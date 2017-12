POLÉMICA

Derechos LGBT, un tema espinoso para AMLO

Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial de Morena-PT-PES ha anunciado que definirá los derechos de esta comunidad en una consulta

REDACCIÓN 15/12/2017 08:32 p.m.

Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial de Morena-PT-PES ha anunciado que definirá los derechos de esta comunidad en una consulta (Especial)

El tema de los derechos de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual y Trans (LGBT) ha significado una piedra en el zapato para Andrés Manuel López Obrador en los últimos años.

LEE MÁS: La evolución de los "gabinetes" de AMLO

Desde 2012, el tabasqueño ha planteado la posibilidad de someter a consulta los derechos de este sector, como el matrimonio igualitario, lo que le ha acarreado severas críticas.

El 31 de octubre de 2016, durante una gira por el Bajío y los Altos de Jalisco, el precandidato presidencial del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), señaló que los mexicanos son los únicos que pueden decidir sobre temas relacionados con las libertades sexuales o la interrupción legal del embarazo.

Ese día, AMLO se rehusó a fijar una postura personal al respecto, pues dijo que él representa a diversos sectores de la población, cuyas ideas pueden oponerse.

Yo represento a millones de católicos, a millones de evangélicos y a millones de libres pensadores de este país, entonces si no los consulto no me puedo pronunciar, que no se llamen a engaño, siempre he sostenido que el mejor método es el democrático y que la gente decida, y yo soy partidario de las libertades, pero cuando se trata de esos temas, vamos a que los ciudadanos sean los que resuelvan"

"No vamos a tomar una decisión vertical, ni a favor ni en contra, no queremos ofender a nadie, no queremos ofender a nadie, no queremos faltarle al respeto a nadie, ni a unos ni a otros, entonces vamos a proceder siempre consultando a los ciudadanos en este tema y en otros", puntualizó aquella fecha.

El mayo pasado, López Obrador volvió a causar controversia cuando volvió a declarar que iba a someter a consulta los derechos de esta comunidad.

En respuesta, activistas le recordaron al fundador de Morena que los derechos de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual y Trans (LGBT) "no se consultan, se garantizan".

Nuevas críticas por el PES

El jueves, luego de presentar a su "gabinete", Andrés Manuel López Obrador, recibió otra protesta, por parte de Elena Poniatowska y Jesusa Rodríguez, quienes con un cartel reprocharon la alianza de Morena con el PES, un partido de evangelistas y ultraderecha.

Ante ello, este viernes, Andrés Manuel López Obrador respondió al decir que la alianza es necesaria para combatir a la "mafia del poder" y aclaró que nunca ha hecho un acuerdo político a cambio de sus principios e ideales.

Tenemos que buscar alianzas, por eso se aprobó la alianza con el PT y con Encuentro Social. Estamos unidos para enfrentar a la mafia del poder"

"Nunca hemos hecho un acuerdo político a cambio de nuestros principios e ideales. Nunca hemos comprometido principios ni ideales, siempre hemos puesto por delante el actuar con rectitud, ética. Entendemos la política como imperativo ético".

López Obrador aseguró que Morena "no es antirreligioso", pues en sus filas hay católicos, evangélicos, librepensadores. "En este movimiento somos respetuosos de las creencias religiosas", como parte de la coalición "Juntos haremos historia".

Y citó al pensamiento del liberal Ignacio Ramírez "Nigromante": "soy liberal, pero me hinco donde se hinca el pueblo y respeto la religión del pueblo".

Ayer, el exjefe de gobierno también envió un mensaje "a la comunidad gay" a quien aclaró que en Morena "no somos oportunistas, no luchamos sólo por los votos, luchamos por principios, ideales. No tienen nada que temer. Vamos a respetar la diversidad sexual".

LEA TAMBIEN Se registra trifulca entre simpatizantes de AMLO y PRD El enfrentamiento a sillazos se registró luego de que el PRD quería apartar el Jardín Hidalgo de Coyoacán minutos antes de un mitin de AMLO