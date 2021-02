Denuncian desaparición de sentencia de amparo de Duarte

"Sin pretender generar un calificativo en cuanto a la conducta procesal de quienes integran el juzgado, sí es de llamar la atención que en primera instancia se publique una resolución y posteriormente se retire del sistema", señalaron. "No sabemos (si el fallo es real), nosotros como la vimos publicada, nos basamos en ese ejemplar para impugnarla, no tenemos certeza de si el error fue que la subieron electrónicamente o el error fue que no la glosaron físicamente. Como no podemos correr ese riesgo, la impugnamos, y lo que esperamos como respuesta es que el juzgado nos diga oficialmente cuál es la resolución o el error".