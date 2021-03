Denuncian ante la FGR a López-Gatell por pasear con covid

Tras darse a conocer las fotos en las que se veía a Hugo López-Gatell paseando en calles de la colonia Condesa de la Ciudad de México; la diputada del PRD Frida Esparza y nueve legisladores más, lo denunciaron ante la Fiscalía General de la República (FGR), por los delitos de contagio a la salud que probablemente cometió en agravio de la sociedad.

La legisladora expresó que presentó una denuncia ante el mismo fiscal general, Alejandro Gertz Manero. En esta, solicitó que se indaguen los hechos cometidos por el subsecretario.

De acuerdo con lo que el subsecretario expresó en abril del año pasado, el que una persona sepa que tiene una enfermedad contagiosa y haga acciones que sabe que podrían poner en riesgo al público, podría ser calificado como un delito.

"La Ley General de Salud en su título número 18, en varios artículos y otros más adelante, contempla las sanciones a la que es acreedora una persona, que conociendo que tiene una enfermedad infecto-contagiosa, deliberadamente tiene una conducta que contribuye al contagio. No necesariamente es un asunto que es práctico de resolver y menos en medio de una pandemia pero desde luego podría existir la configuración de un delito", expresó el 17 de abril del 2020.

Este jueves, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, pudo haber cometido un delito al haber paseado por calles de la Ciudad de México el mismo día que aceptó aún tener "carga viral suficientemente alta para ser contagioso" tras contraer covid-19, de acuerdo con palabras del propio funcionario en abril del 2020.

Luego de que el youtuber conocido como SoyDavidShow subiera a su canal un video en el que sale a comprar víveres aún siendo positivo a covid-19, López-Gatell fue cuestionado en la mañanera del 17 de abril del año pasado y dijo que ante el hecho "podría existir la configuración de un delito", de acuerdo con diversos artículos de la Ley General de Salud.

La ley, "contempla sanciones a la que es acreedora una persona que conociendo que tiene una enfermedad infectocontagiosa deliberadamente tiene una conducta que contribuye al contagio", declaró entonces el subsecretario de Salud, presentó Manuel Feregrino en el noticiario de Imagen Televisión conducido por Ciro Gómez Leyva.

El articulo 159 del Código Penal de la Ciudad de México se especifica que por el delito de peligro de contagio, es decir, "al que sabiendo que padece una enfermedad grave en periodo infectante, ponga en peligro de contagio la salud de otro", las sanciones van de tres meses a tres años en prisión, o bien, de cincuenta a trescientos días de multa.

Por pasear en la Condesa sabiendo que aún puede contagiar #COVID19, el Dr. @HLGatell podría ser sancionado hasta con 3 años de cárcel. El delito estipulado como Peligro de Contagio él mismo lo informó el año pasado con el caso de un youtuber: pic.twitter.com/Z5INqjDrTK — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) March 12, 2021

DE PASEO EN LA CONDESA

El subsecretario López-Gatell Ramírez, reapareció este miércoles en la conferencia sobre covid-19, después de 19 días que estuvo en recuperación por haber dado positivo al virus Sars-CoV2.

López-Gatell reapareció a través de videoconferencia y explicó que no asistió presencialmente porque hoy se realizó una prueba de diagnóstico en el InDRe y volvió a dar positivo, aunque ya se siente bien.

Indicó que debido a que volvió a dar positivo no ha sido dado de alta, pero se reincorporará próximamente de manera presencial cuando dé negativo y ya no haya riesgo de que contagie.

Pese a que dio positivo, esta tarde circularon fotografías donde se ve acompañado de su pareja paseando en la zona de la Condesa, en la Ciudad de México, zona por donde vive el funcionario, sin portar cubrebocas.

"López-Gatell paseando con la novia en el Parque México"

Pasó x aqui! Pero no compró Cevichito ????? pic.twitter.com/z3EUBckvJz — Cevichi Bichi ?? (@CevichiBichi) March 11, 2021

Sobre las imágenes que circulan en redes, dijo que afortunadamente está recuperado, en buenas condiciones y criticó a los medios corporativos que han buscado tener notoriedad y ánimo de lucro y escándalo para aumentar cuotas de tarifas de publicidad; "tienen agendas políticas y económicas que han sufrido pérdida de privilegios en lo que llevamos de la transformación", destacó.

"Los dueños de los medios de comunicación y jefes editoriales que viven del morbo y la intriga tienen un nivel bajo de calidad periodística, ojalá que suban el nivel", criticó.

"No hay ninguna contraindicación médica o epidemiológica de salir a caminar. Mi capacidad contagiante es mínima. Por supuesto no voy a estar en una oficina cerrada o interactuando con otras personas", le declaró López-Gatell a Joaquín López-Dóriga sobre el no portar cubrebocas al aire libre.

"NO ES NECESARIA ´PRUEBA DE VIDA´ DE LÓPEZ-GATELL": SALUD

Este martes, luego de que un reportero pidiera una prueba de vida del subsecretario Hugo López-Gatell, Ruy López Ridaura afirmó que "no es necesaria", luego de cumplir 18 días de anunciado su contagio de covid-19, mismo periodo en que no ha sido visto en público, puesto que ya se ha recuperado de la enfermedad, expuso este martes la Secretaría de Salud.

"No creo que sea necesario una prueba de vida. El doctor López-Gatell está asintomático totalmente, totalmente recuperado, al cien por ciento", dijo Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece) durante el reporte diario de la pandemia en México.

López-Gatell, aseguró el funcionario, ya tiene deseos de salir y de realizar sus funciones como subsecretario a través de participaciones virtuales, mismas que podrían iniciar este miércoles 10 de marzo.

Fue el 20 de febrero pasado que el propio López-Gatell anunció su contagio de covid-19 a través de redes sociales. Cuatro días después se anunció que recibía oxígeno por una leve disminución de sus niveles de oxigenación.

Una semana después de su contagio trascendió que el subsecretario había sido hospitalizado, pero el lunes 1 de marzo -tras distintas versiones sobre su estado de salud- se dio a conocer que había sido dado de alta.

