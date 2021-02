Dentro y fuera de Conago, trato igual a gobernadores: Sánchez Cordero

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró no estar sometida al presidente López Obrador: “estoy poniendo mis capacidades al servicio de mi patria no de ningún patriarca", respondió a la legisladora del PAN Adriana Dávila, quien acusó debilidad y sumisión en su papel como funcionaria pública, “sujeta a los designios del poder presidencial… muchos como usted se arrodillaron ante un solo hombre, a ustedes no los venció el sistema, los sometió el patriarca”.

Durante una comparecencia de seis horas y media, con motivo de a glosa del II Informe de Gobierno, la exministra de la Corte precisó “comparto la filosofía política del señor presidente, su capacidad de convocatoria a la población, la justicia social que siempre será la luz que lo guíe; y para mí, el presidente sí es un estadista. Tengo mi punto de vista y por eso estoy en su equipo de trabajo; no por sumisión sino por convicción”.

También respaldó la realización de una Convención Nacional Hacendaria y afirmó que la misma atención que da a los gobernadores integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) también atenderá a los gobernadores que salieron de ésta. "Estoy al alcance de una llamada telefónica para atender cualquier tema de sus entidades federativas... Nunca he dejado de atender a uno solo", afirmó. Sobre el federalismo llamó a la no confrontación y pidió no debilitarlo. “Podemos y debemos avanzar en actualizar los instrumentos de la política que nos permitan fortalecer a los Estados sin debilitar a la Federación; fortalecer a los municipios sin debilitar a los 32 estados”.

Tanto legisladores opositores como aliados, cumplieron con el pacto de civilidad firmado ayer por sus coordinadores parlamentarios. Uno de los temas relevantes que se le cuestionó fue la consulta popular avalada por la Corte para poder enjuiciar a ex funcionarios públicos. “No veo ningún tipo de, digamos, quedar bien con el Gobierno Federal", respondió.

“Es una puerta que abre la justicia transicional, la verdad del acceso a la justicia, reparación del daño y mecanismos de no repetición… La Corte nos pregunta de algunos actores políticos cuyas decisiones políticas violentaron derechos de posibles víctimas... Por ejemplo la tortura, desapariciones, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales o políticas que impactaron en poblaciones completas que fueron desplazadas", enlistó.

LOS FIDEICOMISOS

Cuestionada sobre este polémico tema que en este momento es analizado en el Senado, Sánchez Cordero pidió dar al Ejecutivo “el beneficio de la duda” por ser una forma diferente de disponer el presupuesto. “Los recursos estarán, llegarán a beneficiarios”, confío, “es para evitar la burocracia de los fideicomisos, para evitar que no llegarán de manera burocrática y a veces hasta discrecionales a los beneficiarios. Demos el beneficio de la duda, a ver si es mejor que los recursos estén disponibles directamente para estos beneficiarios o como anteriormente se hacía por fideicomisos”.

ELECCIONES 2021

En el contexto de las elecciones en Hidalgo y Coahuila que se realizarán este domingo, legisladores de oposición cuestionaron a la titular de Gobernación si el gobierno federal se mantendrá al margen de éstas y en 2021. La responsable de la política interior respondió que en las elecciones de 2019 así fue, “no hubo la más mínima queja de alguna insignificante o mínima intromisión del gobierno federal, esto no se dice porque las cosas buenas tampoco se dicen cómo se debería de decir", acusó, "así será la actuación de la secretaría de gobernación en el 2021”, dijo.

CHIHUAHUA: “EL AGUA ES NACIONAL”

La funcionaria federal respondió a los cuestionamientos derivados de por este tema en Chihuahua. “El agua es de la nación”, dijo firme y visiblemente molesta, “las presas son instalaciones de seguridad nacional que deben ser custodiadas por la Guardia Nacional y el Ejército… La competencia es federal… Si eso no queda claro, que quede claro". Y se comprometió a que los responsables del doble homicidio de agricultores por este tema, “serán puestos ante la justicia”.

LAS MUJERES

La funcionaria reconoció que durante la pandemia la violencia contra la mujer y los feminicidios aumentaron. Defendió el trabajo del grupo de políticas de violencia para defender a la mujer de Segob; en referencia al impacto del confinamiento en niñas, niños y adolescentes, adelantó que “aún no sabemos cuál será el efecto sobre ellos”. Reiteró las cifras difundidas en sus reportes mensuales y señaló que ya se entregó recursos a las CAMI´s (casas de la mujer indígenas). Adelantó que en breve darán a conocer su propuesta para el nuevo titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Sánchez Cordero informó que en México la libertad de expresión es “irrestricta”. Y señaló “los intelectuales escribieron su carta con toda la libertad que este gobierno les da para escribir la comunicación te quieren. Y nosotros como servidores, también ejercemos nuestra libertad de expresión; y también tenemos libertad de expresión para contestar los reclamos o discrepancias, pero siempre con argumentos, fundadas y motivadas… Tampoco pretendan que el gobierno se mantenga callado cuando la crítica no es la correcta”.

LEY DE AMNISTÍA

Sánchez Cordero que a la fecha se han recibido 744 solicitudes de amnistía, entre ellas, 57 promovidas por indígenas y una persona procesada por aborto. Detalló que también hay jóvenes detenidos por posesión de droga en cantidades "ligeramente mayores" y otros por robos menores. Llamó a los estados a aprobar estas leyes a nivel local. Y agregó “vamos a fortalecer el sistema de justicia penal acusatorio para combatir la impunidad y la corrupción”.