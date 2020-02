Desabasto continúa en hospitales públicos, insisten padres de niños con cáncer

"Ya basta, estás autoridades nos están mintiendo. El día de ayer falleció una niña en Guadalajara porque no había medicamento, no tengo el dato personal ahorita. Le dijeron en el hospital ´sabe qué, padre de familia, vaya y compre medicamento, pero hay gente que somos de bajos recursos y no tenemos para comprarlo y no es tanto culpa de los padres, es del gobierno", señaló.