Denuncia Reforma amenaza anónima de volar su sede por criticar a AMLO

Grupo Reforma recibió este miércoles la amenaza de que sus instalaciones van a "volar" si no cesan las críticas que hace al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, según una llamada recibida por el medio de un supuesto integrante del cártel de Sinaloa.

"Todo el Cártel de Sinaloa está con Andrés Manuel López Obrador (...) Es en serio: ya están sobrepasando la línea", expuso el sujeto que se identificó como "diputado federal de Lozoya".

Datos de la llamada a Reforma muestran que esta se hizo desde un teléfono de Mexicali, Baja California y hace referencia a un video que el medio posteó en su página web, en el que se muestra una línea del tiempo que contrastaba las declaraciones de López Obrador de tomar con calma la pandemia de covid-19 y la escalada de contagios y defunciones a causa del coronavirus.

En el material audiovisual aparece el saludo que AMLO dio a la madre de Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", el pasado 29 de marzo en su visita a Badiraguato, localidad original del padre de Ovidio Guzmán, quien en octubre de 2019 fue capturado por las Fuerzas Armadas y liberado tras una serie de balaceras en Culiacán, Sinaloa.

"Su empresa subió un video denigrando, vaya, casi burlándose del presidente de la República (...) Por eso hacemos esta llamada, porque esto que están haciendo ya, ya sobrepasó la línea", expuso el amenazante.

"Todo el cártel de Sinaloa está con Andrés Manuel López Obrador". Difunde audio en el que el periódico Reforma fue amenazado anónima de un supuesto integrante del Cartel de Sinaloa de volar su sede por criticar a @lopezobrador_ https://t.co/zd1sXGUEdJ pic.twitter.com/Z69bDvnUnM — La Silla Rota (@lasillarota) May 14, 2020

Asimismo, pide que el mensaje se lleve al jefe de Redacción y de no cesar las críticas al presidente, "vamos a leerle la cartilla".

"Que no esté traicionando a la patria porque sino, las oficinas de ahí de su pinche periódico -así dígaselo- las vamos a volar".

"Es la última vez que suben algo de él (AMLO). Porque somos priístas" dijo antes de alertar que "faltan pocos días".

En 2012, en un lapso de 19 días, tres ediciones suburbanas del periódico El Norte fueron atacadas por el crimen organizado. La tercera fue en las oficinas de Sierra Madre, San Pedro, Nuevo León, a las que arribó un grupo armado, amagó a un guardia de seguridad, roció gasolina y prendió fuego.

AMLO SE DESLINDA Y CONDENA AMENAZA

El presidente López Obrador, durante su conferencia mañanera dijo que su gobierno no tiene nada que ver con la llamada hecha al Grupo Reforma.

"No tenemos nada que ver y no hay nada que temer, nosotros no somos autoritarios, somos demócratas, están garantizadas todas las libertades", dijo desde Palacio Nacional.

"Hoy viene el periódico Reforma, o lo expresa, de que recibieron una amenaza, que van a tener una agresión porque nos están cuestionando a nosotros, bueno, nosotros descalificamos cualquier acto violento, estamos en contra de la violencia, somos pacifistas, nadie será censurado, no vamos a actuar como era antes, se garantizan libertades plenas, el derecho a disentir, desde luego el derecho a la crítica y condenamos cualquier amenaza que se haga hasta en nuestro nombre", dijo el Presidente en su conferencia mañanera.

Por otro lado, el mandatario resaltó que persistirán las diferencias con el periódico porque "ellos son los más genuinos representantes del pensamiento conservador en México y son los que se oponen a la transformación porque quieren mantener el régimen de corrupción y privilegios que imperó en México desde hace mucho tiempo".

Rechazo, categóricamente, cualquier expresión de violencia y amenaza contra la libertad de expresión. En el México que se transforma podrá haber diferencias de criterios, pero nunca agresiones para unificarlos. (1/2) — Olga Sánchez Cordero (@M_OlgaSCordero) May 14, 2020

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) condenó la amenaza anónima que recibió el Grupo Reforma vía telefónica, y todas las expresiones que atentan contra la seguridad de quienes ejercen periodismo en nuestro país. Además, exigimos que la Fiscalía General de la República investigue a fondo las amenazas de cometer el delito de terrorismo contra el periódico.

"Lo anterior, se desprende de que cualquier acto en contra de bienes privados que produzcan alarma temor o terror para presionar a un particular determinado -en este caso la línea editorial de Grupo Reforma- se considera un acto de terrorismo de acuerdo al artículo 139 fracción I del Código Penal Federal", dijo en un comunicado.

No sé si esto es una amenaza real o las palabras de un loco. Pero sí sé que una prensa libre es la base de la democracia. La prensa misma no es inmune a las críticas, pero las críticas no pueden cruzar la línea a amenazas de violencia. Mi solidaridad con periodistas amenazados. — Embajador Christopher Landau (@USAmbMex) May 14, 2020

"No sé si esto es una amenaza real o las palabras de un loco, pero sí sé que una prensa libre es la base de la democracia", manifestó.

En su cuenta de Twitter, consideró que la prensa misma no es inmune a las críticas, pero las críticas no pueden cruzar la línea a amenazas de violencia.

"Mi solidaridad con periodistas amenazados", expuso.







(diego joaquín)