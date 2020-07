Denuncian al Conacyt por golpe a la ciencia

Seis ex coordinadores del Foro Consultivo, Científico y Tecnológico enviaron una carta a la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República en la que indicaron que la actual administración del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) desconoció su autonomía legal y dejó de otorgar los recursos que por ley corresponden.

El documento fue firmado por José Antonio de la Peña Mena, José Luis Fernández Zayas, Juan Pedro Laclette San Román, Gabriela Dutrénit Bielous, José Franco y la ex titular del Foro, Julia Tagüeña Parga.

Señalaron que por más de 18 años el Foro trabajó como asociación civil por mandato del Conacyt, ya que se constituyó de esta manera por ley. Destacaron que desde su implementación en 2002, se cumplió con el objetivo de promover la expresión de la comunidad científica y tecnológica.

Sin embargo, señalaron que "la actual administración del Conacyt ha desconocido la autonomía legal de este ente jurídico no obstante la claridad con que se le otorga en la Ley de Ciencia y Tecnología. También ha incumplido la obligación establecida en el artículo 38 de dicha ley: el Conacyt otorgará por conducto del secretario técnico de la Mesa directiva, los apoyos necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento del FCCyT".

Denunciaron también que el Conacyt ha omitido convocar al Foro de diversas reuniones, con lo que se infringe la normatividad, por lo que se podrían impugnar los acuerdos tomados en los órganos colegiados.

"Por último, en relación con las acusaciones dirigidas a la doctora Julia Tagüeña Parga, se debe mencionar que las asignaciones se han otorgado con base en el programa de trabajo presentado por el FCCyT y han sido decididas al interior del Conacyt mediante un mecanismo colegiado, en cumplimiento de la ley", destacaron.

Entrevista con Julia Tagüeña, extitular del Foro

La Silla Rota publicó la semana pasada una entrevista con Tagüeña Parga, quien presentó su renuncia a la Mesa Directiva del Foro el pasado 15 de junio, tras señalar que sin los recursos que otorgaba por ley el Conacyt este organismo era inoperable.

Explicó que durante 17 años se otorgó dinero al Foro a través del Conacyt, con el fin de que fuera independiente, en el estatuto orgánico de esa época se estableció que para que se le pudieran entregar esos recursos se debía constituir como una asociación civil.

"Llega el momento de que el actual Conacyt cumpla con el artículo 38 y entonces dice que no puede hacerlo porque no le quiere dar dinero a una A.C. lo cual no hacía ningún sentido porque el Foro se había vuelto A.C. porque el Conacyt lo había pedido y además, evidentemente hay muchas otras A.C. que reciben dinero", dijo la doctora.

"Es muy importante mencionar que es un dinero dado directamente por el Conacyt, con base en la ley y que todo el trabajo siempre fue evaluado, siempre fue auditado y siempre se dieron cartas de quien funcionamiento. Porque ahora de pronto quién sabe qué pasó con el dinero, se sabe perfectamente, está todo auditado y organizado", afirmó.

Tagüeña Parga señaló que en este año ya se cambió tres veces el estatuto orgánico del Conacyt y que en la última modificación se desapareció el Foro para crear uno nuevo que no sea asociación civil, pero que dependerá totalmente de Consejo, por lo que no será autónomo ni independiente.

(Luis Ramos)