocer, informaron en la conferencia matutina sobre las adquisiciones que se han hecho en la actual administración.

Sin embargo, los pacientes del Sector Salud y las organizaciones que los acompañan han enfrentado una versión diferente de la situación, con falta de medicamentos o un abasto intermitente que afecta su tratamiento y causa retrocesos en la enfermedad.

"Podría yo decir una frase muy trillada de que nosotros, el movimiento Juntos Contra el Cáncer, tenemos otros datos. Porque ese es un poco el problema, nos gustaría sentarnos y comentar cuál es la problemática que nosotros vemos con el paciente directamente que nos toca la puerta y cuál es la visión que tienen atrás de un escritorio", destacó Galindo Leal.

"PIENSAS QUE TE VAS A MORIR"

Para Karina, escuchar que no había medicamento fue como un balde de agua helada, pues sabe que su vida depende del apego al tratamiento.

Se siente bien feo, porque dices, qué voy a hacer, soy mamá de cuatro hijos, de por sí ya lidiar con la palabra cáncer es un shock emocional bien grande, te aferras a la vida, tu vida cambia completamente

"Cuando te dicen no hay medicamento lo primero que piensas es me voy a morir, si no tomo el medicamento me voy a morir, qué va a pasar, entonces te pones a echar mano de todo lo que tienes y lo que puedes", expresó.

Karina no se quedó de brazos cruzados, organizó una rifa y publicó en redes sociales para ver si la ayudaban a comprarlo más económico. Lo más barato que lo encontró fue en 18 mil pesos cada frasco, pero necesita cuatro para el mes.

Karina Andrade padece cáncer de riñón

Relató que con la ayuda de familiares y amigos logró juntar la cantidad para comprar el medicamento, pero le preocupa que esto se repita en los siguientes meses, pues adquirirlo se volvería incosteable.

El miércoles pasado acudió a su nueva cita con el oncólogo y le surtieron la receta del mes anterior, pero se encontró con un nuevo problema, pues no le pudieron realizar el TAC que necesita porque no sirve el aparato.

Galindo Leal explicó que las asociaciones civiles conocen del desabasto porque muchos pacientes, como Karina, tocan a su puerta en busca de apoyo, algunos porque no hay el fármaco y otros porque no quieren atenderlos en el Instituto de Salud para el Bienestar porque su tipo de cáncer no está incluido, a pesar de que desde el año pasado se indicó que se atenderían todos los padecimientos de forma gratuita.

Señaló que el desabasto se da en diversas instituciones del Sector Salud, desde el Insabi, los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado.

"Fue todo haciéndose como una bola de nieve, quitaron el Seguro Popular, no sé cómo funciona el Insabi, cambió el modelo de compras (de medicamentos), lo va a comprar Hacienda, después dicen no, siempre Hacienda no lo va a comprar, no saben quién lo va a comprar y los medicamentos se van acabando. Dicen que la UNOPS los va a comprar y con la fecha del 15 de febrero, ya se pasó febrero y no han comprado, ya pasó abril y los medicamentos no se hacen de la noche a la mañana, no son mágicos", destacó.

La directora General de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer indicó que el problema de falta de fármacos afecta a niños y adultos, y que no se da sólo en la Ciudad de México, sino en todos los estados de la República, porque incluso es más sencillo que los medicamentos lleguen a la capital que a otras partes.

"NO VEMOS LA LUZ AL FINAL DEL TÚNEL"

Karina está casada y tiene cuatro hijos, de 22,18,17 y 14 años, su mayor deseo es seguir viéndolos crecer y desarrollarse, por eso da todo en su batalla contra esta enfermedad, aunque el desabasto agudiza la situación.

Las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en las que aseguró que los fármacos se compraron y que no faltan causan molestia en Karina, quien vivió en carne propia el desabasto y el miedo de no conseguir dinero para adquirirlos por su cuenta.

Por eso ella le pide al presidente que se cerciore que los medicamentos lleguen a tiempo, pues no los necesitan un mes después, sino conforme lo indica su tratamiento.

Para Karina, las decisiones que ha tomado el presidente "son una manera de poner en riesgo a la población, de jugar con la salud, yo entiendo que quizá él dice que por toda la corrupción que hemos vivido quiere hacer la compra directa y es válido, lo que no es válido es que se hagan las compras a destiempo.

Mi petición principal para el presidente, y mira que mi voto fue para él, pensando verdaderamente en un cambio bueno, que lo necesitamos, mi petición para él es que voltee a vernos

Galindo Leal indicó que lo que ellos piden es que se les incluya en la conversación, que se les informe de manera veraz sobre la compra de medicamentos y se les aclare cómo se va a hacer la distribución, pues han tocado puertas en la Secretaría de Salud y en el Insabi, pero no ha habido respuesta.

La situación está muy difícil, no vemos una luz al final del túnel como para decir para tal fecha vamos a tener los medicamentos como quisiéramos, porque es un problema ahora sí que de vida o muerte. Así de difícil, pero por lo menos ahora ya con estas respuestas que dio el secretario, creemos que se van a tomar más cartas en el asunto

El presidente López Obrador ha justificado los cambios en la compra de medicamentos con el argumento del combate a la corrupción, al señalar que había empresas a las que se les adjudicaban gran parte de los contratos en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Al respecto, Galindo Leal señaló que "en el caso de que se culpe que había corrupción, pues creo que no ha sido la forma, hay que buscar la manera de quitar la corrupción, pero no quitar a todos los distribuidores y dejar que el camión de Coca Cola reparta los medicamentos".

