Denuncian a Juan Collado y a su familia por mentir a la FGR en caso Scherer

El abogado César Omar González Hernández presentó una denuncia de hechos en la que acusa a Juan Collado, a sus dos hijos y a dos hermanos de mentirle al ministerio público federal para inculpar a un grupo de litigantes en "delitos de naturaleza grave", sobre la presunta existencia de una red de extorsión encabezada por Julio Scherer Ibarra desde la Consejería Jurídica de la Presidencia.

En su queja, presentada el 20 de abril, González Hernández, integrante del despacho Araujo, González, Peimbert, Robledo y Carrancá, afirma que la familia Collado ha fabricado "una narrativa basada en hechos falsos y distorsionados de la realidad".



Aporta como pruebas mensajes de WhatsApp para sostener que siempre hubo una buena relación entre las partes, además de un poder notarial que intenta desmontar la posibilidad de un pago realizado en España.

Soy abogado postulante con más de quince años de carrera profesional. A lo largo de mi trayectoria he representado a víctimas e imputados en múltiples procedimientos penales velando siempre por sus intereses con lealtad y profesionalismo. Nunca he cometido conducta alguna irregular o que amerite la intromisión en mi esfera jurídica", señala González Hernández

El pasado 27 de febrero, Collado Mocelo denunció al exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, así como a tres abogados más y a un operador financiero por los delitos de extorsión, asociación delictuosa, lavado y tráfico de influencias.

El abogado fue detenido desde 2019 por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

¿RED DE MENTIRAS?

El abogado relata que el 19 de octubre de 2021, Juan Ramón Collado Mocelo "narró diversos hechos falsos ante la autoridad ministerial" con el propósito de inculparlo a él y otros en la comisión de delitos de naturaleza grave "con la finalidad de conseguir un beneficio personal indebido".

Juan Ramón Collado Mocelo desarrolló una narrativa basada en hechos falsos y distorsionados de la realidad, en los que se dijo blanco de una extorsión sentada en la amenaza permanente de una supuesta relación de complicidad de mi despacho con el exconsejero Jurídico de la Presidencia de la República Julio Scherer Ibarra a fin de generarle una zozobra continua bajo la creencia de que sus problemas legales podrían solucionarse y alcanzar la libertad

"Unos días después de la junta ante la Unidad de Inteligencia Financiera, me reuní con el licenciado César Omar González Hernández y me dijo que el pago por la gestión de él y su socio Juan Antonio Araujo Riva Palacio sería de $20´000,000.00 (veinte millones de pesos 00/100 M.N.); el suscrito no estuvo de acuerdo con dicho monto, sin embargo, me dijeron que si no cumplía ello tendría consecuencias con su ´amigo´".

"Ante esa respuesta, y ante el temor de represalias legales, accedí a hacer el pago en días posteriores el cual fue entregado en efectivo, pues así lo solicitó César Omar González Hernández, por lo que se entregaron $10´000,000.00 diez millones de pesos 00/100 M.N.) el día 18 de ese mes, en la terraza del Hotel FOUR SEASONS de la Ciudad de México (...). Aclarando que a mi hijo Juan Ramón Collado Dot le consta que se hizo esa entrega pues él estuvo en esa terraza en otra mesa y que en el momento que le di el dinero, al señor César Omar González Hernández, él me entregó un documento consistente en un acuerdo de la Unidad de Inteligencia Financiera".

Ante dichas acusaciones, González Hernández considera que es una acusación absurda, pues un abogado como Collado no habría accedido a tal "extorsión irrisoria" y, de haberlo hecho, habría hecho lo posible por documentar los hechos mediante una grabación, no solo llevando a su hijo como testigo.

Basta hacer un análisis racional y lógico para concluir que resulta completamente absurdo que un abogado de renombre y trayectoria como Juan Collado haya entregado (producto de una extorsión irrisoria) tal cantidad de dinero en la terraza de un hotel en su horario más concurrido, y adicionalmente, que su imaginación, capacidades y formación profesional, le haya sugerido como la mejor forma de probar dicho acontecimiento, designar a su hijo como testigo ocular, cuando pudo disponer previamente de cualquier medio tecnológico para acreditar fehacientemente su dicho. Una persona que se sabe extorsionada y que se trata de uno de los abogados más prominentes del país, habría acudido con prontitud a la administración del hotel a solicitar videograbaciones de las cámaras...

Collado también afirma que su hijo, Juan Collado Mocelo Dot, entregó en España un cheque por un millón 381 mil euros, el equivalente 1.5 millones de dólares. Collado dijo que su hijo pudo generar el cheque en España con el instrumento notarial 147 mil 838.

Sin embargo, para César Omar González Hernández esta declaración ayuda a concluir que todo es una mentira, pues el instrumento notarial se generó en junio de 2020, mientras que el cheque tiene fecha del 20 de febrero de 2020.

"Es a todas luces imposible que el hijo de Juan Collado haya obtenido un cheque a través de un poder notarial que a esa fecha todavía no existía".

En la denuncia de hechos expone la fecha en que se creó el poder notarial.

MENSAJES CARIÑOSOS

En su denuncia, el abogado expone una serie de mensajes de Whatsapp recibidos por su socio Araujo, en los que se aprecia el trato "cariñoso" y respetuoso entre ellos, incluyendo memes y envió de bendiciones mutuas.

Una cosa es que el extorsionado y su familia no le falten el respeto a su extorsionador, por sentido común para que no tome represalias en su contra, y otra muy diferente es que le manden memes de Mickey Mouse, deseándole un buen día o le externen que lo extrañan (...) que constantemente lo califiquen como una persona querida y lo tengan en sus oraciones; sobre todo, si para estos momentos el extorsionado ya entregó las cantidades de dinero que se describe fue compelido a entregar

Por estas razones, César Omar González Hernández solicita una investigación en contra de Juan Collado Mocelo, sus hermanos María Julia y Antonio, además de sus hijos, Juan y María del Mar Collado Dot.

El abogado solicita se judicialice la carpeta de investigación en contra de la familia Collado y que se decrete, en su favor, el no ejercicio de la acción penal por los delitos de extorsión, tráfico de influencias, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.

