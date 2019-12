Denuncia Robles ante CNDH que FGR "simula apegarse a la ley"

La ex funcionaria de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles, presentó una suplencia de queja ante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) con la que insiste en enfrentar su proceso penal en libertad, al denunciar que la Fiscalía General de la República y el Ministerio Público Federal (MPF) de recurrir a "mentiras, falsificaciones, difamaciones, con el propósito de obtener resoluciones judiciales encaminadas" a privar de su libertad a la ex secretaria de Desarrollo Social.

En un documento que consta de siete fojas dirigido a Rosario Piedra Ibarra, Robles asienta las distintas violaciones a los derechos humanos de las que, considera, ha sido víctima, a través de la carpeta de Investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0001345/2018 y la causa penal 314/2019.

Estas son los hechos de los que Rosario Robles se queja:

1.- Se presentó una petición de expedición de licencia de conducir con el domicilio Tennyson E. 223, Colonia Axotla, Ciudad de México, C.P. 1030. para justificar la aplicación de la figura de prisión preventiva oficiosa. "Es un domicilio falso atribuído a la suscrita", escribe.

2.- El ministerio público no corroboró -como aseguró Ana Claudia García Contreras, directora de Área del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi)- los datos de dicha licencia, y los cuales no corresponden a su domicilio real, ubicado en Coyoacán.

3.- Aclara que el delito que se le imputa es el de Uso indebido del servicio público, por no presentar un reporte escrito al presidente de la república por supuestas anomalías en las dependencias a su cargo, y no por haber ejercido ilegalmente dichos recursos.

4.- Asegura que se alentó su inculpación, a través de medios de comunicación, en la llamada "Estafa Maestra"

5.- "El MPF usó falsedades y mentiras para alejar el riesgo de fuga de mi parte y convencer al juez de la causa penal para que me impusiera la prisión preventiva", se lee en el documento.

PRESENTA @Rosario_Robles_ QUEJA ANTE LA CNDH; "EL MP HA FALTADO A MI DERECHO AL DEBIDO PROCESO" #Comunicadodeprensa pic.twitter.com/DMudQwkRoW — Rosario Robles (@Rosario_Robles_) December 17, 2019

DISCRIMINACIÓN

Por otro lado, asegura que los derechos humanos que se han violado durante el proceso penal que enfrenta, son los asentados en los artículos 14. 16 y 20 de los Estados Unidos Mexicanos, referentes a la presunción de inocencia.

Además, considera Robles, el actuar de la Corte resulta violatorio de algunos estatutos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como de los Principios Fundamentales para las Víctimas de Delitos y Abuso de Poder y de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

"El tratamiento que he recibido por parte del Ministerio Público Federal es claramente discriminatorio. La llamada "estafa Maestra", hasta ahora no probada, involucra a otros ex servidores públicos que laboraron en varias dependencias. Sin embargo, la única persona que ha sido llevada a prisión (preventiva) soy yo, una mujer, lo que parece probar el ánimo discriminatorio en mi perjuicio.

Por ello, además de solicitar admitir a trámite la suplencia de queja, Robles pidió a Piedra Ibarra iniciar con la investigación correspondiente en torno a las violaciones de sus derechos durante el proceso penal y, "en su oportunidad, emitir la recomendación a las autoridades señaladas con el objeto de resarcir el daño que me han ocasionado.









djh