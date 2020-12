Democracia no es atribuible a un solo hombre, partido o ideología: INE

La democracia "no puede atribuirse ni a un solo hombre, ni un solo partido, ni una sola ideología, porque es una construcción colectiva", afirmó el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova durante el foro en que se inauguró el 30 aniversario del organismo autónomo.

"Es una perspectiva evolutiva, y no creacionista como si hubiera surgido de la noche a la mañana por un solo proceso" expuso indirectamente, como contrapeso a las declaraciones del presidente López Obrador que en diversos momentos ha expuesto que su gobierno es un ejemplo de democracia.

José Woldenberg, primer titular del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), celebró la actual autonomía del instituto y aseguró "no creo exagerar si digo que la presente administración no valora esa autonomía y que desearía alinear no sólo al INE, sino al resto de los órganos de estado autónomos, a la voluntad presidencial. Pero si eso llegara a suceder perderíamos todos; ciudadanos partidos y hasta el propio gobierno", advirtió. "La candidatura de López Obrador se benefició del malestar que dejaron otros gobiernos, pero también se benefició de los avances en términos democráticos".

Recordó que en los años ochentas, las elecciones dependían de la secretaría de Gobernación y la cámara de Diputados como órgano calificador de la elección; y que en este contexto el IFE nació para atender la crisis post electoral del 88´. Destacó que, a partir de su existencia, en los últimos años la alternancia en los gobiernos ha sucedido de manera pacífica e institucional "y han reflejado las oscilaciones en los humores públicos de la población". Subrayó que en este momento "los partidos políticos creen que sus intereses particulares, son en automático los intereses generales". También enfatizó que el actual gobierno descarta opiniones distintas a su gobierno, en lugar de debatirlas.

El historiador y columnista Enrique Krauze, aseguró que los únicos seres vivos de la democracia son los votantes. Enlistó diversos episodios en la historia que permitieron el avance democrático electoral; uno de ellos, dijo, fue la reacción de Cuauhtémoc Cárdenas al fraude electoral de 1988 al unificar a la izquierda en un solo partido político. "2018 no fue sino un capítulo que confirmó a la democracia. Es un capítulo que nació de la democracia y ese capítulo tendrá, esperemos, nuevos capítulos en el futuro... Una de las tentaciones mayores de los gobiernos autoritarios es modificar la verdad, la historia".

Jacqueline Peschard, exconsejera electoral y especialista en temas de transparencia, celebró que el resultado inmediato de la historia del IFE/INE en 30 años fue tener hoy resultados electorales la misma noche de la elección. Y consideró que hoy el INE "está ante la irresponsabilidad de actores políticos que siguen persiguiendo sus intereses y cálculos propios, afectando los niveles de credibilidad de la autoridad electoral".

Subrayó que la cámara de Diputados pasó por encima del instituto al intentar autorregularse en el tema de la reelección de legisladores; y apuntó que otro reto será lograr que el presidente de la República se ciña a las reglas para no difundir publicidad oficial durante las campañas políticas pues consideró que las mañaneras son un mecanismo de promoción directa.

Rosalbina Garavito, exsenadora perredista y quien hace unos meses envío una carta al presidente sobre el autoritarismo, consideró que hoy el Ejecutivo pretende someter a los órganos autónomos "en un afán de centralizar el poder sin contrapesos", dijo. Apuntó que degradación de la política fortaleció los argumentos políticos del presidente López Obrador en campaña; y contextualizó que lo sucedido en las elecciones de 2006 impactó de manera "lamentable y negativa, en el momento en que vivimos".

Por su parte la senadora Beatriz Paredes relató que en la medida en la que el presidente descalifica al INE y le reduce recursos "debilita su credibilidad y socavar los cimientos de la precaria institucionalidad democrática". Aseguró que seguirán defendiendo la autonomía del instituto "agraden o no, a cualquier personaje político" y sugirió realizar en lo inmediato foros para analizar nuevas formas de gobierno, entre ellas, gobiernos de coalición.

Jaime Cárdenas consejero electoral y recientemente el funcionario de la 4T en el Instituto Nacional para Devolver al Pueblo lo Robado, lamentó "el exceso de concentración en el poder... No insistimos con suficiencia en el tema de garantizar el pluralismo político". Y más que enfocarse al actual reto electoral, se refirió a las leyes pendientes de desarrollar en el Congreso para eliminar las consecuencias del modelo económico neoliberal. "Lamento que este gobierno no insista en ello, se requiere una profunda reforma fiscal en el país y una reforma presupuestal que permita incrementar los ingresos de la hacienda pública y distribuir mejor la riqueza en México".