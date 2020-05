Denunciará PAN a López-Gatell por violencia de género

El Partido Acción Nacional (PAN) interpondrá dos denuncias por violencia de género por la respuesta que otorgó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, a la Senadora Alejandra Reynoso, durante la videoconferencia de ayer.

Una de ellas ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), y otra ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) por expresiones que pueden constituir faltas administrativas en perjuicio de las mujeres.

"Los legisladores, como lo dice la Constitución, no pueden ser reconvenidos de ninguna manera por las opiniones vertías, los servidores públicos están obligados a hablar con la verdad y con respeto y más en esta relación institucional entre poderes", dijo.

En tanto, el dirigente panista, Marko Cortés Mendoza, consideró que López-Gatell respondió de forma ofensiva contra la Senadora Alejandra Reynoso, por lo que exigió una disculpa pública.

"El comportamiento de López-Gatell es soberbio y sumiso ante el poder, es crítico e inconsistente y tristemente lo que ayer ocurrió cuando respondió de manera ofensiva a nuestra senadora Alejandra Reynoso, faltándole el respeto a una mujer que, además es representante de otro poder, es inaceptable", señaló.

"Por eso, Acción Nacional exige una disculpa pública, se debe de disculpar y el partido además va a presentar denuncias por violencia política de género. Esta falta de respeto no la vamos a tolerar. López-Gatell debe entender que debe de informar y que estaba siendo consultado por otro poder y que éste tiene que responder, es su obligación", exigió.

Las y los Senadores del PAN emitimos un enérgico extrañamiento dirigido a la Mesa Directiva del @senadomexicano por las agresiones verbales de @HLGatell y sus expresiones misóginas, arrogantes y soberbias, en vez de responder a las preguntas sobre la vida y salud de los mexicanos pic.twitter.com/lnQ6kPH02T — Senadores del PAN (@SenadoresdelPAN) May 28, 2020

Durante una videoconferencia ayer, la panista Alejandra Reynoso cuestionó al Subsecretario sobre la falta de pruebas para detectar el covid-19 y el desfase en el número de defunciones y contagios, mientras que él cuestionó su falta de experiencia en el tema de salud y refirió que su formación estaba relacionada con la comunicación y en relaciones exteriores.

El coordinador blanquiazul, Mauricio Kuri González, lamentó el comportamiento del subsecretario Hugo López-Gatell; "vemos a un subsecretario ególatra, un subsecretario que está mintiendo y un subsecretario sumamente soberbio".

Por su parte, Alejandra Reynoso dijo que el PAN reitera la demanda de cese del Subsecretario "por la irresponsabilidad e ineficiencia".

También solicitó al titular de la Secretaría de Salud, a su superior jerárquico de López Gatell, dé respuesta a los cuestionamientos que no fueron respondidas.

"Fue evidente la incapacidad del subsecretario López Gatell para dar respuestas a estas preguntas concretas, pues las evadió.

"En lugar de eso, recurre a la violencia política de género, a faltar al respeto, a una agresión, al suponer, de forma arrogante, que, al no estar familiarizada con el tema de salud, sino, según él, especializada en Comunicación, yo no sé dónde leyó eso en mi currículum, pero que al estar especializada en Comunicación y Relaciones Exteriores, no pondría atención".