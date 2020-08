Denuncia de Lozoya señala a Meade, Calderón y a Salinas

La denuncia de hechos presentada por Emilio Ricardo Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), también incluye a los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari; Felipe Calderón Hinojosa, así como al candidato a la presidencia José Antonio Meade.

El documento de 61 páginas incluye las acusaciones que realizó Lozoya el pasado 11 de agosto ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR), motivo por el cual el fiscal Alejandro Gertz Manero anunció que se iniciaba una carpeta de investigación.

Según el documento, en el cual se enlistan los nombres de diferentes funcionarios, detalla las operaciones que se llevaron a cabo a través de Pemex.

El lunes pasado se publicó que en las declaraciones de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, en su defensa para buscar el criterio de oportunidad y pasar de acusado a acusador se apuntaba a que el expresidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, entregaron 80 millones de pesos a siete legisladores para que trabajaran en favor de la reforma energética, de acuerdo con el periodista Ciro Gómez Leyva.

Los siete legisladores en ese entonces habrían sido Ricardo Anaya, Miguel Barbosa, Francisco Domínguez, Ernesto Cordero, Jorge Luis Lavalle, David Penchyna y Salvador Vega Casillas.

Sobre los señalamientos a la periodista Lourdes Mendoza, la comunicadora respondió en Twitter:

Esto es absolutamente falso y que me lo pruebe @EmilioLozoyaAus . Mis columnas hablan por mi, por mi hija, mi trabajo y mi dignidad. Me voy a defender hasta las últimas consecuencias y lo demandaré. pic.twitter.com/XpN608fMFd — Lourdes mendoza (@lumendoz) August 20, 2020

ACUSACIONES RIDÍCULAS: CALDERÓN

El expresidente, Felipe Calderón, calificó como un chantaje e ilegal el manejo mediático del caso de Emilio Lozoya, el cual es utilizado por el presidente López Obrador "como un instrumento de venganza y persecución política. No le interesa la justicia, sino el linchamiento, haciendo en mi caso acusaciones ridículas".

El manejo ilegal y mediático del caso confirma que Lozoya (con el chantaje de tener presa a su mamá) es utilizado por @lopezobrador_ como un instrumento de venganza y persecución política. No le interesa la justicia, sino el linchamiento, haciendo en mi caso acusaciones ridículas https://t.co/rtHQakHkfH — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) August 20, 2020

En tanto, el excandidato presidencial, José Antonio Meade, respondió en Twitter:

Mi vida pública la dediqué a construir un mejor país, siempre con absoluta honorabilidad y legalidad. Un criterio de oportunidad sirve para conocer la verdad, no para acusar sin pruebas a quienes denunciamos ilícitos y ayudamos a que este caso se llevara a la justicia. — José Antonio Meade???? (@JoseAMeadeK) August 20, 2020

Este martes, Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, respondió que nunca tuvo ningún contacto con Emilio Lozoya, cuando él fue director de Pemex, "nunca hablé con él telefónicamente, menos lo vi personalmente".

"La reubicación laboral de uno de mis hermanos de Guerrero a las oficinas centrales de Pemex, tan es así que hasta la fecha sigue siendo ingeniero en una planta de gasolina de esa empresa. Nunca solicité, ni recibí dinero alguno por mi participación en la reforma energética o en otra actividad legislativa."

LOZOYA, MALO PARA MENTIR: RICARDO ANAYA

El excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, calificó a Emilio Lozoya como "malo para mentir" y afirmó que los señalamientos en su contra son absurdos.

"Fíjense: dice Lozoya que la entrega de dinero ocurrió ´EN LA PRIMERA SEMANA DE AGOSTO DEL 2014´. Así dice. Y que el dinero se entregó en el estacionamiento de la Cámara de Diputados. Y claro, en el documento me señalan como diputado federal del PAN. Pero resulta que en agosto de 2014 yo no era diputado. Me separé del cargo el 6 de marzo, es decir, había dejado el cargo de diputado 5 meses antes de la supuesta entrega en el estacionamiento de la Cámara de Diputados. Entonces, además de corrupto, salió muy malo para mentir el señor Lozoya. El cargo que yo ocupaba en agosto de 2014 era el de Secretario General del PAN. Y tampoco era precandidato a gobernador, sino que me estaba preparando para asumir la presidencia nacional del PAN, lo cual sucedió el 30 de septiembre de ese año", indicó en un comunicado.

Ante ello, afirmó que este jueves a las 9 en punto de la mañana que abren los juzgados, iniciaré acciones legales ante un tribunal federal, a fin de demandar por daño moral a Emilio Lozoya. Ahora soy yo quien está llevando el caso ante un juez para que se investigue la verdad, se valoren las pruebas y se dicte una sentencia.

FGR INFORMA

La copia de la denuncia presentada por Emilio "L" ante esta Fiscalía que está circulando en los medios de comunicación, no fue proporcionada a ninguno de ellos por esta institución; razón por la cual se ha iniciado la Carpeta de Investigación correspondiente, para citar a quienes hayan tenido acceso a ese documento y para realizar todas las diligencias ministeriales necesarias.

