Denuncia ONG rezago en derechos humanos para personas con discapacidad

La Fundación "Dime y Juntos lo Hacemos A.C.", trabaja por impulsar los derechos humanos de las Personas con Discapacidad, desde sus distintas sedes en Oaxaca, Quéretaro y Ciudad de México.

En el marco de los 60 años de la creación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los derechos de las personas con la discapacidad en México, muestran un gran rezago eclipsado por estereotipos y prejuicios culturales hacia esta población.

Lo anterior, puesto que el gobierno ha ofrecido programas sociales e incentivos fiscales a las micro, pequeñas y medianas empresas, sólo 30% de la población con discapacidad logra obtener un empleo.

Así lo informó Édgar Garza, Fundador de la Asociación Civil "Dime y Juntos lo Hacemos", durante su participación en el Foro "Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad en el Siglo XXI: Logros y Retos", el cual fue impulsado por la misma organización, junto con otras organizaciones civiles, en colaboración con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Édgar Garza, resaltó que las políticas públicas implementadas en el pasado han avanzado con lentitud, por lo que hizo un llamado al sector empresarial a solidarizarse con las Personas con Discapacidad y brindarles las mismas oportunidades de empleo como a cualquier persona, para poder contribuir a la reducción del rezago social que tanto afecta al país.

También, exhortó a las y los participantes a trabajar en la implementación de una estrategia más eficiente, que logre construir una sociedad más sensible y empática, a fin de atender las necesidades de este sector, mejorar su calidad de vida y erradicar la marginación a la que han sido sujetos: "no debe sorprendernos que 3 de cada 10 jóvenes en edad adulta aún no saben leer ni escribir", contextualizó Édgar.

Asimismo, la organizadora del Foro y presidenta de la Fundación "Dime y Juntos lo Hacemos A.C.", Gabriela Jiménez, expresó su reconocimiento a la colaboración con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como a la asociación Quirón, Cultura + Derechos Humanos, por haber trabajado en conjunto para que este Foro fuera posible y para poder recordar la importancia de trabajar en coordinación con instituciones gubernamentales y sociedad civil, que logren crear una armonía que permita un mejor diseño de políticas públicas.

Gabriela Jiménez, trabaja en las colonias, observando de cerca las necesidades de las Personas con Discapacidad, percatándose de la invisibilidad a la que se enfrentan para garantizar sus derechos humanos, que opaca a la igualdad en la vida cotidiana, ignorando las dificultades a las que se enfrenta este grupo poblacional.

Por ello, Gabriela hizo un llamado a incidir positivamente en la vida de las personas en situación vulnerable, educando desde casa para crear una cultura inclusiva, y poniendo a disposición los servicios que ofrece la fundación "Dime y Juntos lo Hacemos A.C.", a través de sus redes sociales o en cualquiera de sus sedes en Oaxaca, Querétaro y Ciudad de México.

